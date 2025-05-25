مقدمة النشرة المسائية 25-05-2025

طوى لبنان صفحةَ البلدية، ويتأهّب لصفحاتِ البلد/ العناوينُ كثيرة وتتدافعُ تِباعاً الى الأولويات/ واذا كانت صناديقُ الانتخابِ قد انتهت الى تجديدِ البيعةِ للاحزاب والتيارات.. فإنّ صناديقَ السلاح سوف تَتقدّمُ النقاشَ في الايامِ المقبلة وبفَرعيها اللبناني والفلسطيني/ وبخلافِ ما ذُكِرَ عن تنظيمِ الحلّ لسحبِ سلاحِ المخيمات.. فإنّ الامورَ لن تكونَ على هذا النحوِ السهل والمُبسّط/ اما سلاحُ حزبِ الله فسيَخضع لجولةِ تقييمٍ اميركيةٍ لبنانية تَسبِقُ فتحَ قنواتِ الحوارِ العلنية معَ حزبِ الله// وفي التقييمِ البلدي.. فإنّ العمليةَ التي استمرّت شهراً كاملاً، حَصلت على شهادةِ الجَودة من رئاسةِ الجُمهورية/ واعتبر الرئيس جوزاف عون أن نجاحَها يؤكّدُ مرةً اخرى على حيويةِ الديمقراطيةِ اللبنانية، إلا انّ الواقعَ يَقتضي الإقرارَ بحصولِ تجاوزاتٍ وأخطاءٍ وثُغَر/ ودعا عون الى اخذِ العِبَر منها لعدمِ تَكرارِها، وقال إنّ على الحكومة ان تَعمل بجُهدٍ كي تكونَ الانتخاباتُ النيابية بعدَ سنةٍ من الآن خاليةً من الشوائب/ وهذا يَستوجبُ بحسَبِ الرئيس عون، اعادةَ النظرِ في القوانينِ الانتخابية من جهة، وتأمينَ الجهوزية في التنظيم وادارةِ العمليات من جهةٍ ثانية/ وبعدَ نشرِ وزارةِ الداخلية نتائجَ المرحلة الاخيرة من الانتخاباتِ البلدية في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، تمّت اعادةُ انتشارِ الاحزاب والقُوى السياسية على امتدادِ الخريطة ِالجنوبية/ وسُجّلَ بعضُ الخروقات للوائحِ الثنائي الشيعي من جانبِ العائلات واليسار، لكنّ الثنائي أَحكمَ سيطرتَه البلدية في معظمِ الاقضية/ وتمكّنَ التيارُ الحر من كسبِ الرهان في جزين برافعةٍ قوية يُشكّلُها النائبُ السابق ابراهيم عازار الحليفُ التاريخي للرئيس نبيه بري/ خَسِرَت القوات في عُقرِ دارِ نوابِها، وتَتصدّرُهم غادة ايوب التي عانت من تضخمٍ في التفاؤل قبلَ العمليةِ الانتخابية/ ونزولاً نحوَ صيدا فإنّ الرِبحَ عادَ ريعُه على الجميع، تتصدّرُهم النائبةُ السابقة بهية الحريري ثم النائب أسامة سعد، وحلَّ ثالثاً تحالفُ الجماعةِ الاسلامية معَ النائب عبدالرحمن البزري// والى مِنطقةٍ من العالم لا بلدية فيها ولا حياة.. اذ يَتقدّم المشهد في قطاعِ غزة على نحوٍ فاقَ الكارثة/ معَ تحذيرٍ أمميٍ جديد من برنامجِ الأغذية العالمي أنّ العائلات في غزة لاتزالُ على شَفا المجاعة، ووَصفَ ما دَخلَ حتى الآن إلى القطاع من المساعدات بأنه نُقطةٌ في محيط/ وتترافقُ المجاعة معَ شلالِ دَمٍ متدفّق وحالاتِ قتلٍ وإبادة لم يَعرِفْها التاريخ، كحالةِ الأُمّ الطبيبة آلاء النجار التي تداوي اطفالَ غزة في مستشفى ناصر.. لتُصعَقَ بوصولِ اولادِها التسعة شهداءَ بحروقٍ لا تَسمحُ بالتعرّفِ عليهم واحتضانِهم/ وفيما تستمرُ اسرائيل بارتكابِ المزيد من المَحرقة.. كَشفت صحيفة جيروزاليم بوست أنّ الإدارةَ الأميركية طَلبت من إسرائيل في الأيامِ الأخيرة تأجيلَ عمليتِها العسكرية واسعةِ النطاق في قطاعِ غزة لإعطاءِ الفرصة للمفاوضات بشأنِ اتفاقٍ لإطلاقِ سراحِ المحتجزين.

اما دول العالم الغربي والعربي فتدفع باتجاه حل الدولتين واليوم استضافت مدريد اجتماعا ثالثا بعد باريس ونيويورك

وذلك تحضيرا لمؤتمر الامم المتحدة الشهر المقبل للاعلان عن حل الدولتين ويسبقه اعترافات دولية بدولة فلسطين .