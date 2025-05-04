الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 04-05-2025

2025-05-04 | 13:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 04-05-2025

فيما كان لبنان يحلّق عاليا  بجناحه الديقراطي الانتخابي ..وصله تحليقٌ اماراتيٌ يرفعُ حظرَ السفرِ عن لبنان /./ وبكتابة سعيد عقل لدولة الامارات : 
عادتِ الرايات ُتجتاح المدى وجعلنا موعدَ المجدِ غدا/./ والغد سيسري مفعولُه اعتبارا من يوم الاربعاء في السابع من ايار الحالي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / وبهذا القرار طوت الامارات صفحة ًامتدت اربعَ سنوات سحبت فيها سفيرَها في بيروت ووجّهت بمنع سفرِ مواطنيها الى لبنان على خلفية تصريحاتٍ رسمية لبنانية انتقدت حرب اليمن /./ وقرار العودة فعّله رئيسُ الجمهورية في خلال زيارته ابو ظبي ووضعِه في اول جدول البحث مع رئيس دولة الامارات / امِلاً تعميم َ هذا القرار على سائر الدول الخليجية التي تتخذ اجراءاتٍ مماثلة/./ وهو المنفذُ السياحيُ الاقتصادي الذي يضع لبنان على سكة التعافي من خلال الاستثمار برياح العائدين الى ربوعه /./ والتعافي السياحي ذو المردود الاقتصادي يصاحبه شهرٌ من التعافي الديمقراطي الذي ارتفع اليوم على سطوح البلديات /./ عمليةٌ انتخابية شغلت البلاد ومسؤوليها ووضعتهم امام نزال ٍ عائلي بخلفياتٍ سياسية / اُقفلت صناديقُ الاقتراع على نسبٍ متفاوتة من المشاركة كانت اعلاها في كسروان بنسبةٍ قاربت الستين بالمئة / وسُجلت نسبةُ شكاوى مرتفعة لكن وزارة الداخلية لاحقت عددا كبيرا منها ولفت ان رئيس الجمهورية جوزاف عون تولى بنفسه اتصالا على الخط الساخن من غرفة العمليات المشتركة / واعلن وزير الداخلية  احمد الحجار ان معظم الشكاوى كان لها طابعاً اداريا  
والى الطابع الاعلامي/ وبعد سيول الاتهامات الكاذبة لقناة الجديد / تؤكد القناة التي سارت على نهج الحرية منذ نشأتها ان عرضَها لملفٍ محلَ جدل في احد برامجها السياسية انما اندرج في خانة العرض لقضية لم تأتِ من كوكبٍ اخر ولم يتمَ دَسُّها من ايٍ من الابواق لاننا لسنا بوقاً لاحد.
والتقريرُ محور الجدل رد عليه رئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور حيث اُعطيّ مساحةً لعرض ادلتِه العقارية واسهبَ في تقديم حجته /في اطار الرد الذي تمنحه الجديد لكل فريق طلبَه .
اما ان تصل الحملات الي التخوين واتهام الجديد بالعمالة والتحريض على استباحة دم الزملاء فهذه معركة ٌ تقودُها ميليشا مُتَحَلِلة صحافيا ومأجورة اعلاميا وترتزقُ من الحبر الى الدم .
وفي النشرة الرد ُ على هذه الحملات التي غالباً ما تسقط .. ليرتفع الجديد من جديد .
مقدمة النشرة المسائية 04-05-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

04-05-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025
Play
2025-05-03
Play

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

2025-05-03

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025
Play
2025-05-01
Play

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

2025-05-01

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 01-05-2025

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025