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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 15-04-2025

2025-04-15 | 13:08
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مقدمة النشرة المسائية 15-04-2025

مقدمة النشرة المسائية 15-04-2025

بينما كان لبنان يعالج قضاياه الشائكة مع سوريا.. جاءه الخبر من الاردن/ شبكة ارهابية من سلالة الإخوان المسلمين اعترفت بتلقي تدريبات على اراضينا، ومسؤولها التنظيمي موجود في بيروت/ سريعا بدأ لبنان الرسمي اتصالاته للتنسيق مع المملكة الاردنية وقد ابدى حرصه على امن الاردن والتعاون مع سلطات عمان الامنية/ وفي اتصال اجراه رئيس الحكومة نواف سلام بنظيره الاردني حسان جعفر اكد ان لبنان يرفض ان يكون مقرا او منطلقا لاي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة او الصديقة/ وقد وصلت هذه العاصفة الامنية على توقيت يستجمع فيه لبنان قواه السياسية والعسكرية لضبط حدوده، وهذا ما نسقه الرئيس سلام في دمشق تحت رعاية واشراف ودعم سعودي/ فالسعودية التي أخذت على نفسها الحرب على التهريب وإقفال منافذه البرية والبحرية، استكملت هذه الحرب بالدبلوماسية عندما رعت الشهر الماضي اجتماع وزيري الدفاع اللبناني والسوري في جدة/ واستكمالا لهذا المسعى جرت متابعة زيارة سلام الى دمشق، والتي ستسفر مفاعيلها لاحقا عن ترسيم للحدود بين لبنان وسوريا وصولا الى ضبط عمليات التهريب من الجهتين، الأمر الذي كان مطلبا عربيا وخليجيا/ وبهذا الخط تتولى الرياض مهام مساعدة سوريا عبر الممر اللبناني/ وتلعب دور الوسيط للوصول الى طريق الحرير بين لبنان وسوريا بما يسهم في رفع الأنقاض عن البلدين/ وفي رسالة السعودية هنا أنها لن تترك سوريا وحدها.. وأن قيادتها غير معزولة سياسيا وانمائيا/ ومن شأن هذا الدعم ان يعود ريعه أيضا الى لبنان.. نقطة الوصل/ وبالاوصال السياسية فإن الرئيسين اللبناني جواف عون والسوري احمد الشرع حطا في الدوحة كل على حدة من دون تأكيد ما اذا كان الرئيسان سيلتقيان على الاراضي القطرية/ ومع وصوله اكد عون لوسائل اعلام قطرية أنه يسعى ليكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة وأن حزب الله ليس في وارد الانجرار إلى حرب جديدة/ وفصل رئيس الجمهورية رؤيته لكيفية دمج عناصر الحزب في الجيش اللبناني مستقبلا، جازما بأنه لن يحصل أي استنساخ لتجربة الحشد الشعبي العراقي بل اندماج للعناصر في القوات المسلحة اللبنانية.
مقدمة النشرة المسائية 15-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

15-04-2025

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