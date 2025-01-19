مقدمة النشرة المسائية 19-01-2025

مع استعداد دونالد ترامب لحفل الجلوس في البيت الابيض وعشية َتنصيبه رئيسا لاميركا كان بنيامين نتنياهو ينفذ اتفاقَ غزة في مرحلته الاولى ويرتفع على جبال التهديدات الهوائية/./ قتل َ من قتل وادخل حكومَته ومسؤوليها الى سجل الملاحقة العالمية بتهمة ارتكاب جرائمَ ضد الانسانية / دمّر قطاعا بشعبٍ ومستشفياتٍ وطواقمَ طبيه ..اغتال الاونروا واقفل على غزة ابوابَ المساعدات لكن رئيس وزراء اسرائيل وبعد اربعمئة ٍ وواحد وسبعين يوما خرج من هذه الحرب مثخناً بالجراح السياسية ولم يتمكن فيها من استعادة اسيرٍ واحد الا جثثا ولدى استهدافهم في اماكن احتجازِهم /./ لم يحقق نتنياهو اهدافَ حربه .. صفّى ارفع َ قيادات حماس , وتزوّد بارفع الاسلحة الاميركية , رفض كل طروحات وقف اطلاق النار , غير انه عاد الى الصفقة وعلى مسافة صفر من وصول ترامب الى القيادة الاميركية .. ليجد ان حماس التي اراد سحقهَ في عام ٍ واربعةِ اشهر ترقص بسلاحها في شوارع غزة وتُشرف على اطلاق ثلاث سجيناتٍ اسرائليات /./ ترك هذا المشهد اضطرابا عقليا لدى المنصات الاسرائيلية والتي سألت: من اين جاؤوا ؟ وماذا كان يفعل جنودنا منذ أكثر من سنةٍ هناك هذا جنون ولا يستوعبه العقل/./ وبحماية جنود القسام اُفرج عن الاسيرات رومي جونين /إميلي دماري ودورون شطنبر خير (31 عاماً)/ و تسلّمهم الصليب الأحمر الدولي / وينتظر في هذه الاثناء تسعون أسيرًا فلسطينيًا خلف سجن عوفر غرب رام الله وسط حراسةٍ أمنيةٍ مشددة بينهم نساء واطفال وصحافيات وناشطات لكن الاحتلال هدد عائلاتِ هؤلاء وحذرهم من التجمع لاستقبال الأسرى أو رفعِ علم فلسطين أو راياتِ المقاومة/ غير ان الفلسطنيين يتحضرون للاستقبال وهم فعلوا ذلك في غزة وتحت اشراف القسام واعادوا ترداد هتافاتٍ تستحضر طيف محمد ضيف / وسيتكرر هذا المشهد مع حريات اسرى بعضُهم كان محكوما بالمؤبدات/ وبحسب خطة وقف إطلاق النار ستستعيد إسرائيل ثلاثاً وثلاثين رهينة لدى حماس خلال هدنة أولية مدتُها اثنين واربعين يوما على أن تُفرج إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسيرة مدنية من الاحتلال / و50 مقابل كُل عسكري / بما مجموعه نحو ألفي أسير.

وتبارى كل من ترامب وجو بايدن على انجاز الصفقة فاعتبرها الرئيس الاميركي في يومه الاخير انها كانت الأصعب منذ وصوله للسلطة/./ وقال أن “البنادق سكتت في غزة وحزب الله تخلى عن حماس”/./ ورأى بايدن أن “مرحلة واعدة في لبنان قد بدأت بعد إضعاف قدرات حزب الله وسوريا قائلا ان لبنان في مسار أفضل بعد الإطاحة بأذرع إيران التي اصبحت في أضعف حالاتها منذ عقود فيما سوريا أصبحت بدون الأسد”.

والصورة التي رسمها بايدن للبنان ستظهر معالمُها في اول تشكيلة حكومية للعهد .

ويوميا يتأكد اصرارالرئيس المكلف نواف سلام على اخراج التأليف في طبعته النهائية قبل يوم الاحد المقبل موعد انتهاء مهلة الستين يوما لاتفاق وقف اطلاق النار.

ومن خلال اجتماعين مع وفد الثنائي الشيعي بدا ان النقاشات ِ اثمرت توافقا بالاحرف الوزارية الاولى لينطلق سلام الى معالجة مطالبَ لكل من القوات والتيار الوطني الحر والكتائب والتغييريين .

ومن المتوقع ان يعرض الرئيس المكلف تصورَه على الرئيس جوزاف عون خلال الاسبوع الطالع /

وعلى نية التأليف السريع ومن دون " طلبياتٍ زائدة" اضاء الرئيس عون شمعة ًامام ضريح القديس شربل في عنايا .

وتصلح "نوايا" الشمعة لتهدئة نفوس الثنائي المسيحي..بعد الثنائي الشيعي.