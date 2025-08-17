الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-08-2025

2025-08-17 | 14:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 17-08-2025

ثلاثةُ أحداثٍ لراعٍ أميركيٍ واحد// لبنان يتأهّب لزيارةِ توم براك.. مجهولةِ باقي الأسباب لمورغان أورتاغوس/ و"مليونية إسرائيل" تَهُزُّ حكومةَ بنيامين نتنياهو لكنّها لم تقع بإسنادٍ أميركي// أما قمّةُ آلاسكا لإنتاجِ سلامٍ عادلٍ ودائم فلم يَدخُل حلُ الدولتين ضِمنَ معاييرِ دونالد ترامب المزدوَجة// وعلى الاحتباسِ السياسي اللبناني متعدّدِ الأضلاع/ يعودُ براك بصُحبةِ أورتاغوس إلى بيروت مسبوقاً بالتكهنات حيالَ ما في جعبتِه "ويا خبر اليوم بفلوس.. بكرا ببلاش"// وعلى مشارفِ الزيارة إطلالةٌ تلفزيونية لرئيسِ الجمهورية العماد جوزاف عون أكد فيها أن الورقةَ الأميركية أَضحت لبنانية بعدَ إضافةِ ملاحظاتِنا/ ولا تُصبحُ نافذةً قبلَ موافقةِ الدولِ المَعنية عليها/ وكَشف رئيسُ الجمهورية أنه كان أمام خِيارٍ من اثنين: إما الموافقةُ على الورقة ومطالبةُ العالم بالحصولِ على موافقةِ إسرائيل/ وإما عدمُ الموافقة ورفعُ وتيرةِ الاعتداءات وعزلُ لبنان اقتصادياً/ واعتبر عون أن تخويفَ اللبنانيين من بعضهم مجرّدُ كلام وغيرُ مبرَّر، والجيش موجودٌ على الحدود وفي الداخل/ ورأى أن سلاحَ حزبِ الله شأنٌ داخلي والمؤسساتِ الدستورية هي المَعنية بمعالجةِ هذا الموضوع// رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري أَدلى بدلوِه عَشيةَ الزيارة/ وقال: ليس لديَّ شيءٌ لأطرحَه على المبعوثِ الأميركي/ ولا يمكنُ تطبيقُ أيِ قرارٍ بشأنِ حزبِ الله ما دامت إسرائيل تَرفضُ تنفيذَ التزاماتها/ وخَتمَ بري بالقول: لا خوفَ من حربٍ أهلية أو أيِ تهديدٍ للسِلمِ الداخلي/// وعلى السجالِ الدائر حولَ الورقةِ الأميركية/ قَطعَ رئيسُ الحكومة نواف سلام شكَّ الثنائي بيقينِ أنّ ما جرى توزيعُه على أعضاءِ المجلسِ الوِزراي هو الورقةُ المعدّلة بالاقتراحاتِ اللبنانية بموافقةِ الرؤساءِ الثلاثة// الورقةُ أَطلقَ عليها سلام إسمَ "النُسخةِ الملبننة"/ في حين رأت مصادرُ مقربة من حزبِ الله للجديد أنَّ الورقةَ الأولى لَحَظَت أولاً وقْفَ العدوانِ لأسبوعين/ والورقةَ التي أَقرّتها الحكومة قَدّمت أولويةَ نزعِ السلاح على ما عداها/ وتساءلَ المصدر عينُه عمّا إذا كان براك سيأتي بأجوبةٍ إسرائيليةٍ وسورية حولَ الترسيم وضمانِ أمنِ الحدود// وما وراءَ الحدود/ وفي أولِ عِصيانٍ مدني منذُ الحرب على غزة/ ضَربت موجةُ احتجاجٍ عارمة الشارعَ الإسرائيلي في إضرابٍ غيرِ مسبوق/ شَلَّ سوقَ العمل وجَمّد الحياة في المرافقِ الحيوية، معَ امتناعِ مِليون إسرائيلي عن العمل ليومٍ كامل/ وفيما سُمّي "إضرابَ الشعب" قَطعت عائلاتُ الأسرى أوصالَ المدن بإغلاقِ عشراتِ الطرقاتِ الرئيسة/ ونَجحت في تحويلِ الموضوع إلى قضيةِ رأيٍ عام/ ووَضعت نتنياهو أمامَ مُفترَقٍ حاسم: إما الرضوخُ للشارع والتفاوض، وإما الرهانُ على الحرب وزيادةُ عُزلةِ إسرائيلَ الدولية/ إلا مِن الدعمِ الأميركيِّ المُطلَق/ ومنه نأى دونالد ترامب بنفسِه عن وقفِ حربِ الإبادة على غزة بعدَ سقوطِ مشروعِ الريفييرا/ وأَجرى في ألاسكا عمليةَ فرزٍ وضَمّ للأراضي معَ فلاديمير بوتين/ وأَخضعَ الحربَ الروسيةَ الأوكرانية للتجميد حتى معالجةِ الأزْمة من جذورِها بفرض سلامٍ نهائيٍ وعادل/ لا ينطبقُ بالمفاهيمِ "الترامبية" على الاعتراف بالدولةِ الفِلَسطينية ولا بالضغطِ على إسرائيل للانسحابِ من لبنان ووقْفِ عدوانِها// ومن مفاعيلِ القمّة أن جَعَلَ ترامب من الزعماءِ الأوروبيين شركاءَ في اللُعبةِ الكبرى/ وعليه يستعدُّ "الحشدُ الأوروبي" لمرافقةِ وإسنادِ زيلنسكي في اللقاءِ المرتقب غداً مع ترامب/ ليَستحصِلَ تحالفُ الراغبين على ضماناتِ العاصمة واشنطن كي لا يتكرّرَ سيناريو ترامب زيلنسكي الكارثي.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 17-08-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

17-08-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 16-08-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 16-08-2025
2025-08-16
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
2025-08-15
مقدمة النشرة المسائية 14-08-2025
2025-08-14
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2025
2025-08-13
مقدمة النشرة المسائية 12-08-2025
2025-08-12
مقدمة النشرة المسائية 11-08-2025
2025-08-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025