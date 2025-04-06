مقدمة النشرة المسائية 06-04-2025

في عوكر " الحكومي الكبير " اربعٌ وعشرون ساعةَ لقاءاتٍ لعددٍ وافر من وزراءِ الحكومة الاربعةِ والعشرين زائد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد/ وتوزعتِ اجتماعاتُ مورغان اورتاغوس في مقر السفارة الاميركية بين مالٍ واقتصادٍ وسلاح مطالبةً باعادةِ الهيكلة العسكرية عبر الشروع ببدء تسليم سلاح حزب الله او وضعِ جدولٍ زمنيٍ محددٍ لذلك على اقلِّ تقدير /./ وفي تعبيرٍ واضح ومن دونِ لغةِ التهديد قدّمتِ الموفدةُ الاميركية عرضها للوزراء وقالت : عندما يبدأ لبنانُ بتجميع السلاح على جميع الاراضي اللبنانية ويتمُّ حصرهُ بيد الدولة .. حينئذ ٍ تتوقفث الهجماتُ الاسرائيليةُ حسبما اكد للجديد احدُ الوزراءِ المشاركينَ في اللقاء وزيرُ التكنوجيا كمال شحادة متحدثا بصفته الشخصية/ بعض الوزراء دعوا الولايات ِالمتحدة للعب دور الوسيط سواءٌ للعمل بالأجندة الإصلاحية او بحصرية السلاح لكنهم قالوا إن الحكومةَ بحاجة الى بعض الوقت للوصول الى الاهداف نفسِها/ وعبّرت أورتاغوس عن ثقتها باختيارِ الرئيسين عون وسلام للوزراءِ بالحكومة الجديدة وطلبت ان ترى براهينَ وشواهدَ ملموسةً عن الإصلاحات, وركّزت على أهمية تطبيق القوانينِ الإصلاحيةِ بعد إقرارها//

ومع شكوى اميركا شبهِ الدائمة ِعلى بطء الجيش اللبناني في التعامل مع السلاح غير الشرعي/ تكشفُ معلوماتُ الجديد ان الجيشَ يضعُ

اليدَ على العديدِ من المواقع العسكرية ومخازن السلاح في القرى الجنوبية جنوبي نهر الليطاني/ وذلك بالتنسيق والتعاون مع حزب الله لأقصى الحدود ,بحسب ما تقول مصادرُ امنية, وتضيف هذه المصادر ان الحزب لا يمانعُ في تسليمِ الجيش حتى " العويسية " جنوبي النهر اذا طُلب منه //.

وفي معلومات الجديد من مصادرَ غربية ان الجيش تسلم ايضا عبر لجنة الاشراف لائحةً بعشرة مواقعَ للحزب طُلب منه السيطرةَ عليها وسحب سلاحِها لانها تشكل نقاطاً استراتجية قد يعمد الاسرائيلي على استهدافها//

في المقابل تُضيف المصادر بان قوات الاحتلال الاسرائيلي تقف عائقا امام هذه العمليات من خلال رصدِ الاسلحةِ والمبادرةِ الى تدميرها دون العودةِ الى لجنة المراقبة/ وايضا عبر الاعتداءاتِ المستمرةِ على المنازل والسيارات وصولا الى الاليات / وقد استهدفتِ اليومَ مسيرةٌ جرافةً في بلدةِ زبقين قضاء صور وأفيدَ عن سقوطِ شهيدين, واصابةِ عاملين اثنين من التابعيةِ السورية/ وزعمَ المتحدثُ باسمِ جيشِ الإحتلال أفخاي أدرعي أن طائراتِ السلاحِ الجوي أغارت على عنصرينِ لحزبِ الله أثناءَ محاولتِهما إعمارَ بنًى تحتية تابعة للحزب / /

وتحت هذه العناوين من جنوب لبنان الى غزة والضفة فايران يجتمع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع الرئيس دونالد ترامب غدا في البيت الابيض /

واستعدادا لهذا اللقاء امر المرشدُ الأعلى علي خامنئي بوضع القواتِ المسلّحة الإيرانية في حالة تأهّب قصوى..