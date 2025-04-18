الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-04-2025

2025-04-18 | 13:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 18-04-2025

اليومَ عُلِّقَ على خَشَبة / وعلى سارِيةِ بعبدا نُكِّسَ عَلَمُ لبنان حِداداً في سابقةٍ هي الأولى على مرِّ تاريخِ إحياءِ الجُمُعة العظيمة/./ وللحزنِ هذا العام وجهٌ آخَرُ في الجنوب عندما حَمَلتِ القرى الحدوديةُ صليبَها وسارت فوقَ الركامِ على طريق جُلجُلتِها متَحَدِّيةً النيرانَ الإسرائيلية / سَجَّلَ العدَّادُ غارةً من مسيّرة أدت إلى سقوط شهيدٍ عند مُفْتَرق الغازية مغدوشة/ وغارةً اخرى هذا المساء على سيارةٍ عند طريق رميش عيتا الجبل  مسبوقةً بغاراتٍ دَمرتِ البيوتَ الجاهزة في عيتا الشعب/./  البلادُ تَنتظرُ قيامتَها باستعادة أرضِها المحتلة وتحريرِ أسراها وإطلاقِ عجلةِ إعادةِ الإعمار والمتزامنة معَ وضعِ السلاحِ بالاحرفِ الاولى على طاولةٍ رسمية. وعلى الضِّفة الأخرى من المتوسط فإنَّ طريقَ المحادثاتِ الإيرانيةِ الأميركية أعادتِ المِلفَّ النووي إلى روما على أن تَبقى عُمان مَسقطَ التواصُل وصُندوقَ البريد لتبادُلِ الرسائلِ بين المتفاوضِين/ وعشيةَ التقاءِ الضِّدَّيْنِ في الجولة الثانية/ استَحصَلَت طهران من موسكو على صَكِّ ضَمانةٍ في الاتفاقياتِ المستقبليةِ المحتملة بحَسَبِ وزيرِ الخارجية عباس عراقجي/ الذي قال من العاصمةِ الروسية إنَّ المفاوضاتِ المباشِرةَ مع الولاياتِ المتحدة الأميركية مستحيلةٌ حالياً بالنسبة لإيران لكنَّ مجالَ الدبلوماسيةِ مفتوح/ ويمكنُنَا بَدءُ الحوارِ بشأن إطارٍ لاتفاقٍ محتمل إذا جاء الجانبُ الأميركي بمواقفَ بنَّاءة، في حين نَقلت وكالة رويترز عن مسؤولٍ إيراني قولَه إن إيران تسعى للحصول على ضماناتٍ بأنَّ ترامب لن ينسحبَ من أي اتفاقٍ نوويٍ جديد/./ المحادثاتُ الثنائيةُ الأميركية الإيرانية تَخطو بحَذَرٍ وتَخضع لاختبارِ النيات/ فيما اللقاءُ الثنائيُّ الإيراني السعودي على أرض الفرس  اعاد ترميمَ الجسورِ بين البلدين/ إذ قال وزيرُ الدفاع السعودي خالد بن سلمان للمرشد الخامنئي إنّ جرائمَ  الاحتلالِ في غزةَ والضِفةِ الغربية ولبنان كَشفت عن الوجهِ الحقيقي للكِيانِ الصُّهيوني اكثرَ فأكثر / وعبَّر عن القلق من اجراءاته التوسعيةِ في المنطقة /./ ويكتسبُ اللقاءُ الإيرانيُّ السعودي أهميةً مزدَوَجة إذ يأتي عشيةَ الزيارةِ المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة/ ويتزامنُ معَ لقاءٍ في باريس جَمَعَ المبعوثَ الأميركي ستيف ويتكوف مع وزيرِ الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومديرِ الموساد دافيد برنياع/ وبحَسَبِ موقع أكسيوس فإنَّ اجتماعَ المسؤولين الإسرائيليين معَ ويتكوف يهدفُ للتأثيرِ على موقفِ واشنطن قبل المحادثاتِ معَ طهران / غيرَ انَّ المبعوثَ الاميركي خَيَّبَ مرةً اخرى ظَنَّ اسرائيل/ وقال إنَّ هدفَ إدارةِ ترمب بشأن إيران هو حلُّ الأزمةِ النووية دبلوماسياً/  تمسُّكُ ترامب بالحل الدبلوماسي، عَطَّلَ مرحلياً  المُفاعلاتِ الصاروخيةَ الاسرائيلية المسنونة لضرب المُنشآتِ النووية في إيران/ و بحَسَب تسريبٍ نشرته نيويورك تايمز ووصَفَته جيروزاليم بوست بأنه الأخطرُ في تاريخ إسرائيل/ قالتِ الصحيفةُ الاميركية إنَّ المسؤولينَ الإسرائيليين لم يكونوا مستعِدِّينَ لتنفيذ مثلِ هذه العمليةِ من دون موافقةِ الولايات المتحدة وانتظروا حتى تَوَلِّي الرئيسِ الأميركي دونالد ترمب منصِبَه لإقناعه بالانضمام إلى هجومٍ محتمل/ وتضيفُ الصحيفة أنَّ العديدَ من أعضاء إدارة ترمب عارضوا شنَّ هجومٍ مشترك، وضَغطوا من أجل التوصلِ إلى اتفاقٍ أميركي - إيراني وخصوصاً في سيناريو قد تُجَرُّ فيه الولاياتُ المتحدة إلى الحرب.تخَطَّى ترامب نيَّاتِ إسرائيلَ المُبَيَّتَة وذهبَ لتفاوضٍ قد يصبحُ وجهاً لوجه/ ودَخلتِ المملكةُ العربيةُ السعودية عاملاً خَلْفِيّاً ..وسلطنةُ عُمان في العواملِ الأمامية وبمفعولٍ رجعي عن اتفاقٍ سابق ..ضَغطتْ اميركا بقوةٍ على إيران من أياديها الحوثية، وشَنَّت اعنفَ الضَّرَباتِ على اليمن / لكنَّ كلَّ  الطُّرقِ تؤدي غداً الى روما .
مقدمة النشرة المسائية 18-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

18-04-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 17-04-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025