مقدمة النشرة المسائية 26-01-2025

مقدمة النشرة المسائية 26-01-2025

الشعب والجيش كانوا مقاومة/ السادس والعِشرون من كانونَ الثاني انضمَّ الى السادس والعشرين من شُباط تسعةٍ وتسعين.. عندما نَزعَ طلابُ لبنان وشبابُه اسلاكَ ارنون المحاصَرة فصارت قلعةً محرّرة/ وسَلّمَ هذا النهار على نظيرِه يومِ التحرير عامَ الفين من حيثُ الجموع والاهالي، المندفعون نحوَ لهيبِ القرى التي انتَظرت سكانَها على نارٍ ودمار//. ومن دونِ سلاح, تَقدّمت ناسُ القرى الى حيثُ رمادُ البيوت ورائحةُ الارض وشجرُ الزيتونِ الغافي عن مواسمِه.. انتظروا انتهاءَ آخِرِ ساعات الستينَ يوماً وكَسَروا اليومَ الواحدَ والستين واستردّوه بإرادةٍ صُلبة/ ولم يَكَد ينتصفُ النهار حتى كان قد حَجَزَ له صفحاتٍ للتاريخ.. وإنْ أُريقت على جوانبِه الدماء/ اثنان وعِشرون شهيداً وعشراتُ الجرحى سَقطوا بنيرانٍ اسرائيلية من دونِ ان يكونوا مسلحين او مهاجِمين.. وقد تمّ استهدافُهم فقط لأنهم تشبّثوا بالعودة الى ارضِهم/ وإذ تدّعي اسرائيل انها تنتظرُ جهوزيةَ الجيشِ اللبناني لتسليمِه قُرى ومواقع.. فانها اَقدمت اليوم على قنصِ الجيش في قلبِ الياتِه العسكرية، ولم تَحترم عناصرَه وضباطَه، كما لم تحترم التزامَها بالاتفاقياتِ الموقّعة/ فأَطلقت نيرانَها على اليةٍ عسكرية عند طريق مِروحين-الضهيرة وقَتلت المعاون أول محمد يوسف زهور الذي نعتْه قيادةُ الجيش شهيداً/ لكنّ العسكر كان يتقدّم معَ المواطنين.. إما يَستبِقُه المندفعون الى القرى، او يَستبِقُهم ليمهّدَ طريقَ العودة/ ومعاً شكّلا حالةً وطنيةً سيادية وتشاركا الارضَ بالروحِ والدم/ ودَفعت القيادةُ السياسيةُ بهذه الحالة الى الامام عندما أعطى رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون البيان رقْم واحد/ معلناً ان ‎هذا يومُ انتصارٍ للبنان واللبنانيين، انتصارٌ للحقِ والسيادة والوَحدةِ الوطنية.. وقال إنّ سيادةَ لبنان ووَحدةَ أراضيه غيرُ قابلةٍ للمساومة.. الجيشُ اللبناني معَكم دائماً، حيثما تكونون يكون، وسيَظلُّ ملتزماً بحمايتِكم وصَوْنِ أمنكِم/ اما البياناتُ غيرُ المعلنة فقد تولاّها رئيسُ الجمهورية بتفعيلِ الخطِ الدبلوماسي معَ اولياءِ الامور في لجنةِ الاشراف/ واجرى عون سلسلةَ اتصالاتٍ معَ البيتِ الابيض والرئيسِ الفرنسي ايمانويل ماكرون/ وطالب بانسحابٍ اسرائيليٍ كامل من الاراضي اللبنانية على طولِ الخطّ لازرق تنفيذاً لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار/ وفي معلوماتِ الجديد ان الرئيس عون اصطَدم في اتصالاتِه برَغبةٍ اسرائيلية نقلَها الاميركي، بالبقاء في خمسِ نِقاطٍ جنوبية مدّةَ شهرٍ تقريباً/ اما الرئيس نبيه بري فقد انطلقَ من معموديةِ الدم التي جسّدَها اللبنانيونَ الجنوبيونَ ليؤكدَ أنَّ إسرائيل تُمعِن بإنتهاكِ سيادةِ لبنان وتَخرُقُ وقفَ إطلاقِ النار/ وقال إنَّ دماءَ اللبنانيينَ الجنوبيين العُزّل وجِراحاتِهم هي دعوةٌ صريحةٌ وعاجلة للمجتمعِ الدولي والدولِ الراعية للاتفاق بهدفِ التحركِ الفوريّ والعاجل لإلزامِ إسرائيل بالإنسحابِ من الأراضي اللبنانية// وغداُ يومُ تحريرٍ اخَر، حيث إن دبلوماسيةَ الاهالي هي الطريقةُ الافعل لانسحابِ اسرائيل.. وهي انسحبت اليوم من كلِ القرى التي دخلَها المواطنون وتمركزَ فيها الجيشُ اللبناني/ وقد صَدر قرارٌ بالتنسيق بينَ رؤساءِ البلديات والجيشِ اللبناني وفعاليات بالدخولِ إلى عيترون ويارون وبليدا صباحَ الاثنين، معَ بقاءِ الأهالي عند تُخومِ هذه البلدات/

دبلوماسية الشعب والجيش .. اثمرت قرى محررة اما المقاومة فقد التزمت خط الدولة

واعلنت أنّ على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية للاتفاق، تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا‎.