مقدمة النشرة المسائية 04-05-2025

فيما كان لبنان يحلّق عاليا بجناحه الديقراطي الانتخابي ..وصله تحليقٌ اماراتيٌ يرفعُ حظرَ السفرِ عن لبنان /./ وبكتابة سعيد عقل لدولة الامارات :

عادتِ الرايات ُتجتاح المدى وجعلنا موعدَ المجدِ غدا/./ والغد سيسري مفعولُه اعتبارا من يوم الاربعاء في السابع من ايار الحالي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / وبهذا القرار طوت الامارات صفحة ًامتدت اربعَ سنوات سحبت فيها سفيرَها في بيروت ووجّهت بمنع سفرِ مواطنيها الى لبنان على خلفية تصريحاتٍ رسمية لبنانية انتقدت حرب اليمن /./ وقرار العودة فعّله رئيسُ الجمهورية في خلال زيارته ابو ظبي ووضعِه في اول جدول البحث مع رئيس دولة الامارات / امِلاً تعميم َ هذا القرار على سائر الدول الخليجية التي تتخذ اجراءاتٍ مماثلة/./ وهو المنفذُ السياحيُ الاقتصادي الذي يضع لبنان على سكة التعافي من خلال الاستثمار برياح العائدين الى ربوعه /./ والتعافي السياحي ذو المردود الاقتصادي يصاحبه شهرٌ من التعافي الديمقراطي الذي ارتفع اليوم على سطوح البلديات /./ عمليةٌ انتخابية شغلت البلاد ومسؤوليها ووضعتهم امام نزال ٍ عائلي بخلفياتٍ سياسية / اُقفلت صناديقُ الاقتراع على نسبٍ متفاوتة من المشاركة كانت اعلاها في كسروان بنسبةٍ قاربت الستين بالمئة / وسُجلت نسبةُ شكاوى مرتفعة لكن وزارة الداخلية لاحقت عددا كبيرا منها ولفت ان رئيس الجمهورية جوزاف عون تولى بنفسه اتصالا على الخط الساخن من غرفة العمليات المشتركة / واعلن وزير الداخلية احمد الحجار ان معظم الشكاوى كان لها طابعاً اداريا

والى الطابع الاعلامي/ وبعد سيول الاتهامات الكاذبة لقناة الجديد / تؤكد القناة التي سارت على نهج الحرية منذ نشأتها ان عرضَها لملفٍ محلَ جدل في احد برامجها السياسية انما اندرج في خانة العرض لقضية لم تأتِ من كوكبٍ اخر ولم يتمَ دَسُّها من ايٍ من الابواق لاننا لسنا بوقاً لاحد.

والتقريرُ محور الجدل رد عليه رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور حيث اُعطيّ مساحةً لعرض ادلتِه العقارية واسهبَ في تقديم حجته /في اطار الرد الذي تمنحه الجديد لكل فريق طلبَه .

اما ان تصل الحملات الي التخوين واتهام الجديد بالعمالة والتحريض على استباحة دم الزملاء فهذه معركة ٌ تقودُها ميليشا مُتَحَلِلة صحافيا ومأجورة اعلاميا وترتزقُ من الحبر الى الدم .

وفي النشرة الرد ُ على هذه الحملات التي غالباً ما تسقط .. ليرتفع الجديد من جديد .