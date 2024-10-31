مقدمة النشرة المسائية 31-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-10-2024

المهمة المستحيلة باتت أكثر استحالة/ والحلم الأميركي بتسوية قبل الثلاثاء الكبير صار كابوسا يدخل ناخبا الى الصناديق/ فبنيامين نتنياهو لن يمنح كامالا هاريس هدية بالمجان/ بانتظار "الشيك" على البيت الابيض من دونالد ترامب// وعلى الرغم من وصول الأسطول الدبلوماسي وحاملات رؤوس التفاوض من آموس هوكشتاين وبيرت ماكغورك/ إلى تل أبيب واللقاء مع نتنياهو/ إلا أن رئيس حكومة اسرائيل أرسى معادلات جديدة أضيفت إلى التفاوض تحت النار/ جعلت من الوفد الأميركي مستمعا أكثر منه مقترحا/ وفي إحاطة ما بعد اللقاء خرج نتنياهو لا ليحدد موعدا لنهاية الحرب بل ليضع أهدافا واضحة للانتصار فيها/ وقال هناك ضغط لتحقيق تسوية في لبنان قبل الأوان والواقع أثبت العكس/ وعلى قاعدة الشيء وضده/ أضاف إن المهم في التسوية في لبنان إمكانية تحقيق الأمن والعمل ضد التسلح/ وقال نغير وجه الشرق الأوسط لكننا ما زلنا في عين العاصفة/ وأمامنا تحديات كبيرة ولا أقلل من شأن أعدائنا مطلقا/ نعالج أذرع الأخطبوط ونضرب في الوقت نفسه رأسه في إيران/ وأولويتنا القصوى منعها من حيازة سلاح نووي// سبق ديوان نتنياهو، سباق النقل عن المصادر/ ونشرت وول ستريت جورنال أن لبنان وحزب الله لم يقبلا المقترح ولن يمنحا إسرائيل مساحة لمواصلة الهجوم/ ونقلت عن مسؤولين لبنانيين أنهم لم يرفضوا المقترح علنا لتضمنه مجالا لاستمرار مفاوضات يمكن أن تنهي الحرب/ والصحيفة عينها نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله سنفاوض تحت القصف ولا أحد يوافق على وقف إطلاق النار للتفاوض على اتفاق/ وبصريح السقف العالي فإن ما جرى تسريبه من بنود لاتفاق بين لبنان وتل أبيب، يؤشر إلى أن المسودة الأميركية المقدمة إلى إسرائيل وضعت حتى لا تطبق/ وكي يرفضها لبنان وحزب الله وتنتهي بإلقاء المسؤولية على الجانب اللبناني/ وهذه الصيغة بحسب ما تم تداولها في الإعلام العبري والمحددة بستين يوما/ تشمل الانسحاب الإسرائيلي خلال أسبوع/ وفور الاتفاق ينتشر الجيش على طول الحدود وقد فخخت بسلسلة إجراءات تبيح لإسرائيل القيام بعمليات استطلاع فوق لبنان/ وشن عمليات على طول الحدود وداخل العمق اللبناني/ وإنشاء آلية عمل مشتركة للرقابة والتنفيذ تضم إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان/ ولو قدر لها لاضافت بنودا تمنع بموجبها التحدث بصوت مرتفع من قرى الجنوب بلوغا لضفاف الليطاني/ وبحسب نيويروك تايمز تم نشر مسودة اقتراح وقف إطلاق النار لمعالجة القتال مع حزب الله من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، مما دفع المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، إلى التحذير من التقارير والمسودات المتداولة، والتي لا تعكس الحالة الحالية للمفاوضات/

وقاد كل هذا الحصاد الدبلوماسي الى خيبة يفترض انها اصابت اموس هوكستين الذي تكبد مشقة الطريق الطويل من واشنطن الى تل ابيب ذهابا وايابا سريعا اذ كشف موقع اكسيوس ان الموفد الاميركي لن

يتوجه إلى بيروت / وسيعود الليلة إلى واشنطن ./

ولم ترصد حركة الملاحة الهاتفية اي تواصل بعد مع المسؤولين اللبنانيين /



ومن بين بازار المسودات/ ارتفع سواد الحقد الإسرائيلي ليغطي لليوم الثاني مدينة الشمس / بسلسلة غارات ربطت بقاع لبنان الشمالي بغربه ووسطه/ وانسحبت غلا دفينا على حوش صور المترامي عند أقدام بحرها/ وإمعانا في مسح معالم القرى بحاراتها وبيوتها ودور عبادتها/ استمرت غارات الطيران الحربي/ بالتكافل والتضامن مع اغتيالات بالمسيرات في صور مرورا بضهر الوحش امتدادا إلى القرعون / لكن تبقى الكلمة للميدان/ هناك على البر الجنوبي حيث تقدمت وطى الخيام محاور المواجهة / فتصدت المقاومة لمحاولات الاحتلال الوصول إلى قلب الخيام/ ومن هناك أصابت تجمعات الجنود في المطلة بمقتل أكثر من خمسة جنود/./ /