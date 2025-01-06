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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-01-2025

2025-01-06 | 13:47
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مقدمة النشرة المسائية 06-01-2025

قَدَّم اموس هوكستين عُربونَ وصولٍ.. فكانتِ الناقورة/ القطاعُ الذي دمَّرته اسرائيل دخَلَه الجيشُ اللبناني بمواكبةِ قواتِ الطوارئِ الدولية بعد اجتماعٍ شارك فيه الموفدُ الاميركي مترئساً لجنةَ الإشرافِ على تطبيقِ اتفاق وقفِ إطلاق النار/ اما العرضُ الثاني الذي قدَّمه فحمَلَ أنباءً سارة عن تطبيقِ الانسحابِ الاسرائيلي الكامل في السادسِ والعشرين من الشهر الجاري/ وهذا ما ناقَشه هوكستين مع قائدِ الجيش العماد جوزيف عون ثم الرئيس نبيه بري/ وقال هوكستين من عين التينة إنّ هذه الانسحاباتِ ستستمرُّ حتى تكونَ جميعُ القواتِ الاسرائيلية خارجَ الخطِّ الازرق/ واعتبر انها عمليةٌ صعبة لكنها تعملُ بشكلٍ جيد ما يسمحُ للجيش بتطبيقِ الاتفاقية ويكونُ هو الكِيانَ الوحيدَ الذي يؤمِّنُ الامنَ في الجنوب// اهدى مبعوثُ الرئيسِ الاميركي لبنانَ انسحاباً اسرائيلياً حتى رأسِ الناقورة.. لكنْ هل يقابِلُه اللبنانيونَ برأسِ الرئيس؟،/ حتى الآن المعطياتُ الرئاسيةُ لم تتأثرْ بالأنباءِ الامنية، وقالت مصادرُ عين التينة للجديد بعد لقاء بري-هوكستين إنَّ موقفَنا من قائدِ الجيش معروفٌ ولن نعدِّلَ الدستور/ وفي المقابل تؤكد عين التينة أنَّ الجلسةَ قائمة، ويكررُ الرئيس بري امام زوارِه من النواب: "رايح اقعد بمجلس النواب, خميس.. وربما جمعة وسبت.. هم قالولي لَ إفتح المجلس، وانا سوف افتح المجلس، وخلينا نشوف وامام كل سفراء العالم مين رح يعطل افتتاح المجلس؟ رح افتح المجلس وخلينا نشوف مين بيعطل"،// اول السفراءِ الرئاسيين سيكون الفرنسي جان ايف لودريان ممثِّلاً الرئيس ايمانويل ماكرون، فيما قالت معلوماتُ الجديد إنَّ الموفدَ القطري "ابو فهد" مقيمٌ في بيروت وهو اجرى اليومَ سلسلةَ لقاءاتٍ في مكتبِ النائب نبيل بدر/ ولم يُخْرِجْ الاجتماعُ النيابيُّ الموسع في منزل بدر توافقاً نهائياً على اسم ِ المرشح الرئاسي/ وقالت مصادرُ المجتمعين إنهم كانوا في اماكنِ تموضعٍ عدة لكنهم متفقونَ على انتخابِ رئيس.. هم لا يريدونَ كسرَ ايِّ فريقٍ ويَسْعَوْنَ ايضا الى عدم الخروجِ عن رأيِ المجتمع الدولي والعربي/ اما القواتُ اللبنانية فقد اطلقتْ مشاوراتٍ حثيثةً داخلَ تكتلِ الجمهورية القوية هذا المساء لإعلانِ الخِيارِ الرئاسي في الساعاتِ المقبلة وَفق ما قالت مصادرُها للجديد/ 
ومعَ اقترابِ موعدِ الانتخاب، فإنه لا شيءَ ثابتاً الا موعدُ الجلسة / وليس واضحاً مدى ممارسةِ " سحر " اموس هوكستين على الرئيس نبيه بري الذي وحدَه معَ القواتِ اللبنانية يمكنُهما تحريرُ الرئيس من الاعتقالِ السياسي .. ولاسيما ان هوكستين وصل الى بيروت محمَّلاً بذخيرةٍ كبيرة باجتماعه مع" الفرحَانين " في السعودية ، ما يعني ان تزكيتَه العماد جوزيف عون رئيساً هو خِيارٌ اميركيٌّ سعوديٌّ مشترك، غير انَّ هذه التزكيةَ عَدّها حزبُ الله تدخلاً خارجيا لايمكنُ فرضُه وهو ما عبّر عنه  النائبان علي المقداد وحسن فضل الله
مقدمة النشرة المسائية 06-01-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

06-01-2025

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2025

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