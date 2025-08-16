مقدمة النشرة المسائية 16-08-2025

تنفّست من رئةِ آلاسكا/ ومن بوابتِها سيَعبُر فولودومير زيلنسكي إلى واشنطن/ للاستحصالِ على تأشيرةِ مرورٍ مضمونة نحوَ صفقةٍ مع ، تُنهي الحربَ على وتَفتحُ ممراً آمناً لالتقاءِ الجاريْن اللدوين/ وهذا ليس بالمستحيل بعدَ التقاربِ الأميركي الروسي الذي يَفصِلُ المحيطُ بينهما// لوجستياً أَعدَّ الرئيسُ الأميركي العُدّة شكلاً لاستقبالِ بوتين/ فَرَشَ له السجادةَ الحمراء/ ظَلّله بطائرةِ "الشبح" وأَقلَّهُ بسيارةِ "الوحش"/ قبلَ الانتقالِ إلى جدولِ أعمالٍ خَيّمت عليه الأجواءُ الهادئة/ وفي المحادثات، لا إنذاراتٌ أو تهديدات/ قَدّم القيصر شروطَ لإنهاءِ الصراع معَ أوكرانيا/ ورَفضَ ترامب تصعيدَ الضغطِ على من خلالِ فرضِ عقوباتٍ عليها/ ونصحَ زيلنسكي بعقْدِ صفقة لأنّ روسيا بلدٌ قويٌ جداً/ والأولوية لوقفِ نزيفِ الدم في أوكرانيا// وردّاً على قمة ألاسكا أعلن الرئيسُ الفرنسي عن اجتماعٍ وشيك "لتحالفِ الراغبين"، على معادلةِ أنّ أيَ سلامٍ دائمٍ يجبُ أن يَقترِنَ بضماناتٍ أمنيةٍ راسخة.. ليس لأوكرانيا فحسب بل للقارةِ الأوروبية/ وإنْ تَصدّرت أوكرانيا القمةَ الروسيةَ الأميركية/ إلا أنّ طرفَي التفاوض رَمَيا الكُرةَ في ملعبِ كييف وأوروبا لتحقيقِ النتائجِ المستقبلية في مفاوضاتِ وقفِ الأعمالِ القتالية// وأبعدُ من المُعلَن فإنّ تفاصيلَ القمة سَكنتْ حلفَ شمالي الأطلسي والتدابيرَ الأمنية وتبادُلَ الأراضي// ومن القِرم وإلى يُعيدُ التاريخُ نفسَه/ فهل تتحوّل قمةُ ألاسكا إلى مؤتمر "يالطا اثنين"/ الذي غَيّر بعدَ الحربِ العالميةِ الثانية شكلَ وأعادَ توزيعَ النفوذ على الخرائط، وأَوقفَ الحروب؟// ما بعدَ آلاسكا معقودٌ على آليةِ التنفيذ/ لتَستديرَ الأنظارُ من جليدِ المحيطِ الهادئ إلى حرارةِ المتوسط/ والفَرعِ اللبناني من جدولِ أعمالِ البيت الأبيض/ على أن يَفتتِحَ توم براك ومورغان أورتاغوس بورصةَ الأسبوعِ الطالع/ بلقاءِ الرؤساءِ الثلاثة بعدَ تحديدِ المواعيد/ وبحسَبِ مصادرَ سياسية فإنّ الجوَ العام يميلُ إلى الاستماعِ للوفدِ الأميركي وما يَحمِلُه، أكثرَ منه إلى الكلام/ خصوصاً بعدما خَطَتِ الحكومةُ أُولى الخُطوات نحوَ تنفيذِ الورقةِ الأميركية لجهةِ سحبِ السلاح، إلى طاولةِ مجلسِ الوزراء وتلزيمِ الجيش إعدادَ الخطّة/ وبالتالي الطلبِ إلى الأميركي مبادلةَ الخطوة بخطوةٍ مقابِلة، والضغطِ على إسرائيل، أقلُه للانسحابِ التدريجي من النِقاطِ المحتلة/ وقد يُشكّلُ تصعيدُ حزبِ في الخِطاب مَخرجاً لبدايةِ الحل بالعودةِ إلى الصيغة التي طرحَها الرئيس أمام براك حولَ الانسحاب بالتدرّج// وربطاً بالحُلُمِ التوسّعي الإسرائيلي/ أَصدرت واحدةٌ وثلاثونَ دولةً عربيةً وإسلامية ومعَها الجامعةُ ومجلسُ التعاونِ الإسلامي ومجلسُ التعاونِ الخليجي، بياناً مشتركاً/ دانوا فيه تصريحاتِ حولَ ما يسمّى "إسرائيلَ الكبرى"/ وعَدّوهُ استهانةً صارخة لقواعدِ القانونِ الدولي/ وستَتخذُ الدولُ العربيةُ والإسلامية الإجراءات لتكريسِ السلام بعيداً عن أوهامِ السيطرة وفرضِ سَطوةِ القوة// وكم مِن بيانٍ أَوقفَ إسرائيل عندَ حدِّها.