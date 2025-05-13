مقدمة النشرة المسائية 13-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 13-05-2025

كتب التاريخُ فصولاً من السعودية/ فكان يوماً للجاذبيةِ الاقتصاديةِ والعسكريةِ والسياسية في المملكة العربية السعودية، التي احتَفَت بوصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما دفَعَه الى القول: نحن هنا نصنعُ المستقبل.. فالرياض ستصبحُ مركَزَ أعمالٍ للعالم بأسره// هو الموعِدُ الكبيرُ والأغلى الذي افتَتح بورصتَه بستِّمئةِ مليار دولار وضَرَبَ موعِداً نحو التريليون أو ألفِ مليار دولار مشاريعَ استشماريةً بين اميركا والسعودية/ يومٌ اميركيٌّ طويل قلَبَ المقاييس ودَقَّت فيه قلوبُ بورصاتِ الخليج والعالم وتراقَصَت حوله الرقائقُ الالكترونية وسارت في مَداره شركاتٌ كبرى مكلفةٌ النهوضَ الاستثماري والاقتصادي/ وتحت الحَفَاوةِ التي سَحَرَت ترامب أَغْدَق الرئيسُ الاميركي عباراتِ التقديرِ على وليِّ العهد السعودي الامير محمد بن سلمان/ ووصفه بانه الرجلُ الذي لا ينام وهو شخصيةٌ عظيمة لا مثيلَ لها/ واضاف أنَّ السعودية ستنضَمُّ إلى اتفاقات إبراهام في الوقت الذي ستختارُه، ووصف إيران بأنها أكبرُ قوةٍ مدمِّرة في الشرق الأوسط، لكنه قال: أريدُ عَقْدَ صفْقةٍ معَ إيران ليصبحَ العالمُ أكثرَ أمناً.. فإذا رَفَضت "غُصنَ الزيتون" سنواصِلُ المواجَهةَ عبر العقوبات/ واعتبر انه كان بإمكانِ إيران التركيزُ على التنميةِ بدلاً من تدميرِ المنطقة، وأنا على استعدادٍ لوضعِ حدٍّ للنزاعاتِ السابقة ولإختلافاتِنا العميقة معَ إيران// وأُدرج لبنان في مضمون خِطاب الرئيسِ الأميركي/ وقال إننا مستعدونَ لمساعدة لبنانَ في بناءِ مستقبلٍ من التنميةِ الاقتصادية والسلام مع جيرانِه، متهماً حزبَ الله بنهبِ هذا البلد وبجلبِ البؤسِ الى اهله/ واعتبر انَّ على ايران ان تبنِيَ دولتَها بدلاً من دعم الميليشات/ ووسَطَ تصفيقٍ لافت أعلن الرئيسُ الاميركي على مَسمعِ ابن سلمان أنه قررَ رفعَ العقوباتِ عن سوريا بعد مناقشةِ الأمرِ معَ وليِّ العهدِ السعودي، وقال: سأفعلُ أيَّ شيءٍ يَطلبُه/ وفي معرض استعراضه للحلول التي يتصورها حول العالم اعلن الرئيس الاميركي عن نتائج طيبة في المحادثات بين اوكرانيا وروسيا/ وقال إنه كان لنا دورٌ كبير في وقفِ النزاع بين الهند وباكستان/ وأضاف: لقد رَأَينا الحوثيينَ يتوقفونَ عن استهدافِ السفنِ الأميركية بعد اثنينِ وخمسينَ يوماً من القصف ووابلِ الهَجَمات/ اما في غزة فقال إننا سنواصلُ عملَنا حتى تتوقفَ تلك الحرب، والطريقةَ التي يتمُّ التعاملُ بها مع سكانِ القطاع لا يمكنُ تصوُّرُها ويجبُ أن يتوقفَ ذلك الكابوس/