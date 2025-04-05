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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-04-2025

2025-04-05 | 13:02
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مقدمة النشرة المسائية 05-04-2025

اجتاز لبنان أولَ امتحان .. وقَدَّم رؤيةً على مسارٍ واحد لحلولٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ وإصلاحيةٍ تدريجية،  وغلَّفها بوُدٍّ الى الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس . ومرّتِ العاصفةُ بمنخَفَضٍ سياسي عالجه المسؤولونَ الثلاثةُ عبر تقديمِهم تصوراً يَطرحُ المكوكيةَ الدبلوماسية بين لبنانَ واسرائيل عِوَضاً عن التفاوضِ المباشِر . ولم تصرحْ أورتاغوس بعدَ أيٍّ من اللقاءاتِ في المقراتِ الرسمية، لكنها أَبلغتِ المسؤولينَ أنهم امام الفرصةِ الأخيرة التي سيليها التصعيدُ ما لم يَلتزموا بإصلاحاتٍ عسكريةٍ أولاً واقتصاديةٍ ماليةٍ على ذاتِ الأهمية ولاسيما تلك المرتبطةِ بشروطِ صُندوقِ النقد الدولي / وتم الاستنتاجُ من محاصيلِ الزيارة أنَّ الزمنَ  المُتاح للبَدء بتحويل الشروط الى حلولٍ لا يتعَدَّى الأسابيعَ وأنَّ لبنان لن يُمنحَ الوقت بدل الضائع . وعُلم من مشاورات الموفدة الاميركية أنها أبلغتِ المسؤولين رسالةً شديدةَ التحذير في شأن اطلاقِ الصواريخ من جنوب لبنان على اسرائيل، وإذا حَدَث ذلك فإنَّ الادارةَ الاميركية ستتوقعُ من اسرائيل كلَّ شيء /  وفي المقابل أظهرَ الرؤساءُ الثلاثة مظلوميةَ لبنان والتعديَ الاسرائيليَّ المستمر على القرى والبلداتِ وصولا الى ضاحيةِ بيروتَ الجنوبية وصيدا . وفي المقرات الثلاثة تمكَّنَ كلُّ رئيسٍ من تمرير مقترحاتِه، إذ فاز رئيسُ الجمهورية العماد جوزاف عون بالالتفاف على المُطالبةِ الاميركية بتشكيل ثلاثِ لجانٍ دبلوماسية، وطَرَحَ تشكيلَ لجنةٍ تِقْنية لمناقشة الحدود البرية بين لبنان واسرائيل /اما رئيسُ الحكومة نواف سلام فربح " شوفة" اورتاغس المتكررة عبر طرحِه الدبلوماسيةَ المكوكية. وتَفوَّق الرئيس نبيه بري كما العادة على الجميع عندما رَمَى بِحِمل الاصلاح عن ظهرِ المجلس النيابي وزَوَّد الموفدةَ الاميركية بقائمةٍ تتضمنُ ثمانيةَ عشَرَ  قانوناً إصلاحياً أنجزَها المجلسُ ا الذي لا يزال يَنتظرُ مشاريعَ قوانينَ إصلاحيةً أخرى من ضِمنها إعادةُ هيكلةِ المصارف والسريةُ المصرفية والإصلاحُ الإداري ولا سيما مجلسُ الإنماء والإعمار/ ثمانونَ دقيقةً  بين  بري وارتاغوس خَرجَت بَعدَها الموفدةُ الاميركية لتقييم المواقفِ على غَداءٍ في السِّفارة الاميركية مع وزيرِ الخارجية يوسف رجي الذي يُفترَضُ ان يكونَ حاضراً في الاجتماعاتِ الرسمية 
مقدمة النشرة المسائية 05-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

05-04-2025

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 04-04-2025

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