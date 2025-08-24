مقدمة النشرة المسائية 24-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 24-08-2025

برّاك على مَرمى حجر/ والسفير "الجوّال" بين الساحات استقرَّ به المقامُ في تل أبيب/ قبلَ عودتِه إلى حاملاً في حقيبتِه "صخرة سيزيف" الذي عاقبَهُ إلهُ الموت بأن يَحمِلَ صخرةً من أسفلِ الجبل إلى أعلاه/ فإذا وَصلَ إلى القمة تَدحرجت إلى الوادي.. فيعود ويرفعُها إلى القمة// فهل يأتي براك بردٍ إسرائيلي يُرضي ؟ أم إن ّالأمورَ ستعودُ إلى مربّعِها الأول؟// تقولُ مصادر دبلوماسية إن براك سيَحمِلُ الرد على الورقةِ ، وقد تتضمن موافقة جزئية مع شروط إضافية على لبنان// وفي الوقائع بحسَبِ القناة 12 ، أن براك التقى بنيامين نتنياهو على خطّين: مسألة ضبط الهجَمات على لبنان.. والمفاوضات مع سوريا/ وبإجماعِ ثلاثةِ مصادرَ إسرائيليةٍ وأميركية نَقلَها موقع "أكسيوس" أنّ لدى مصلحةً في تهدئةِ الأوضاع على حدودِها مع ولبنان في ضوءِ الحربِ الجارية في غزة/ وأن إدارةَ ترامب تَدفعُ باتجاهِ ترتيباتٍ أمنيةٍ بينَ إسرائيل ولبنان من جهة، وإسرائيل وسوريا من جهةٍ أخرى.. كخُطوةٍ محتمَلة نحوَ تطبيعِ العلاقات مستقبلاً// استقرّتِ الكُرة في "كابينيت" نتنياهو/ قبلَ أن يَنقُلَها براك إلى سوريا للقاءِ رئيسِها أحمد الشرع والاستحصالِ منه على الردِ السوري/ وفي انتظارِ ما ستَكشِفُه كواليسُ الزيارتين فإنّ المخطّطَ التوجيهي للجولة سيَنتهي غداً في بيروت بوصولِ براك على رأسِ وفدٍ يضُمُّ مورغان أورتاغوس والسيناتور ليندسي غراهام إضافةً الى شخصياتٍ عسكرية/ وإلى لقاءِ المسؤولين، جولةٌ مَيدانية جنوب الليطاني لمعاينةِ خُطواتِ الجيشِ الأرض/ وإلقاءِ نظرةٍ خاطفة على "اليونيفيل" بالتزامنِ معَ استعدادِ مجلسِ الأمن لجلسةِ التمديد لها// "الحشدُ الأميركي" على الأرضِ اللبنانية تَتبعُه أولُ زيارةٍ رسمية لوزيرِ الخارجية السوري أسعد الشيباني على رأسِ وفدٍ محمّلٍ بمِلفاتٍ أمنيةٍ واقتصادية، يَتصدّرُها مِلفُ الحدودِ اللبنانيةِ وتتفرّع منها قضيةُ الموقوفين السوريين وإعادةِ النازحين/ أما التقاءُ وجُهاتِ النظر عندَ الحدود فحصلَ التقاربُ فيه برعايةٍ سُعودية وبسلسلةِ اجتماعاتٍ عُقدت في جُدّة تولاها الامير خالد بن سلمان، بحضورِ الامير يزيد بن فرحان// تقاطعت المسارات في أسبوع مزدحم بالأحداث / وعودة الأميركي ستساهم في رسم صورة تشبيهية للتطورات في لبنان/ ومن هنا جاء موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون المبني على انتظار الرد الإسرائيلي / وفي الموقف أن لبنان لم يتبلغ رسمياً أي شيء حول نية إسرائيل إقامة منطقة عازلة في الجنوب / علماً أن التسريبات بشأن منطقة خالية من السكان أكدتها مصادر دبلوماسية / وأضافت إليها أن الخطة التي سيحملها براك والمعدة للمنطقة الفاصلة تتضمن إقامة منطقة صناعية / لإنعاش الاقتصاد الجنوبي / مع إقامة منازل للسكان بعيدة عن الحدود مرفقة بتعويضات مالية / بحسب المصادر الدبلوماسية.