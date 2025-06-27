الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-06-2025

2025-06-27 | 13:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2025

جرائمُ بلا عِقابٍ لاتفاق وقف إطلاق نارٍ من جانب واحد// أشهرٌ مَضَت على نهاية حرب/ لم ينسحبْ منها جيشُ الاحتلال إلى الخطوط الخلفية/ بل زاد على احتلالِ النِقاط الخمس/ توغُّلاً في القرى ونَسفاً لبيوتِها/ ورَفعاً لوتيرةِ الاعتداءات بين ضِفتَي الليطاني الشماليةِ والجنوبية// وإلى مشهد القتل اليومي بالمسيَّرات/ حِزامٌ ناريٌّ بأكثرَ من عشرينَ غارةً زنَّر تلالَ النبطية الفوقا / ولفَّ مرتفعات علي الطاهر والدبشة على مشارفِ قرية كفرتبنيت والجوار/ بصواريخَ ارتجاجيةٍ تردَّد صداها في مختلِف مناطقِ الجنوب/ وتمدَّدَ الاعتداءُ إلى قلب مدينة النبطية/ باستهداف شِقةٍ سكنية أودى بحياة سيدةٍ جاءت من بلاد الاغتراب لزيارة ابنتِها. 
رئيسا الجمهوريةِ والحكومة/ أدانا استمرارَ إسرائيلَ في انتهاك سيادةِ لبنانَ التي تشكلُ خرقاً فاضحاً لترتيبات وقفِ الأعمال العَدائية، ودَعَوَا الى تحرّكٍ فاعل من المجتمع الدولي لوضع حدٍّ لهذه الاعتداءات// لا يملكُ لبنان إلا سلاحَ الإدانة/ وهو الواقِعُ بين فَكَّي كمَّاشة أمنيةٍ وسياسية/ شَكَّل فيها المَيدانُ عاملَ ضغطٍ بالنار للتفاوض على السلاح/ وهنا كَشفت معلوماتٌ للجديد عن رسالةٍ شديدةِ اللهجة/ وَصَلت في الساعات القليلة الماضية إلى الرؤساءِ الثلاثة/ تفيدُ بضرورةِ الإسراعِ في تحويلِ مِلف السلاح إلى طاولة مجلسِ الوزراء/ وتضيفُ المعلوماتُ أنَّ المؤتمرَ الصحفي للزعيم وليد جنبلاط والذي تناوَلَ فيه مسألةَ السلاح والتطبيعَ وسورِيَّةَ مَزارعِ شبعا، ما هو إلا انعكاسٌ للقائه  المبعوثَ الأميركي توم برّاك// وربطاً بما تقدّم/ قدم رئيسُ الحكومة نواف سلام للوزراء في مستهل الجلسة/ جردةً بالمقترحات الأميركية التي نقلها الموفد طوم برّاك الى بيروت في زيارته الاخيرة/ ووضَعهم بأجواء لقائه  رئيسَ الجمهورية العماد جوزيف عون وزيارتِه المرَتقبة غداً الى عين التينة لاستكمالِ المشاورات مع الرئيس بري حول الموقفِ اللبناني من هذه المقترحات/ وعن تحديد مُهلٍ زمنية لتسليم السلاح أشارت معلوماتُ الجديد الى أنَّ رئيسَ الحكومة أكد للوزراء أنه لم يتمَّ طرحُ هذا الامرِ من أيِّ جهةٍ خارجية/ وعلى مفاعيلِ مبادرةِ جنبلاط وتسليمِ سلاحِ الاشتراكي إلى الدولة/ علَّقَت أجواءٌ مقربةٌ من حزبِ الله/ وقالت للجديد إنَّ الحزبَ ليس ميليشيا خِرّيجةَ الحربِ الاهليةِ اللبنانية/ بل مقاوَمةٌ مكمِّلةٌ للدولة في تحرير الأرضِ والدفاعِ عن لبنان / وأشارت الى أنَّ النقاشَ حول السلاحِ متعلقٌ بالاستراتيجيةِ الدفاعية وتنفيذِ الشِّقِّ الإسرائيلي المتعلق بوقفِ إطلاقِ النار/ أما حركةُ أمل والقواتُ والكتائب فقَدَّمَت كشفاً إعلامياً بصِفر سلاح بمفعولٍ رجعي عن نهاية الحرب الأهلية/ ومنذ أن وَضَعت تلك الحربُ أوزارَها/ فإنَّ مَن رَمى السلاحَ / نَقَله إلى كتِفِ الفَساد/ والجديد تَفتحُ الأرشيف على مِلفاتٍ قديمةِ العهدِ جديدة/ ليس أولُها ملياراتٍ من الدولارات هُدِرت على الدعم وضُبطت موادُّ تجّارِها على رفوفِ دولِ الانتشار/ ولن يكونَ آخرُها فضيحةَ إخراجِ بضائعَ مسجَّلةٍ من دون أوراقٍ رسمية في مطار بيروت.
مقدمة النشرة المسائية 27-06-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

27-06-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 26-06-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025