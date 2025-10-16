الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

2025-10-16 | 13:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

سلامْ.. إلى عاصمة الجنوب/ ومن بوَّابتِه زيارةُ استعادةِ ثقةِ الناس وعودةِ الدولة إلى حِضنِ الدولة من ضِمنِ مشروعِ الحكومة/ قام بها رئيسُ مجلس الوزراء نواف سلام إلى "مسقَطِ القلب" مدينةِ صيدا على رأس وفدٍ وَزاري. عايَنَ مَرافِقَها/ ومرفأَ بَحَّارَتِها/ واطَّلع على همومِ أبناء المدينة. الزيارةُ الإنمائية لم تَخلُ من عناوينَ سياسية/ قارَبها رئيسُ الحكومة من عناوينِ المرحلة/ فعلى الرَّغم من الإمكاناتِ الضئيلة/ لن يبخُلَ في عملية إعادة الإعمار/ متَّكِئاً على مؤتمرَينِ دوليينِ حول إعادةِ الإعمارِ والتعافي الاقتصادي ودعمِ الجيشِ والقوى الأمنية/ بهدف إطلاقِ عجَلةٍ إنمائيةٍ وإعماريةٍ ستكرِّسُ حضورَ الدولة. وإذ أشاد سلام بدور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حفظ الاستقرار/ تسلح بثقةِ الناس رصيدِه الوحيدِ وقال "ما عنا مصاري.. ولا ميليشيات"// لم يكدْ رئيسُ الحكومة يغادرُ بوابةَ الجنوب/ حتى شَحَذت إسرائيل سلاحَها الجوي من طيرانٍ ومسيّرات/ فشنَّت سلسلةَ اعتداءاتٍ مترابطة على خط القرى الممتد من النبطية إلى الزهراني وصولاً إلى شمسطار بقاعاً/ في تصعيدٍ لافت بعد مجزرة المصيلح// وبعد انحسارِ المشهدِ الداخلي وانشغالِه بالمشهد الغزِّي/ عادتِ المَقارُّ الرئاسيةُ إلى تفعيل محرِّكاتِ اللقاءات، وفي هذا الإطار علمتِ الجديد عن اجتماعٍ يضمُّ غداً الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في قصر بعبدا/ في وقتٍ قَرأت عين التينة المرحلةَ الراهنة من التطوراتِ الأخيرة في غزة/ وبحَسَبِ الرئيس نبيه بري ثمةَ أمرٌ كبيرٌ قد حَصَل/ وكلُّ التقديراتِ تَشِي بأنَّ عنوانَ المرحلةِ بعد الاتفاقِ في غزة هو "إلى لبنان دُرْ"، هذه الفرضيةُ هي الأقربُ إلى الواقع/ لكنْ لا توجد مُعطياتٌ حول ما يمكنُ أن يُطرحَ في هذا المسار/ مخالِفاً كلَّ التهويلاتِ التي تُطلَقُ من غيرِ مصدرٍ وتُنذِرُ بحربٍ على جبهة لبنان// ومن هذه البانوراما/ يبدو واضحاً أنَّ لبنانَ بعد غزة مُجَدوَلٌ على قائمة الاهتمام/ وإنْ تسبَّبَ الإغلاقُ الحكوميُّ الأميركي في منعِ سفرِ مورغان أورتاغوس للانضمام إلى اجتماعِ لجنة الميكانيزم الشهري لعدمِ القدرةِ على دفعِ ثمنِ تذكِرةِ الطائرة/ وبسببِ الإغلاقِ الحكومي أعلن البيتُ الأبيض نيتَه تسريحَ عَشَرَةِ آلافِ موظفٍ فدرالي على الأقل/ والإغلاقُ الحكومي لم ينسحبْ على ازدواجيةِ المواقفِ لدى الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب/ وغَداةَ احتفاليتِه بالسلام ما بين القدس وشَرْمِ الشيخ وإعلانِه أن الحربَ انتهت "بالثلاثة"/ صرح لشبكة CNN بأن إسرائيل قد تَستأنفُ القتالَ في غزة بمجردِ كلمةٍ مني/ ما يعني أنه بكلمةٍ منه استمرَّتِ المَقتَلةُ في القطاع ويمكنُ أن تتجَدَّدَ حربُ الإبادةِ والتهجير// اما النُّسخةُ الثالثة من ترامب فتمثلت بمكالمةٍ طويلة مع الرئيسِ الروسي فلاديمير بوتين عَشيةَ استقبالِ الرئيسِ الأوكراني في البيت الأبيض/ ومضمونُ المكالمةِ الهاتفية ونتائجُها هي في الحَلَقة المقبلة.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 16-10-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

16-10-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 15-10-2025
2025-10-15
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2025
2025-10-14
مقدمة النشرة المسائية 13-10-2025
2025-10-13
مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025
2025-10-12
مقدمة النشرة المسائية 11-10-2025
2025-10-11
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
2025-10-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025