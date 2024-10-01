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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-10-2024

2024-10-01 | 14:24
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مقدمة النشرة المسائية 01-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-10-2024

ضاحيتُها ليلاً.. وقلبُها نهاراً/ بيروت قلبُ النهارِ والليل, مدينةُ الضَّوْضاء.. اصبح نورُها من نيرانِ العدو الذي يلاحِقُ مبانِيَها وبيوتَها وشوارعَها// غارتانِ بجَناحَينِ على منطقة الجناح ضَربتا ابنيةً سكنية وعلى الارجح فقد نَفذتا عملياتِ اغتيالٍ لم تتضحْ تفاصيلُها بعد، فيما اعلن جيشُ العدو انه استَهدف محمد جعفر قصير قائدَ الوِحدة 4400 في حزبِ الله المسؤولة عن نقلِ وسائلَ قتاليةٍ من ايران الى الحزب/ والعدوانُ الجويُّ كان يسيرُ على وقع قهقرة برية وظَلَّ التوغلُ الاسرائيلي الى قرى الجنوب منذ الامسِ حتى الان في اطار الاستطلاعِ وعبرَ المناظير، واذ جمَّدَ الجنودُ الاسرائيليون اقدامَهم ودباباتِهم خلف الخطِّ الازرق فإنَّ جيشَ الإحتلال ادَّعى تنفيذَه عشراتِ العمليات البرية في الجنوب.// وكشف المتحدثُ باسمه دانيال هاغاري عن أنفاقٍ وأسلحةٍ لحزبِ الله خلال تلك العمليات زاعماً اكتشافَ القواتِ الإسرائيلية في بعضِ الأنفاقِ خُططاً لاقتحام الجليل/ وعَرض مقطعَ فيديو التقَطَهُ جنودٌ بنفَقٍ أسفلَ منزلٍ في بلدة كفركلا الحدودية مع لبنان/ وتحدث هاغاري عن ضربِ الجيش نحوَ سبعِمئةِ هدفٍ لحزبِ الله في الجنوب اللبناني/ لكنَّ حزبَ الله الذي يَعرفُ أنفاقَه بما فيها، اعلن انَّ جيشَ العدو الصُّهيوني نَشرَ صوراً وأفلاماً من داخل ما أَسماهُ مخازنَ وأنفاقَ حزبِ الله، وذلك في إطار الحربِ النفسية والدِّعائية المكشوفة، واكد الحزبُ أنَّ هذه الأفلامَ والصُّورَ قديمةٌ للغاية ولا علاقةَ لها بأيِّ عملٍ عسكريٍّ حالي عند الحدودِ اللبنانية معَ فلسطينَ المحتلة/ كذلك نفى مسؤولُ وِحدةِ العلاقاتِ الاعلامية في حزبِ الله محمد عفيف كلَّ الادعاءاتِ الصُّهيونية بأن قواتِ الاحتلال دَخلت إلى لبنان وقال إنها ادعاءاتٌ كاذبة/ وما بين النَّفْيَيْنِ رسالةٌ تلامِسُ روحَ السيد حسن نصرالله من المقاوِمِين على الجبَهات/ خاطبوهُ بعبارةٍ من صُلبِ خِطاباتِه وردَّدوا وراءَه: نَعِدُكَ بالنَّصرِ مجدداً// وتعكِسُ هذه الرسالةُ استعدادَ مقاتلي المقاومةِ للايامِ والليالي والمَيدان/ والاستعدادُ على اشُدِّهِ كان اسرائيلياً من جبَهاتٍ عدة/ مع بدء ضرَباتٍ ايرانيةٍ انطلقت باتجاه المدن الاسرائيلية.. الفلسطنية الاصل  وذلك بالتزامن مع  ضرب الفدائييين  من مَسافة صفر في يافا/ وقبل دقائقَ اعلن الجيشُ الاسرائيلي ان صفاراتِ الانذار دوّت في القدس وصحراء النقب/
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2024

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مقدمة النشرة المسائية

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