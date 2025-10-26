مقدمة النشرة المسائية 26-10-2025

مباشرةً وعلى قدمَ الجيشُ عرضًا حيّاً لاغتيالِ مواطنَيْنِ لبنانيين كترحيبٍ بالمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس. ومن مستوطنةِ مسكاف عام بدايةِ جولتها على الحدودِ اللبنانية/ أشرفت أورتاغوس على قرى تحتَ الأنقاض. وعندَ الحدود وإلى جانبِها وزيرُ الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس وسِربٌ من ضباط الجيش / وَقفت تُعاينُ الأرضَ المحروقةَ على شريطٍ ممتدٍّ من مركبا حتى مرجعيون مروراً بالعديسة وكفركلا وما تبقى منهما// ما هو مؤكد أن أورتاغوس رأت بأمِ الجيشَ الإسرائيلي وقد تمركزَ جنودُه في نقاطٍ محتلة تحوّلت إلى مصائد ِموتٍ للمواطنين في حقولِهم وأراضيهم/ وعاينت المسيراتِ وهي تسرحُ وتمرحُ في الأجواء / ولا داعي لكتابةِ تقارير، في الخروقاتِ لاتفاقِ وقفِ النار، بعدما تخطتِ الآلافْ وأصبحت خارجَ منطقةِ العدِ والحصْر. والمبعوثةُ المشرفةُ على عملِ لجنة الميكانيزم ومراقبُها الأول/ استمعت إلى الروايةِ الإسرائيلية حول نشاطاتٍ عسكريّةٍ يقوم بها ومحاولة إعادة بناءِ بنيتِه التحتية العسكرية في لبنان//. فهل ستقتنع اورتاغوس بالروايةِ في ضرورةِ الضغط على وإلزامِها بتنفيذِ التزاماتِها المدرَجة في اتفاقِ تشرين كخطوةٍ على طريق الحل/ أم أنها ستُبقي على الستاتيكو القائم؟/أم ستلوّحُ بسيفِ المهل وتضعُ أمام اختبارٍ آخرٍ في وقتٍ يتحضرُ فيه لاستقبال الحَبرِ الأعظم// من الأراضي المحتلة ستتوجهُ أورتاغوس إلى لبنان / وحتى اللحظة لا مواعيدَ مجدولة مع المسؤولين وقد يليها توم براك مطلعَ الشّهر المقبل/ مع تسجيل دخولِ المصري على خطِ الوافدين بزيارةٍ قريبة لرئيسِ جهاز الاستخبارات حسن رشاد حاملاً رسالة مغلّفة "بغاية الخطورة" للرؤساءِ الثلاثة / علماً أن رشاد كان زار تل أبيب منذ خمسة أيام والتقى رئيسَ الحكومة بنيامين نتنياهو للتباحث باتفاق وقف إطلاق النار في غزة كون مصر كانت من الوسطاءِ الأساسيين في الاتفاق// وإلى حينِ اتضاح صورةِ الحَراك الأمني والدبلوماسي تِجاه لبنان/ فإن الجسرَ الجوي الأميركي نحوَ إسرائيل بإيفادِ رؤوسِ الإدارة الحامية/ كرّس سيطرةَ الرئيس على مفاصلِ إدارة لمنع نتنياهو من ارتكاب ايِ "حماقة" تصيب اتفاقَ وقف إطلاق النار//. وفي هذا الإطار أفادت نيويورك تايمز أن الجيش الأمريكي يستخدم مسيراتِ استطلاعٍ في سماءِ القطاع لمساعدةِ مَقرّ القيادةِ الأمريكية بمتابعة ما يجري بشكل مستقل. واستخدامُ المسيرات يُظهِر مدى إصرار واشنطن على الإشرافِ الكامل على كل ما يدور// وفي خضم شؤون السياسة وشجونها/ رحل جبل الزجل.. وخَسِرَ لبنان شاعرَ المنبرين// طليع حمدان من طليعةِ شعر المنبر الزجلي / كبيرٌ آخر يسقط من التذكرةِ كي يسكنَ الذاكرة/ بعد مشوارٍ طويل من الشعرِ الشعبي المرتجَل/ صنع مع زين شعيب وزغلول الدامور وجوزيف الهاشم/ جوقةَ الزجل الجميل بكل إيقاعاتِه وأنواعه/ ليخوضَ آخر "ردّياتِ" "المخمّس المردود" مع الأجل الذي لا ردّ فيه//