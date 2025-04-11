الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-04-2025

2025-04-11 | 12:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 11-04-2025

أولُ كبْساتِ العهد ضَربت في النافعة والمرفأ/ وسَجّل رئيسُ الجمهورية جوزاف عون وصاياهُ بين الضِفتَين وقال للموظفين: مَن يغطّي الفسادَ هو شريكٌ فيه/ فكونوا عيونَنا ونحن هنا لمساعدتِكم/ والعباراتُ كرَّرَت نفسَها للقيِّمينَ على العمل من النافعة المترَهِّلة الى المرفأ الذي يتعرضُ لسَيْلِ شائعاتٍ وهو الذي لم يُشْفَ بَعْدُ من جُرحِ انفجارِه الكبير/ وفي مراحلِ اختتامِ هذا الجرحِ قضائيا تتسارعُ جلَساتُ التحقيقِ لدى القاضي طارق البيطار/ وأمامَهُ حَضَر اليومَ المديرُ العامُّ للامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم للمرةِ الاولى رَغم تقدمِه بدعوى مُداعاةِ الدولة بشأنِ المسؤوليةِ الناجمة عن أعمالِ القُضاة/ تجاوَزَ ابراهيم الارتيابَ القضائيَّ لصالحِ إزالةِ الالتباسات وأَجَاب على أسئلةٍ دقيقةٍ ومِفصَلِيَّة وقَدَّم الإستيضاحاتِ اللازمةَ حول عملِ الأمنِ العام في المرفأ/ وعلاقتِه بحركةِ الأفراد لا بالبضائع/ فضلاً عن مسارِ المُراسَلاتِ التي تَلَقَّتها المديريةُ منذ لحظةِ تخزينِ نيترات الامونيوم/ وكما كان متَوقَّعَاً غادرَ اللواء الجلسةَ بقرارِ ترِكٍ من دونِ اتخاذِ أيِّ إجراء/ وبساعتينِ ونِصفِ ساعةٍ من جلسة الاستماع كان اللواء ابراهيم مزوَّداً بحَصانةِ إرثِه الانساني الشخصي الذي جَعَلَه لسنواتٍ على خطوطِ تحرير الرهائن.. وهو اليومَ يقدِّمُ شَهادتَه ضِمنَ عمليةِ تحريرِ مِلف المرفأ/ حيثُ فَتَح المحققُ العدلي القاضي طارق البيطار مَحاضِرَ التحقيق في مرحلته الثانية معَ جهازَيِ الأمنِ العام وأمنِ الدولة برئاسة طوني صليبا/ وستَتْبعُ المرحلةُ الثالثة مع رئيسِ الحكومة إبَّانَ انفجارِ الرابع من آب حسّان دياب ومعَ وزراءَ وقُضاة/ على أنْ ينضمَّ التحقيقُ الفرنسي إلى نظيره اللبناني بوفدٍ قضائيٍّ فرنسي في الأسبوعِ الأخير من الشهر الجاري// عالمياً تتصاعدُ حربُ الرسوم "صولد وأكبر" بين أميركا والصين / وبين اسهُمِها انخفضَ مؤشر بنيامين نتنياهو لجرِّ الولاياتِ المتحدة إلى حروبٍ بالوَكالة في المنطقة بعد لقاءِ البيت الأبيض/ وهو ما استَدْرَكَهُ ترامب لعِلمِه  أن إسرائيل تحاولُ توريطَ أميركا عُدّةً وعَتاداً وجيشاً بحروبٍ في المنطقة للسيطرة على دولِها/ إلا أن ترامب وبحسابِ الربح والخَسارة/ أدركَ أنه إذا ما لحِقَ "الغراب" نتنياهو سيأخذُه إلى الخَراب/ وإلى خَسارة أميركا لمنطقةِ الشرق الأوسط حيث القواعدُ العسكريةُ الأميركية ستكون عُرضةً للاستهداف/ وحيث أنَّ تركيزَ سيدِ البيت الأبيض منصَبٌّ حالياً على التحضيراتِ لزيارة الخليج/ وتالياً افتتاحِ اول ِالطرقِ أمام التطبيع// شَكَّلَ لقاءُ البيت الأبيض رادعاً أقلُّه في المدى المنظور لتهوُّرِ نتنياهو/ وعشيةَ "السبتِ الكبير" واللقاءِ الأميركي الإيراني في "مَسقَط"رأسِ التفاوض/ وبحَسَبِ صحيفةِ يديعوت أحرونوت فإنَّ الرئيسَ الأميركي بدأ يفقِدُ صبرَه وإنه أَمْهَل نتنياهو أسبوعينِ أو ثلاثة لإنهاء الحربِ على غزة / أما الحربُ على إيران فانخفضت أسهمُها  ايضا بإعلان ترامب التفاوضَ المباشِر/ وهو يخوضُ اليومَ حربَه الكبرى بالسلاح الأبيض على جبهة المال والأعمال// وفي المحَصِّلة كلا الرجلين ترامب ونتنياهو أمام مفترَقِ طرق/ إذا ما وقعتِ الحربُ على إيران فالولاياتُ المتحدة هي الخاسرُ الأكبر/ ومعَ مسارِ التفاوضِ المرسوم غداً فائتلافُ نتنياهو القائم على الحروب سينهارُ وسيؤدي به ذلك إما إلى السِّجن أو إلى طلبِ اللجوءِ في هنغاريا/./
مقدمة النشرة المسائية 11-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

11-04-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025
Play
2025-04-10
Play

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

2025-04-10

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 10-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025
Play
2025-04-09
Play

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

2025-04-09

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 09-04-2025

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025