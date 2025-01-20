مقدمة النشرة المسائية 20-01-2025

جنرالُ العالم دونالد ترامب الذي لم تَهزِمْهُ مَحاكمُ وقوانينُ ودساتير .. أَقسم على الدستور بأنْ يَحكُمَ بالعدل/./ في السادس من كانونَ الثاني يناير عام 2021، اقتَحم مناصروه مبنى الكابيتول /سالتِ الدماءُ في ارفعِ مؤسساتِ اميركا الرسمية / وبعد اربعِ سنواتٍ عاد رئيساً بقَسَمٍ من المبنى نفسِه الذي أَوقعَ فيه الفوضى . وضع ترامب يدَه على الإنجيل وقال: أُقسِمُ بأنني سوف أُنفِّذُ بكلِّ امانةٍ مَهامَّ منصِبِ رئيسِ الولايات المتحدة / سوف ابذلُ قُصارى جَهدي للحفاظ على الدستور وحمايتِه والدفاعِ عنه فَلْيُعِنِّي الربّ/./ وَلْيُعِنَّا الربُّ في المسَطَّحِ الكوني على رئيسٍ من عاصفة , يُدانُ ولا يَنهزم , يُحكَمُ قضائياً ويُنصَّبُ رئاسياً, يَعِدُ خصومَه بالجحيم .. فينفِّذونَ ما اراد/./ هبَّت عاصفةُ دونالد ترامب على نحوٍ مثير .. الرئيسُ السابعُ والاربعون للولايات المتحدة يَختصرُ بشخصه ستةً واربعين رئيساً سابقاً جمهوريين وديقراطيين / تعامَلَ معَ ازماتٍ متفجِّرة قبل بلوغِه السنَّ الرئاسية وحقَّقَ في بعضِها انجازاتٍ ولاسيما في منطقةِ الشرق الاوسط . وقال ترامب في خِطاب العودة الى البيت الابيض إنَّ الجميعَ سيَحترمُ اميركا بعدَ اليوم .. لقد بدأَ العصرُ الذهبي/ وتحدث ترامب بوصفِه امبراطوراً يوقِّعُ قراراتٍ غيرَ قابِلةٍ للنقض. واعلن حالةَ طوارىءَ وطنية على حدوده الجنوبية واعادةَ ملايينِ المهاجِرين الى حيث اتَوْا/ كذلك اعلن حالةَ طوارىءَ خاصةً بالوَقود وسيستمرُّ بالتنقيب . في التنقيبِ المحلي عن حكومةِ لبنان لم تَظهرْ ايةُ مَطباتٍ في التأليفِ الذي يَسيرُ على تقويمٍ اصلاحي ولاسيما انَّ حكومةَ العهد ستكون امام مَهمَّتَين اثنتين : اعادةُ إعمارِ لبنان .. وإعادة اعمارٍ سياسية ، وهذا يَقتضي التفلُّتَ من أُسطورةِ حُكم الاحزابِ والطوائف وبَدءَ مرحلةِ وقفِ الفساد لكي يثِقَ العالمُ بنا ، وهذا ما اشار اليه رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون اليوم عندما اكد أنَّ تشكيلَ الحكومةِ في أسرعِ وقت يُعطي إشارةً إيجابية إلى الخارج بأنّ لبنان بات على السِّكَّة الصحيحة. وبحَسَبِ المعطيات فإنه لا رياحَ تَعصِفُ في وجه الرئيسِ المكلف نواف سلام لكنه طَلَب من الكتلِ النيابية تسليمَه اقتراحاتٍ اسميةً مُرفَقَةً بنُبذةٍ مِهْنية cv لتسهيلِ عمليةِ اختيارِ الشخصِ المناسِب ذي الكفاءةِ للحقيبةِ المناسِبة/ ومنذ تكليفِه .. تنهمرُ " السِّيفيات " من الكتلِ والمستوزِرين على حدٍّ سَواء بحيث تَعَذّرَ على دوائرِ كلٍّ من الرئيسين عون وسلام فرزُها. وتِبعاً لمصادرِ الكتل وبينها القوات فإنَّ كلَّ ما يُنسَبُ اليها من مطالبَ هو عارٍ من الصِحة. لكنَّ الصحيحَ الوحيد هو ردُّ القواتِ اللبنانية على الامينِ العام لحزبِ الله الشيخ نعيم قاسم الذي يبدو انه يعيشُ حالةَ إنكار . وقالت القوات إنَّ حزبَ الله يواصِلُ التنكُّرَ لتوقيعِه الواضح وموافَقتِه الجلِيَّة على اتفاقِ وقفِ إطلاق النار الذي ينصُّ على نزع سلاحِه وتفكيكِ بُنيتِه العسكرية في لبنانَ كلِّه/ وعَلَّقتِ القواتُ على كلام الشيخ قاسم وقالت إنه يندرجُ في سياقِ الانقلابِ الموصوف على الترتيباتِ الموقَّعة/ كما انه يَقطعُ بكلامه الطريقَ على الدعم العربي والدولي للبنان في اللحظة السياسية التي تَعُودُ المجموعةُ العربية والدولية فيها الى بيروت انطلاقًا من المُناخ الوطنيِّ الجديد/