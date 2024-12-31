الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2024

2024-12-31 | 13:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-12-2024

سنةٌ اتَسعت ايامُها  لمئةِ الفِ عام/ طافت احداثُها على ساعاتٍ ودقائقَ وثوانٍ مُضرجةٍ بالانباء/ سنةٌ.. كانت هي الزمانَ والمكان، وعبّأت بين أشهُرِها تاريخاً لم يُصدِّق ما رآه// عامُ ألفين وأـربعةٍ وعشرين.. لا يشبهُ السنين/ مرَّ من حلَقاتِ نار, اغتالَ وحاربَ وغيّرَ انظمة، وبدّلَ في مزاجِ شعوب/ هو التاريخُ الذي سارَ على الجمر فانكتبَ بالدم.. كلُ مَسارِه تكدّسَ في خريفٍ أَسقطَ أوراقَه الصفراء على قادةٍ ورؤساء.. ولم يَترك لغيرِه صفحاتٍ فارغة// وجْباتٌ من الاحداثِ أَتْخمتِ العقلَ والادراك.. فأعادت المايسترو الاميركي دونالد ترامب الى البيتِ الابيض من فوقِ ركامِ احكامِه.. وحَطّمت ثماثيلَ حكمِ الاسد في سوريا.. وجاءت بهيئةِ تحرير الشام الى الشام.. ورُفّعت تُركيا الى بابِها العالي من نافذةِ الشَمال السوري.. واحتلَّ لبنان وحدَهُ فصولاً من هذا التاريخ الذي تَخزّنت تطوراتُه في شهرِ ايلول، وامتدّت الى السابع والعشرين من تِشرين الثاني حيث العدوانُ الاسرائيلي لايزال شاهداً على دمارٍ لم يُرفَع ركامُه.. وعلى اغتيالِ الأمينِ العام لحزبِ الله السيد حسن نصرالله الذي لم يُشيَّع بعد// ولمّا كانت السنةُ ممتلئةً بالاحداثِ الدراماتيكية، فإنها تمسّكت بفراغِ رئاسةِ الجُمهورية.. وهو الجرحُ المفتوح الى العامِ المقبل والمنتظَر ان يَختتِمَ جراحَه في جلسةِ التاسع من كانون الثاني/ ولأنّ السلطةَ السياسية والاداريةَ فارغةٌ من ايِ عيديةٍ للمواطنِ المكنوب.. فقد مَنحت ُقناة الجديد نهارَها للناس/ 
جوائز ومفاجآت ومبالغ نقدية امتدت من بيروت الى دمشق .. مع روح حلوة : حيث لا تضيع ضحكة وراؤها امل طالب .
والليلة وفي هذه النشرة بالتحديد نستثمر بضحكاتهم وابتساماتكم من فوق الجراح .. وسوف تعثرون بين الاخبار على المليار
مقدمة النشرة المسائية 31-12-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

31-12-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 30-12-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2024
Play
2024-12-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2024

2024-12-29

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 29-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024
Play
2024-12-28
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024

2024-12-28

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025