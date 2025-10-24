مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025

بحرُه.. برُّه/ تحت المِجهَر/ وسماؤهُ مُستَبَاحة// وهكذا تحوَّلَ لبنان
إلى مناطقَ متنازَعٌ عليها في السياسة كما في الأمن/ وفيه وصَلَت الاعتداءاتُ الإسرائيلية
ليلَ الجنوب بنهارِه بسلسلةِ غاراتٍ من الطيرانِ الحربي والمسيّر بدأت في عربصاليم ولم تنتهِ في بلدة تول قضاء النبطية/ وبحمايةِ اليونيفيل وعلى متن طوَّافتِها/ طافَ وزيرُ الخارجية يوسف رجي فوق القرى المنكوبةِ وخَلُصَ إلى أنَّ "الحكي مش متل الشوفة"/ بعدما عايَنَ مِن الأعلى حجمَ الدمار على امتداد أرضِ القرى الحدودية/ على هامشِ زيارةٍ قادَته إلى مقر اليونيفيل للتهنئة في الذكرى الثمانين لتأسيسِ الأمم المتحدة/ ومن معايَنةِ الخطِّ الأزرقِ البّري إلى الخط الأزرقِ المائي/ حيث اندَلَعت جبهةُ صِدامٍ جديدة
بين "الشَّطَّين" اللبناني والقبرصي/ على خلفيةِ ترسيمِ الحدودِ البحرية بين البلدَين/ وفيه استُعيدَ سيناريو "كاريش" بين مُوالٍ للترسيم ومُعارِضٍ يرى فيه أنَّ لبنانَ تخَلَّى عن مِساحاتٍ تصلُ إلى خمسةِ آلافِ كيلومترٍ من حقوقِه المائية// من البحر إلى قانونِ الانتخاب الذي لم يَرسُ على بَرّ/ تحوَّلَ الخلافُ الثنائي
عليه بين معراب وعين التينة إلى "حفلةِ زجل"/ في وقتٍ باتت همومُ لبنانَ واللبنانيين في موضِعٍ آخَر/ وخصوصاً معَ ارتفاعِ لهجةِ التصعيدِ الأميركي والتهديدِ بالإسرائيلي/ بحَسَبِ آخِرِ البياناتِ الصادرة عن الإدارةِ الأميركية بلسان المبعوث توم براك/ وفي الاتجاه المُعاكِس والصادرِ أيضاً عن ممثلِ الإدارة الأميركية رئيسِ لجنة الميكانيزم/ الجنرال جوزيف كليرفيلد/ فقد أَشَاعت لقاءاتُه مع الرؤساءِ الثلاثة أجواءً إيجابية على قاعدة تفعيلِ العلاقةِ مع الدولةِ اللبنانية
والقيامِ بالمهامِّ المَنُوطة باللجنة بعد تعطيلٍ ناهزَ العامَ من عُمرِ توقيعِ اتفاق تِشرين/ وما بين سطورِ كلامِ الجنرال كليرفيلد قراءةٌ مختلفةٌ وإيجابية عن تفعيلِ عملِ اللجنة واجتماعاتِها الدورية كلَّ أسبوعين ومنعِ التصعيدِ العسكري، عناوينُ تؤشِّرُ لمُعطَىً جديدٍ ووضعِ حدٍّ للتفلُّتِ الإسرائيلي
والحربِ على لبنان/ ويحمِلُ نهجاً مختلفاً في التعاطي الأميركي معَ المِلفِّ اللبناني لجهة العملِ الجِدي وبذلِ جَهدٍ أكبرَ في المرحلة المقبلة/ فهل يصوِّبُ الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب
البُوصَلَة بالاتجاه اللبناني انطلاقاً من تجرِبةِ وقفِ إطلاقِ النار في غزة؟/ وبانتظار تفعيلِ مُحَرِّكاتِ اللجنة على تفاؤلِ الجنرال الجديد/ أعرب وزيرُ الخارجية ماركو روبيو من تل أبيب عن فخَرِه بالأيام الأولى من تطبيقِ خُطة الرئيسِ الأميركي بشأن وقفِ الحرب في القطاع/ وعلى صمودِ الخُطة وإزاحةِ العراقيل من أمام تنفيذِ المرحلةِ الثانية من اتفاقِ شَرْمِ الشيخ/ أضاف روبيو: لا خُطةَ بديلةً لخطةِ ترامب
لإحلال السلام في غزة/ في وقتٍ كان ترامب يكشِفُ عن دورِه المباشِر في عملية "البيجر" كمفعولٍ رَجعي عن إنجازاتِه قُبَيل انتخابِه رئيساً.