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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-01-2025

2025-01-05 | 13:05
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مقدمة النشرة المسائية 05-01-2025

لتاريخه .. الجنرال "رئيس"  مع وقف التنفيذ/ وللوصول الى بعبدا سيحتاج القائد الى تأهب سياسي في كل من عين التينة ومعراب للخروج من دائرة الممانعة الرئاسية/./ لكن القوات وفي اخر كلام لها احالت موقفها من قائد الجيش الى رفض الرئيس نبيه بري وابلغت الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان " يمشي بنمشي " بعدما كانت قد طلبت ال" سي في " السياسي للعماد المرشح/./ وتحدثت المعلومات عن ليونة في موقف القوات قد تصل الى موافقة علنية خلال الاسبوع المقبل اما الثنائي فقد اصبح آُحاديا في رفض الجنرال عون وذلك بعد موقف متقدم لحزب الله كشفه الحج وفيق صفا ومن موقع استشهاد السيد حسن نصرالله في حارة حريك /
وصوّب صفا على خصم وحيد هو سمير جعجع قائلا انه مشروع فتنة وحرب .
ولم تمر هذه العبارة بسلام في مضارب ِ القوات على مختلف نوابها وناشطيها وابرز تعليق جاء من النائبة ستريدا جعجع التي وجهت كلامها لمسؤول وحدة الارتباط والتنسيق قائلة: اللي استحوا ماتوا.
وتحت سقف سجالات واشكالات سياسية ودستورية غادر الموفد السعودي الامير يزيد بن فرحان بيروت على متن طائرة خاصة ومعه حصيلة متأرجحة وغامضة الا اذا فك رموزَها الرئيس نبيه بري في اجتماعه غدا مع اموس هوكستين عراب البحر والبر ورِمال ساحة النجمة .
وفاتورة هوكستين ستكون كبيرة حيث سيسيّل المطالب الى مكاسب يحصل عليها رئيس مجلس النواب في مجالات عدة اعماريا وسياسيا ودبلوماسيا .
ولحين دفع الحساب فان الاصوات لقائد الجيش لا تزال بلا مكوّنها الشيعي مع وعد غير محسوم من المكون المسيحي المتمثل بالقوات اللبنانية /اما نواب المعارضة 
والذين  اجتمعوا اليوم مع بن فرحان فقد رحّلوا اعلان مرشحهم الى اجتماع حاسم يعقد مطلع الاسبوع كما كشف النائب مارك ضو للجديد 
وقال ضو ان قائد الجيش هو احد الاسماء الاساسية التي يتجه اليها نواب المعارضة.
وعن الاجتماع اوضح النائب ابراهيم منيمنة  ان الامير يزيد بن فرحان لم يطرح  أسماء رئاسية أمامنا/ وما سمعناه منه عن الموقف السعودي الرسمي هو أن النقاط الاصلاحية هي اساسية للتعامل من دولة الى دولة/ وضمنا تطبيقُ القرار 1701 والتزامُ وقف اطلاق النار وحصريةُ السلاح وتطبيقُ الطائف بشكل كامل/ 
تنحصر هذه المزايا بمرشحين محددين يتقدمهم جوزيف عون  لكن الباب لم يغلق على مقايضة او ما يعرف ب " الطبّة " التي قد يلعبها الرئيس بري يوم الخميس .
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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النشرة

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05-01-2025

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