مقدمة النشرة المسائية 27-06-2025

جرائمُ بلا عِقابٍ لاتفاق وقف إطلاق نارٍ من جانب واحد// أشهرٌ مَضَت على نهاية حرب/ لم ينسحبْ منها جيشُ الاحتلال إلى الخطوط الخلفية/ بل زاد على احتلالِ النِقاط الخمس/ توغُّلاً في القرى ونَسفاً لبيوتِها/ ورَفعاً لوتيرةِ الاعتداءات بين ضِفتَي الليطاني الشماليةِ والجنوبية// وإلى مشهد القتل اليومي بالمسيَّرات/ حِزامٌ ناريٌّ بأكثرَ من عشرينَ غارةً زنَّر تلالَ النبطية الفوقا / ولفَّ مرتفعات علي الطاهر والدبشة على مشارفِ قرية كفرتبنيت والجوار/ بصواريخَ ارتجاجيةٍ تردَّد صداها في مختلِف مناطقِ الجنوب/ وتمدَّدَ الاعتداءُ إلى قلب مدينة النبطية/ باستهداف شِقةٍ سكنية أودى بحياة سيدةٍ جاءت من بلاد الاغتراب لزيارة ابنتِها.

رئيسا الجمهوريةِ والحكومة/ أدانا استمرارَ إسرائيلَ في انتهاك سيادةِ لبنانَ التي تشكلُ خرقاً فاضحاً لترتيبات وقفِ الأعمال العَدائية، ودَعَوَا الى تحرّكٍ فاعل من المجتمع الدولي لوضع حدٍّ لهذه الاعتداءات// لا يملكُ لبنان إلا سلاحَ الإدانة/ وهو الواقِعُ بين فَكَّي كمَّاشة أمنيةٍ وسياسية/ شَكَّل فيها المَيدانُ عاملَ ضغطٍ بالنار للتفاوض على السلاح/ وهنا كَشفت معلوماتٌ للجديد عن رسالةٍ شديدةِ اللهجة/ وَصَلت في الساعات القليلة الماضية إلى الرؤساءِ الثلاثة/ تفيدُ بضرورةِ الإسراعِ في تحويلِ مِلف السلاح إلى طاولة مجلسِ الوزراء/ وتضيفُ المعلوماتُ أنَّ المؤتمرَ الصحفي للزعيم وليد جنبلاط والذي تناوَلَ فيه مسألةَ السلاح والتطبيعَ وسورِيَّةَ مَزارعِ شبعا، ما هو إلا انعكاسٌ للقائه المبعوثَ الأميركي توم برّاك// وربطاً بما تقدّم/ قدم رئيسُ الحكومة نواف سلام للوزراء في مستهل الجلسة/ جردةً بالمقترحات الأميركية التي نقلها الموفد طوم برّاك الى بيروت في زيارته الاخيرة/ ووضَعهم بأجواء لقائه رئيسَ الجمهورية العماد جوزيف عون وزيارتِه المرَتقبة غداً الى عين التينة لاستكمالِ المشاورات مع الرئيس بري حول الموقفِ اللبناني من هذه المقترحات/ وعن تحديد مُهلٍ زمنية لتسليم السلاح أشارت معلوماتُ الجديد الى أنَّ رئيسَ الحكومة أكد للوزراء أنه لم يتمَّ طرحُ هذا الامرِ من أيِّ جهةٍ خارجية/ وعلى مفاعيلِ مبادرةِ جنبلاط وتسليمِ سلاحِ الاشتراكي إلى الدولة/ علَّقَت أجواءٌ مقربةٌ من حزبِ الله/ وقالت للجديد إنَّ الحزبَ ليس ميليشيا خِرّيجةَ الحربِ الاهليةِ اللبنانية/ بل مقاوَمةٌ مكمِّلةٌ للدولة في تحرير الأرضِ والدفاعِ عن لبنان / وأشارت الى أنَّ النقاشَ حول السلاحِ متعلقٌ بالاستراتيجيةِ الدفاعية وتنفيذِ الشِّقِّ الإسرائيلي المتعلق بوقفِ إطلاقِ النار/ أما حركةُ أمل والقواتُ والكتائب فقَدَّمَت كشفاً إعلامياً بصِفر سلاح بمفعولٍ رجعي عن نهاية الحرب الأهلية/ ومنذ أن وَضَعت تلك الحربُ أوزارَها/ فإنَّ مَن رَمى السلاحَ / نَقَله إلى كتِفِ الفَساد/ والجديد تَفتحُ الأرشيف على مِلفاتٍ قديمةِ العهدِ جديدة/ ليس أولُها ملياراتٍ من الدولارات هُدِرت على الدعم وضُبطت موادُّ تجّارِها على رفوفِ دولِ الانتشار/ ولن يكونَ آخرُها فضيحةَ إخراجِ بضائعَ مسجَّلةٍ من دون أوراقٍ رسمية في مطار بيروت.