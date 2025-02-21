مقدمة النشرة المسائية 21-02-2025

تراجعتِ العاصفةُ عن رياحها، لكنَّها ارتَدَت وِشاحاً آخَرَ بدأ يصاحِبُ مراسمَ تشييعِ السيد الشهيد حسن نصرالله ظهرَ يومِ الأحد/ ولهذا الحدثِ ومَساراتِه ووفودِه وأمنِه تَجَهَّزتِ الدولةُ والمقاومة كلٌّ في اتجاه للضبطِ والتنظيم/ فرَأَسَ رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً أمنياً في بعبدا تداول في الإجراءات الأمنيةِ المتَّخذة لمواكبةِ تشييع الأمينَينِ العامَّين السابقَين لحزب الله السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين، فضلاً عن تقييمٍ للمرحلة الأمنيةِ السابقة بحضور الوزارءِ المختصين والقادةِ الأمنيين/ أما اللجنةُ العليا لمراسمِ التشيع فقد أكدت مشاركةَ رئاستَي الجمهورية ومجلسِ النواب/ فيما أعلن الجيشُ اللبناني وقفَ العملِ بتراخيصِ التصوير بالطائرات المسيّرة Drone الصادرةِ عن قيادة الجيش في منطقة بيروت ومحيطِها يومَ الأحدِ المقبل/ ومعَ تدفُّقِ الوفود ولاسيما من العراق كان مطارُ رفيق الحريري الدولي يَشهدُ على نشاطٍ غيرِ اعتيادي/ لكنَّ هذا التدفُّقَ وعلى مدى الأيامِ التي تسبِقُ الأحد لم يَخْلُ من الفوضى ورفعِ الأعلامِ الحزبيةِ والإيرانية وتَحَدِّي القوى الامنيةِ على طريقةِ رفعِ الصوت الشعبوية التي لم تُقِمْ وزناً لمناسبةِ التشييعِ بذاتها/ وسَواءً من شغب طريق المطار بلوغاً الى قاعات الوصول فإنَّ المجرياتِ والاداءَ عَكست قبضةَ حزبِ الله ومناصريه على المطارِ الوحيد في لبنان، وإنْ حاولَ الحزبُ التفلُّتَ من المسؤوليات ورَدَّها الى مجموعاتٍ غيرِ منضبطة/ ولأنَّ حركةَ الملاحة شأنٌ حيوي وشِريانٌ اقتصاديٌّ لكلِّ لبنان.. فالمطالبةُ بتشغيل مطاراتٍ اخرى يصبحُ ضرورةً مَلِحة ومن دون وضعِ محاذيرَ وتبريراتٍ سياسيةٍ وامنية/ فتعددُ المطاراتِ قوةٌ انمائيةٌ اقتصادية تَضُخُّ في البلاد حركةَ استقطابٍ وأياديَ عاملة/ وتُلغي المركزيةَ الجوية في العاصمة بيروت لتطلِقَ اللامركزيةَ الملاحية في كل لبنان وبَدءاً من القليعات وحامات وما توفَّرَ من مطاراتٍ شبهِ جاهزة بشَهادة المسؤولين المعنيين/ وفي هذا التدبير ايراداتٌ مالية من شأنها رفدُ هذا البلدِ باموال "صنع محلي" لكونِ كلِّ اموالِ المساعدات المنتَظرة من الخارج قد تم ربطُها بالاصلاحاتِ ومحاربةِ الفساد وهي مسيرةٌ طويلة/ وليست اخرَ المرابضينَ على هذا النهج مفوضةُ الاتحادِ الأوروبي في منطقة المتوسط دوبرافكا شويتسا التي زارت لبنان/ واعلنت من قصر بعبدا ان المفوضيةَ كانت خَصصت حُزمة مليار يورو للبنان وسيتمُّ تخصيصُ نِصفِ مليارٍ اضافي ولكنَّ هذا الامرَ سيتوقفُ على بعض الشروط وهي اعادةُ هيكلةِ القطاع المصرفي والاتفاقُ مع صُندوق النقد الدولي/ وجدد الرئيس عون امام الزائرةِ الاوروبية تأكيدَ الانطلاقِ بمسيرةِ الإصلاحات اللازمة والمُضِيِّ قُدمًا نحوَ بناءِ دولةٍ حديثة ومتطورة تلبّي طموحاتِ اللبنانيين وتحققُ لهم حياةً أفضل/ لكنَّ الكلامَ برسائلَ عاجلة أَبلَغَه رئيسُ الجمهورية الى وفدِ الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور داريل عيسى/ فطلب انْ تمارِسَ واشنطن ضغوطًا على إسرائيل لاستكمال الانسحابِ من النِقاط الخمسِ المحتلة، وأنْ يستمرَّ دعمُ الجيشِ اللبناني/ وهي الرسالةُ نفسُها التي أَبلَغها رئيسُ الحكومة نواف سلام الى الوفد الاميركي فطالب بانسحابٍ في أسرع وقت معتبرًا أنّه ليسَ هناك أيُّ مبرّرٍ عسكري أو أمني لذلك، وهو يشكّلُ خرقًا مستمرًّا لترتيباتِ وقف إطلاق النّار والقرار 1701 والقانونِ الدّولي، وانتهاكًا لسيادة لبنان/ وحكومةُ سلام تَختبرُ الأسبوعَ المقبل جلسةَ الثقة النيابية، لكنها ستكونُ الحكومةَ الأُولى في لبنان التي نالت ثقتَها من الناس والعالَم شرقاً وغرباً قبل أنْ يمنحَها هذا الامتيازَ مجلسُ نوابٍ.. ستأتي أصواتُه تصديقاً لصوت الشارع.