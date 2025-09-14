الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-09-2025

2025-09-14 | 13:03
مقدمة النشرة المسائية 14-09-2025

رسمتِ الدوحةُ في اجتماعها التحضيري ملامحَ بيانِ قمتها الطارئة/ ومن "هتكِ" سيادتها دقت جرس الإنذار من أن أحداً لن يكون بمنأى عن الخطر الإسرائيلي/ وإن تُركت إسرائيل لن تقفَ عند حد/ وهذا هو بيتُ القصيد/ في كلام رئيسِ وزرائِها أمام وزراءِ الخارجية العرب والمسلمين /حين دعاهم إلى اتخاذ إجراءاتٍ ملموسةٍ ضد إرهاب الدولة الذي تمارسُهُ إسرائيل/ والذي يهددُ الأمنَ الإقليميَّ ويقوضُ فرص السلام// ولكن على من تقرأ قطر مزاميرَها؟ في وقت دخلت فيه حربُ الإبادة والتجويع والتهجير على غزة عامها الثاني /ولم تجرؤِ الأنظمة العربية والإسلامية على كسر الحصار عن القطاع/ فهل عندما يصلُ "الموس" إلى رِقابهم سيتحركون؟/ وهل ستكون قمة الدوحة استثنائيةً أيضاً في قراراتها ؟ وتتخذ إجراءاتٍ عملانية// كل التمنيات وعلامات الاستفهام سقطت بضربة مسودة البيان القاضية/ التي حصلت عليها الجديد/ وتبين أنها استنساخٌ معجل مكرر لقاموس الإدانة والتعاون والتضامن/ والتأكيد والقلق والشجب /والعرض والطلب ورمي العجز على مجتمع دولي أثبت عجزه في محاسبة إسرائيل// اليوم الدوحة/ بعد غزةَ وبيروتَ ودمشقَ وصنعاء/ وغداً قد تنضم عاصمة أخرى إلى اللائحة/ لأن إسرائيل ومن البريد القطري العاجل بعثت لكل دول المنطقة رسالةً مفتوحة من أن لا خطوط حمراً لديها/ وقالتها علانيةً أن لا عواصم "عازلة" أمام مشروعِها التوسعي وأوهامِها الكبرى// من أمام حائط المبكى في القدس المحتلة جاء الرد العاجل على قمة الدوحة بعربها ومسلميها/ وهناك وقف وزير الخارجية الأميركي مارك روبيو مرتدياً القلنسوة اليهودية مؤدياً طقوس الانتماء إلى الأصول الصهيونية/ ومشهد الثنائي نتنياهو روبيو جنباً إلى جنب كان كفيلاً برسم خطوط الزيارة العريضة وضرب مقررات قمة الدوحة عرض "حائط المبكى"/ وعليه وقّع روبيو خطة تهجير الغزيين و إعطاء نتنياهو صك براءة عما يقترفه في القطاع من جرائمَ للقضاء على حماس كذريعةٍ مطاطة لإنهاء الحرب/ وليس غريباً بالتزامن مع الزيارة أن يشهد اليوم أعنف الغاراتِ على أبراجِ غزة وعشرات مراكز الإيواء لتهجير السكان من قلب المدينة وحشرِهم في الجنوب// روبيو حمل رسالة واضحة لتل أبيب من أن كل ما تفعله الحكومة الإسرائيلية لن يغير طبيعة العلاقة القوية والراسخة معها/ ونتنياهو أدمن الحروب على نصر مطلق في الخيال/ وبينهما نشرت وول ستريت جورنال أن إسرائيل تكَسبُ الحربَ لكنها تخسرُ العالمَ وحربُها على غزة أضعفتِ التعاطفَ العالمي معها وعرّضتها لأن تصبح منبوذة/ وهذه شهادةٌ للتاريخ.//
