مقدمة النشرة المسائية 18-08-2025

"ثلاثة بواحد".. على المشهد اللبناني/ وكلامٌ أعاد خلطَ الأوراق ووَضَع الأمورَ في نِصابِها/ وفيه غادر الأميركيُّ منطقةَ الضغطِ بعقاربِ الوقت على بخِطابٍ أقلَّ تشنُّجاً/وأكثرَ استِجابةً للواقع/ فلم يَتَّبِعْ سياسةَ العصا والجزَرة / ولا سَلَك أسلوبَ الترهيبِ والترغيب/ بل اعتمدَ سياسةَ إمساكِ العصا من المنتَصَف/ وتبنَّى مقاربةَ الخُطوةِ خُطوة باعترافِه للمرة الأولى بأنَّ الحكومةَ اللبنانية قامت بدورها وبالخُطوة الأولى والآنَ على إسرائيل أن تبادِلَ ذلك بخُطوةٍ مقابلة// قد يكونُ الحلُّ في لبنان َمرَّ من ألاسكا في سوق العرضِ والطلب الأميركي الروسي على مسرحِ الشرق الأوسط والذي لم يغِبْ عنه الطَّيفُ الإيرانيُّ اللصيق بلبنان/ إذ وبالمباشِر أقرَّ براك بدورِ إيرانَ في لبنان باعتبارِها جاراً بحَسَبِ قولِه لا يمكنُ تجاوزُه/ وإشراكُ طهران كما كلِّ اللاعبين في المنطقة ومنهم إسرائيل يجبُ أن يُبنى على أساسِ التعاون وليس على العَدائيةِ والمواجَهة / وعلى مبدأ الخًطوةِ الكبيرة التي قام بها فريقُ رئيَسيِ الجمهورية والحكومة في منحِ أميركا الفرصةَ كي تساعدَ في الوصولِ إلى علاقةٍ أكثرَ هدوءاً مع الجيران// أن يأتيَ الثنائي براك أورتاغوس معاً إلى ليس تفصيلاً عابراً/ وأن تُمنحَ مورغان لقَبَ مبعوثة ويتكوف إلى الشرق الأوسط فهذا دليلٌ على أن "الجميلة" عادت للإمساكِ بالمِلف اللبناني من ألفه إلى يائه ضِمن فريق براك/ وأن يتوجهَ الفريقُ الأميركي من لبنان مباشَرةً إلى تل أبيب للمرة الأولى منذ إمساكِه بالساحة اللبنانية بعد هوكشتاين / فمعناهُ أن ضمَّ لبنانَ إلى الحروبِ الستِّ التي أنهاها في ستةِ أشهرٍ بحسب قولِه//

جال الثلاثيُّ الأميركي على المَقارِّ الرئاسيةِ الثلاثة زائداً قيادةَ الجيش/ وفي كلِّ مَقامٍ كان هناك مَقال/ تحت عنوانٍ عريض وَحدةُ موقفِ الرؤساءِ الثلاثة على مبادلةِ الخُطوةِ اللبنانية بخُطوةٍ إسرائيلية/ قبل أن تتوزعَ الأدوار/ في سمِعَ الوفدُ الأميركي ضرورةَ التزامِ الأطراف الأخرى بمضمون ورقةِ الإعلان المشترك/ والانسحابِ الإسرائيلي مدخَلاً لاستقرار لبنان في عين التينة/ وفي السرايا مطالَبَةٌ بالتزامٍ دوليٍّ واضح بعقد مؤتمرِ دعمِ لبنان وإعادة الإعمار/ وعلى القاعدةِ ثُلاثيةِ الأَبعاد استَقرَّ الموقفُ الأميركي على طمأنةِ "الطائفةِ الشيعية" الى أنَّ نزعَ سلاحِ حزبِ هو في صالحِها وليس ضدَّها// وعلى مسلَّمةِ أنَّ الخُطوة المقبلة ستحتاج إلى مشاركة إسرائيلية/ أكد براك أن إدارتَه لم تقدمْ أي اقتراح إسرائيل بشأن نزع سلاح حزب الله/ وقبل توجهِ الوفد من بيروت إلى تل أبيب رُصد موقفٌ وحيد تناقلته وسائلُ إعلام عن مصدر سياسي إسرائيلي قال إن الانسحاب من النِقاط الخمس على الحدود مع لبنان سيتم بمُوجب آليةٍ منسقة مع لجنة اتفاق وقف إطلاق النار/ وأن إسرائيل ستقوم بدورها عندما يَتخذ لبنان خطواتٍ فعلية/ ولا نيةَ لإسرائيل بالاحتفاظ بالأراضي اللبنانية/ وبانتظار عودة براك أورتاغوس قبل استحقاقِ الثاني من أيلول إلى لبنان/ وتقديمِ الجيش خُطةَ سحبِ السلاح/ وبمفعول رجعي عن رفع حزبِ الله سقفَه الخِطابي/ فإن الأميركي أجرى عمليةَ تعديلٍ للخِطاب من " الإملاء" إلى تبني الحوار كأداة لإدارة الأزمة/ وهو ما لم يكن ليتحققَ لولا الخُطوةُ الجرئية التي أقدمَ عليها رئيسُ الحكومة نواف سلام/ في جلستَيِ الخامسِ والسابعِ من آب / حيث خاضَ معركةَ كلِّ اللبنانيين ولم يساوِمْ على المبادىء / وواجَهَ الواقعَ من دونِ موارَبة / وعلى الرَّغم من الحملةِ التي تعرَّضَ لها واتهامِه بالخضوعِ للإملاءات / لم يَحِدْ عن الموقفِ الثابت وهو أنه لا يمكنُ للبنان أن يستمرَّ كدولة ذاتِ سيادتَينِ وجيشَينِ وقرارَين / وأثبتَ أنه يمثلُ أكبرَ كتلةٍ برلمانية بستةٍ وثمانين صوتَ ثِقة ولمرتين وبإصرارِه على قراراتِ مجلسِ الوزراء كان قاضي الدولة و"سيفَها"//وعملاً بمقولةِ الرئيسِ الراحل صائب سلام وضَعَ لبنانَ على سِكةِ "لا غالب ولا مغلوب".//