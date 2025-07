مقدمة النشرة المسائية 07-07-2025

"ابن البلد".. قلبُه مع لبنانَ وعينُه عليه// وبين تسليمِ الردِّ اللبناني وتسلُّمِ الردِّ الأميركي على تعديلاتٍ بَقِيت طَيَّ الكِتمان مَسافةٌ من التفاصيلِ والملاحظاتِ التي ستَخضع للتدقيقِ الجِنائي الأميركي قبل عرضِها على الإسرائيلي/ على أنْ تُحالَ النتائجُ إلى السفيرة الأميركية في لتسليمِه للمسؤولين اللبنانيين/ ومجدداً الدخولُ في دوَّامة الانتظار// من تلا توم برّاك وَصاياهُ للّبنانيين/"ساعِدوا أنفسَكم لنساعِدَكم"/ وهو تغَنَّى بلبنان لؤلؤةِ المتوسط والجِسرِ الرابطِ بين الشرقِ والغرب/ كلُّها مقَبِّلاتٌ للدخول إلى الجوهر/ المسارُ يبدأُ من الداخل/ والجوابُ لدى الحكومة/ وهذا هو وغَيِّروا ما بأنفسِكم ونحن معكم// أَتْقَن براك دورَه الدبلوماسي/ وتساءل: أليسَ حزبُ حزباً سياسياً في ؟ هل تَعتقدونَ أنَّ أميركا وفرنسا وبريطانيا تريدُ التدخلَ لحل حزبٍ سياسيٍّ لبناني /هذا شأنٌ داخلي/ وليست أميركا مَن تتعاملُ معَ حزبِ الله أنتم تريدونَ ونحن نساعد// لم يُلزِمْ براك لبنانَ بجدولٍ زمني ولم يُمْلِ عليه ما يجبُ فِعلُه بخصوص / واعتبر أنَّ الوقتَ مهمٌّ جداً للبنانَ والمنطقة وهناك فرصةٌ سانِحة يجبُ اغتنامُها، واختَصَر طريقَ الحرب التي سَئِمَها الجميعُ بحَسَبِ قوله بأنَّ إسرائيل تريدُ السلامَ مع لبنان/ أما ضمانُ عدمِ وقوعِ حرب، فاختَصَره براك بالقول: الضامن " كمن يمشي على الماء"// كلام براك أرخى جواً من الارتياح والتفاؤل ولكنْ/ رئيسُ الجمهورية جوزاف عون سلمَ الورقة/ رئيسُ وصفَ الإجتماعَ مع برّاك بالجيد وأخَذ بالاعتبار حِرصَه الكبير على مصلحة لبنان وسيادتِه وهواجسِ اللبنانيين كافةً وكذلك مطالبِ حزب الله/ رئيسُ الحكومة أكد أن الدولةَ وحدَها مَن تملكُ خِيارَ الحربِ والسلم وهذا ما ناقشناهُ مع براك. وأضاف: حزبُ الله جزءٌ من الدولة والشيخ ملتزمٌ باتفاق الطائف وترتيباتِ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحدث عن تلازمِ المسارين اللبناني والإسرائيلي وخُطواتٍ متزامنة في تطبيق وقف إطلاق النار/ أما في الكواليس/ فقد أفادت مصادرُ مقربةٌ من الحكومة للجديد بأن جولة َاليوم فَتحت ثَغرةً في الجدار/ وأنَّ براك سيعودُ بعد أسبوعين وخلالَهما سيتواصَلُ النقاشُ، والاتصالاتُ ستبقى مفتوحةً مع الأميركيين والمطروح قابلٌ للأخذ والردّ وليس على قاعدة take it or leave it، وهناك فرصةٌ حقيقية لا ينبغي إضاعتُها والرئيس نبيه بري جزءٌ أساسي في النقاش/ أما أوساطُ حزبِ الله فقالت للجديد إنَّ خِطابَ الموفدِ الاميركي كان دبلوماسيا وبعيدا عن الإستفزاز/ ودعوتَه اللبنانيين للحوار هي في صُلب موقف الحزب/ وأضافتِ المصادرُ أنَّ وَحدةَ الموقف الرسمي اللبناني بعد التشاور مع حزبِ الله أدت إلى إعادةِ تموضُعِ الموقف الأميركي ومقاربتِه الأمرَ بموضوعية/ ومن أقوالِ المصادرِ إلى صريحِ التصويب على مجريات الأحداث وموجةِ الارتياح التي ضَربتِ الأجواءَ اللبنانية، وبعد المواقفِ التي أطلقَها توم براك/ أصيب رئيسُ حزب اللبنانية بعُسرِ هَضمِ الموقفِ الأميركي/ فاستَحضَر عهدَ الترويكا ورأى أن ردَّ الرؤساءِ الثلاثة على براك غيرُ دستوري وغيرُ قانوني أو حتى غيرُ رسمي/ والمطلوبُ من رئيسِ الحكومة أن يدعوَ مجلسَ الوزراء إلى الاجتماع من دون إبطاء/ فأتاهُ الجوابُ من قاضي القُضاة نواف سلام: "ما من "ترويكا" ولا غيرِها في ما خصَّ آليةَ التفاوضِ مع المبعوثِ الأميركي ولا أحدَ يزايدُ علينا في هذا الصدد ونحن نعرفُ تمامًا أن القرارَ يتخذُ في