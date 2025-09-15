مقدمة النشرة المسائية 15-09-2025

قِمتانِ على أرض الدوحة/ خليجيةٌ وعربيةٌ إسلامية/ / ولقاءاتٌ قَرَّبتِ المَسافاتِ بين الجارَينِ اللبناني والسوري/ وعلى الهامش قِممٌ ثنائية / جَمعتِ الرئيسين اللبناني والإيراني/ بعد لقاءٍ حصلَ بين الأخير ووليِّ العهد السعودي // وإذا كانت مجالسُ اللقاءاتِ الأمانات/ فإن البيانَ الصادرَ عن المجلس الأعلى لدول مجلسِ التعاون الخليجي في قِمتِه الاستثنائية مسبوقاً باجتماعِ اللجنة العسكرية العليا/ قد قدم الرسمَ التشبيهي لبيان القِمةِ والإسلامية/ مستنِداً على اتفاقيةِ الدفاعِ المشترك/ ابدى المجلسُ استعدادَ دولِه لتسخير الإمكانياتِ كافةً لدعم دولةِ قطر الشقيقة وحمايةِ أمنها واستقرارِها وسيادتِها ضد أيةِ تهديدات/ ووجه القيادةَ العسكرية الموحَّدة لتقييم الوضعِ الدفاعي لدول المجلس ومصادرِ التهديد في ضوء العدوانِ الإسرائيلي/ لاتخاذ الإجراءاتِ التنفيذية اللازمة لتفعيلِ آليات الدفاع المشترك وقُدُراتِ الردع الخليجية/ اعتَمدتِ القِمةُ العربية والإسلامية/ البيانَ الختامي/ المستنِد على مُسَوَّدة البيان الصادرة عن اجتماع وزراءِ الخارجية والمرفوعة إلى القِمة/ معَ تعديلٍ في بعض البنود/ وأهمُّها طلبُ النظرِ في تعليقِ عضوية اسرائيل في الامم المتحدة / ووقفُ تزويدِها بالأسلحة وإعادةُ النظرِ بالعلاقات الدبلوماسية معها// وبانتظار المؤتمرِ الصَّحَفي للإعلان عن البيان / أو الاكتفاءِ بتوزيعِه على الإعلام/ فإن القمةَ كانت قمةَ أفعالٍ لم ترتفعْ فوق سقفِ الأقوال / وأغلبُ الكلماتِ اكتَفت بتوصيف الواقع بالخِطاب "الممجوج" والمستنسَخ عمّا سبَقها من كل القِمم العربية والإسلامية مع فارِق التاريخ // واستثنائيةُ القمةِ أنها جَمعتِ الزعماءَ العربَ والمسلمين على أرضٍ مُعتدىً عليها / وفيها كَشفَ "وليُّ الدم " القطري/ في الكلمة الافتتاحية الوجهَ الحقيقي للحكومة / في استهدافِ عُقْرِ التفاوضِ لإفشال المفاوضات وتقويضِ ايِّ فرصةٍ للتوصل الى حلول ومن باب العارِف بنِيَّاتِ بنيامين نتنياهو/ حذر من أن رئيسَ الحكومة الإسرائيلية يعيشُ وَهْماً خطيراً حين يَعتقدُ بأن المنطقةَ العربية منطقةُ نفوذٍ إسرائيلية / من خلال تدميرِ غزة وجعلِها غيرَ صالحةٍ للحياة تمهيداً لتهجير سكانها / إلى تقسيم / وتسعى إلى الزجِّ بلبنان في حرب أهلية / وفي كلمته شدد أمير قطر// على أن قَبولَ إسرائيل بمبادرة السلام العربية كان من شأنه أن يجنِّبَ المنطقةَ الكثيرَ من المآسي/ غير أن حكومةَ المتطرفين في تل أبيب تمارس سياساتٍ إرهابيةً وعنصريةً في آنٍ واحد/ وختم بالتأكيد أنَّ قطر عازِمةٌ على اتخاذ كلِّ ما يَلزمُ وبمُوجِب القانون الدولي للحفاظ على سيادتِها ومواجهةِ العدوان / ومثلُ هذه الاعتداءاتِ لن تُثنيَ بلادَه عن دورها ومواقفِها الثابتة تِجاه القضية الفلسطينية// سبعٌ وخمسون دولةً/ تضامنت ونددت ووصَّفتِ الواقعَ من دون أن تَرفعَ كلٌّ منها "الفيتو من موقعِها القريب أو البعيد من تل أبيب وألقت بعجزها على كاهل المجتمع الدولي المنحاز أصلاً الى إسرائيل / وقد غرد الرئيسُ التركي رجب طيب اردوغان خارجَ سِربِ الاكتفاء بالتنديد وطرَحَ اتخاذَ إجراءاتٍ عِقابية وقال: لدينا إمكانيات/ وعن سابقِ تجرِبةٍ معَ الإسرائيلي وضَعَ إمكانيات تركيا بتصرف الدول المجتمِعة واستعدادَها لمشارَكة قدراتِها وخِبراتِها على اساس أنه بات من الضروري الاكتفاءُ الذاتي في العديد من المجالات وأهمُّها الصناعاتُ الدفاعية / بما يعني أن تَتَّكلَ ذاتها في صناعة أمنِها وعدمَ الاتكالِ على اتفاقيات الأمن الخارجي// وقد يكون رئيسُ الجمهورية اللبناني المسيحيُّ الوحيدُ في المنطقة المتحدثَ الرسميَّ الشعوب العربية والإسلامية واعتذر من الزعماءِ والرؤساء عن عدم تَكرار مفرداتِ الإدانة ولازِماتِ التنديد والشجب فهذه قد مَلأت تاريخَنا وحاضِرَنا حتى باتت تثيرُ السَّأَمَ في نفوسِ شعوبِنا / وطرحَ إطارَ وَحدةٍ وإجماعٍ بالذهاب إلى بموقف موحَّد يجسدُه سؤال هل تريد إسرائيل ايَّ سلامٍ دائم وعادل في منطقتنا ؟ وإذا كان الجوابُ نعم فنحن جاهزون وَفقاً لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييداً دولياً واسعاً / وقال: الصورةُ بعد عدوان الدوحة واضحة والردُّ يجب أن يكونَ بالوضوح نفسِه / والمستهدَفُ الحقيقي هو مفهومُ الوَساطة وتصفيةُ فكرةِ التفاوض نفسِها // في مقابل قمة الدوحة / قمةٌ ثنائية في تل أبيب بين رئيسِ الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيرِ الخارجية الأميركي مارك روبيو/ وصلت رسائلُها بالبريد المباشِر إلى المؤتمِرين في قطر/ وإلى الدول التي تبنت إعلانَ نيويورك للاعتراف بالدولة الفلسطينية/ / وانتهت بمؤتمر صَحَفي مشترك / قال فيه روبيو إنّ نيّاتِ عددٍ من الدولِ الاعتراف بدولة فلسطين تعقّدُ جهودَ التوصلِ إلى تسوية سلمية وتشكلُ عقبةً أمام السلام/ معتبرًا أنّ هذه الخُطواتِ في الغالب إيماءاتٌ رمزية مرتبطةٌ بالسياسات الداخلية لهذه الدول//