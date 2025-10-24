مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025

بحرُه.. برُّه/ تحت المِجهَر/ وسماؤهُ مُستَبَاحة// وهكذا تحوَّلَ إلى مناطقَ متنازَعٌ عليها في السياسة كما في الأمن/ وفيه وصَلَت الاعتداءاتُ ليلَ الجنوب بنهارِه بسلسلةِ غاراتٍ من الطيرانِ الحربي والمسيّر بدأت في عربصاليم ولم تنتهِ في بلدة تول قضاء النبطية/ وبحمايةِ اليونيفيل وعلى متن طوَّافتِها/ طافَ وزيرُ الخارجية يوسف رجي فوق القرى المنكوبةِ وخَلُصَ إلى أنَّ "الحكي مش متل الشوفة"/ بعدما عايَنَ مِن الأعلى حجمَ الدمار على امتداد أرضِ القرى الحدودية/ على هامشِ زيارةٍ قادَته إلى مقر اليونيفيل للتهنئة في الذكرى الثمانين لتأسيسِ الأمم المتحدة/ ومن معايَنةِ الخطِّ الأزرقِ البّري إلى الخط الأزرقِ المائي/ حيث اندَلَعت جبهةُ صِدامٍ بين "الشَّطَّين" اللبناني والقبرصي/ على خلفيةِ ترسيمِ الحدودِ البحرية بين البلدَين/ وفيه استُعيدَ سيناريو "كاريش" بين مُوالٍ للترسيم ومُعارِضٍ يرى فيه أنَّ لبنانَ تخَلَّى عن مِساحاتٍ تصلُ إلى خمسةِ آلافِ كيلومترٍ من حقوقِه المائية// من البحر إلى قانونِ الانتخاب الذي لم يَرسُ على بَرّ/ تحوَّلَ الخلافُ عليه بين معراب وعين التينة إلى "حفلةِ زجل"/ في وقتٍ باتت همومُ لبنانَ واللبنانيين في موضِعٍ آخَر/ وخصوصاً معَ ارتفاعِ لهجةِ التصعيدِ الأميركي والتهديدِ بالإسرائيلي/ بحَسَبِ آخِرِ البياناتِ الصادرة عن الإدارةِ الأميركية بلسان المبعوث توم براك/ وفي الاتجاه المُعاكِس والصادرِ أيضاً عن ممثلِ الإدارة الأميركية رئيسِ لجنة الميكانيزم/ الجنرال جوزيف كليرفيلد/ فقد أَشَاعت لقاءاتُه مع الرؤساءِ الثلاثة أجواءً إيجابية على قاعدة تفعيلِ العلاقةِ مع الدولةِ والقيامِ بالمهامِّ المَنُوطة باللجنة بعد تعطيلٍ ناهزَ العامَ من عُمرِ توقيعِ اتفاق تِشرين/ وما بين سطورِ كلامِ الجنرال كليرفيلد قراءةٌ مختلفةٌ وإيجابية عن تفعيلِ عملِ اللجنة واجتماعاتِها الدورية كلَّ أسبوعين ومنعِ التصعيدِ العسكري، عناوينُ تؤشِّرُ لمُعطَىً جديدٍ ووضعِ حدٍّ للتفلُّتِ والحربِ على لبنان/ ويحمِلُ نهجاً مختلفاً في التعاطي الأميركي معَ المِلفِّ اللبناني لجهة العملِ الجِدي وبذلِ جَهدٍ أكبرَ في المرحلة المقبلة/ فهل يصوِّبُ الرئيسُ الأميركي البُوصَلَة بالاتجاه اللبناني انطلاقاً من تجرِبةِ وقفِ إطلاقِ النار في غزة؟/ وبانتظار تفعيلِ مُحَرِّكاتِ اللجنة على تفاؤلِ الجنرال الجديد/ أعرب وزيرُ الخارجية ماركو روبيو من تل أبيب عن فخَرِه بالأيام الأولى من تطبيقِ خُطة الرئيسِ الأميركي بشأن وقفِ الحرب في القطاع/ وعلى صمودِ الخُطة وإزاحةِ العراقيل من أمام تنفيذِ المرحلةِ الثانية من اتفاقِ شَرْمِ الشيخ/ أضاف روبيو: لا خُطةَ بديلةً لخطةِ لإحلال السلام في غزة/ في وقتٍ كان ترامب يكشِفُ عن دورِه المباشِر في عملية "البيجر" كمفعولٍ رَجعي عن إنجازاتِه قُبَيل انتخابِه رئيساً.