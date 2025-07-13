مقدمة النشرة المسائية 13-07-2025

مقدمة النشرة المسائية 13-07-2025

مشهدانِ على أرضٍ واحدة// ضخُّ شائعاتٍ لتوتيرِ الأجواء عن دخولِ مسلحينَ إلى وانسحابِ الجيشِ اللبناني من مناطقَ حدودية في البقاع/ سرعانَ ما نفتها القيادةُ العسكرية، ودعت إلى توخي الدقة في نقلِ المتعلقة بالجيش والوضعِ الأمني// ومشهدٌ "يسُرُّ القلب" بشهادةِ القادمين في مطارِ بيروت/ ومن بينهم وفدٌ كويتيٌ أمنيّ وإداريّ يترأسهُ نائبُ رئيسِ الوزراء ووزيرُ الداخلية في زيارةٍ رسمية// وعلى الرغمِ من المنخفضِ الجويّ السياسيّ الذي يسيطرُ على لبنان/ فقد سجَّلَ عدّادُ الوافدينَ ارتفاعاً ملحوظاً يُنبئُ "بصيفٍ حار" في قلوبِ اللبنانيين.. "وشرفتونا يا حبايب"// وفي المقابل، لم يهدأ غبارُ البلبلة التي أثارها تخبيصُ توم برّاك خارجَ الصحن الدبلوماسي عن جهلٍ أو عن عمد/ بضمِّ لبنان إلى بلادِ الشام// وفي حين قوبل بالتهكم عمّا إذا كان المبعوث الأميركي أمينُ الحزبِ القومي في مُنفذية واشنطن/ فقد انطلقت حملةُ تتبعٍ أثرٍ لموقفِ وزيرِ الخارجية رجي وتبيّنَ أثرُها في بروكسل/ ليتحوّل وتوابعُهُ في المعارضة إلى ظهيرٍ لبّراك ببياناتِ حقٍ يرادُ بهِ باطل/ وعلى هامشِ الموقف، ارتسمت علامةُ استفهامٍ حول ما إذا كان كلامُ براك إنذاراً للحكمِ كمقدمةٍ لعودتِه/ أم حفلةُ وداعٍ لحقلِ التجاربِ اللبناني/ وبالتالي، الانكفاءُ إلى مهمتهِ الأصلية كمفوَّضٍ سامٍ للملفِ السوريّ ومتفرعاتهِ من باكو، حيثُ كَشَفَ موقع i24news الإسرائيلي/ أنّ الرئيس السوري حضرَ اجتماعاً واحداً على الأقل مع مسؤولينَ إسرائيليين خلال زيارتهِ أذربيجان/ بهدفِ مناقشة الاتفاقية الأمنية بين تل أبيب ودمشق وإمكانية فتح مكتبِ تنسيق إسرائيلي في من دون صفةٍ دبلوماسية// وفوقَ المشهد الغزي يفاوض بالنار على أجساد المدنيين/ ويفاوض وسموتريتش حول صفقة الستين يوماً لحماية ائتلافه الحكومي/ وفي سيناريو مستنسخ اتهم نتنياهو حماس برفض مقترحات الصفقة/ في حين حسمت حماس موقفها بعدم القبول بإعادة الانتشار الإسرائيلي في القطاع / وبينهما يحاول الوسطاء إيجاد صيغ متقاربة لتفادي انهيار المفاوضات والوصول إلى طريق مسدود/ وحده "حنظلة " انطلق من سواحل ضمن أسطول الحرية نحو القطاع وشرَّع يديه باتجاه رفع الحصار عن غزة//