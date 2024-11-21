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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 21-11-2024

2024-11-21 | 13:05
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مقدمة النشرة المسائية 21-11-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-11-2024

معَ كلِّ العصفِ الناري الذي يلُفُّ الضاحيةَ والجنوب, وبانهيارِ ابنيةٍ وعِماراتٍ على مرأى سكانِها، فإنَّ اللبنانيين ليس لديهم سوى سؤالٍ واحد: هل نجحَ اموس هوكستين في تل ابيب؟ ومتى سيُطِلُّ معلِناً النتائج؟ عنفُ الغاراتِ في لبنان لم يشتِّتِ انتباهَ اللبنانيين عن الأسلاكِ الدبلوماسية التي يقطعُها الموفدُ الاميركي في تل ابيب، اذ يَنتظر المحترِقونَ الخبرَ على "نار"، لكنَّ اجتماعاتِ هوكستين غُلِّفت بسِرية المداولات/ ومن علاماتِها السالكة أنَّ الموفدَ الاميركي أعقَبَ لقاءَه المطوَّل مع نتنياهو باجتماعاتٍ لدى وزيرِ الحرب ورئيسِ الاركان، ما يؤشر الى ان مقترحَ وقفِ اطلاق النار لم يتِمَّ رفضُه في اللقاء التأسيسي مع رئيس الوزراء/ وفي اثنائه تبلّغ نتنياهو قرارَ المحكمةِ الجِنائية الدولية بصدور امرِ اعتقالِه معَ وزيرِ حربِه السابق يوآف غالانت/ وعلى الرَّغم من العصا الجِنائية النارية التي صَعَقت نتنياهو فإنه لم "يرفس" الاتفاق وأحال بنودَه الى البحث الجِنائي والعسكري في مختبرات الدفاع والاركان، ما يعني انَّ النقاشَ دخلَ المرحلةَ التِّقْنية/ وتقفُ مجموعةُ عواملَ وراء موافقةِ نتيناهو على السير برَكْبِ الحل، يتقدمُها مئةُ الفِ مهجّر في الشمال.. مئةُ اسيرٍ في غزة.. شللٌ صناعيٌّ زراعيٌّ اقتصادي في كل اسرائيل، التي وعلى الرَّغم من حرقِ قرىً في الجنوب ما زالت مدنُها تحت مَرمى صواريخ المقاومة/ واذ يستمرُّ هوكستين في محادثاته السياسيةِ والتِّقنية في تل ابيب، فإنَّ الالغام التي ستضعُها اسرائيل على البنود قد تَستلزمُ جولةً اخرى في بيروت او الاكتفاءَ بدبلوماسيةِ الهاتف/ لكنَّ كلَّ ذلك ليس قبل استفاقةِ نتنياهو من غيبوبة الجِنائيةِ الدولية التي "لَكَمَهُ" بها مستشارُ التاج البريطاني رئيسُ المحكمة كريم أسد أحمد خان المستمَدَّة قراراتُه من معاني اسمِه .. كريمٌ في تسديد الاتهام .. اسدٌ في اتخاذ القرار متجاوزا كلَّ العقَباتِ والعقوبات/ 
ومتخطيا حواجزَ وضَعَها له الموساد في اتهاماتٍ شخصية، وَجَد كريم خان ان نتنياهو مذنبٌ في ارتكابِ جرائمِ حربٍ وجرائمَ ضدَّ الإنسانيةِ في قطاع غزة، وأنَّ هناك ما يَدعو إلى الاعتقادِ بأن نتنياهو وغالانت أَشْرفا على هجَماتٍ على السكان المدنيين واستخدامِ التجويعِ سلاحَ حربٍ، والقتلِ والاضطهادِ وغيرِهما من الأفعالِ غيرِ الإنسانية/ 
العالمُ بدولِه وقارَّاتِه ايَّد القرار واعلن التزامَه بمُندرجاته واصبح نتنياهو ممنوعاً من السفر ، لكنَّ اميركا فَرَضَت " الفتيو " على قرار الجِنائية وهَددتِ المحكمةَ ورئيسَها..وتَبِعَتْها " ذيلُها بريطانيا التي ستجري تدقيقا  قانونيا لقرار الجنائية قبل ان تحدد التزامها به .
مقدمة النشرة المسائية 21-11-2024

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