مقدمة النشرة المسائية 20-11-2025

عشرين تشرين / بحُلوِه الواقف عند حدِّ الصوت/ حتى استحالَ أَيقونة/ ومُرِّه حيث تداخلتِ السياسةُ بالأمن والقضاء/ وسَطَ حقلِ ألغامٍ تسيرُ فيه البلاد/ وقد دَخَلت في سِباقٍ مع الاستحقاقات/ حضرَ آخرُها على طاولةِ مجلسِ الوزراء من بوابةِ واشنطن وإلغاءِ قائدِ الجيش رودولف هيكل زيارتَه إلى العاصمة الأميركية / وبالمفاضَلة رَفع رئيسُ الجمهورية النقاش/ ووَضع الأمرَ في خانة سُوء الفَهم الذي يعمل على حله// وإلى حين "غسيل القلوب"/ فإن الأحداثَ ابتدأت من حيث انتهى إليه التصعيدُ بالأمس/ وعلى الوقائعِ المستجدة/ علمتِ الجديد أنَّ الوَساطةَ المصرية ستتجددُ على صعيدٍ دبلوماسيٍّ رفيع عبر موفدٍ سياسي سيصلُ الأسبوعَ المقبل إلى بيروت/ وربطاً كشفَ السفيرُ المصري علاء موسى للجديد عن اتصالٍ بين وزيري الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والفرنسي جان نويل بارو تناول البحثُ خلالَه المِلفَّ اللبناني / وإذ لفت السفيرُ المصري إلى أن حصرَ السلاح هو أمرٌ مُحتَّم لا جِدالَ فيه/ أشار إلى أنَّ من أولويات بلادِه نزعَ التوتر في لبنان/ محذراً من أن احتمالَ التصعيدِ بشكلٍ أوسعَ بات أقربَ إذا ما استمر الوضعُ على حاله// الكلام المصري وجد صداهُ لدى الجانبِ الفرنسي / حيث ابدتِ الخارجيةُ قلقَها إزاءَ تكثيفِ الضَّرَباتِ على لبنان/ كما فَعَّلت الخارجيةُ الفرنسية تواصُلَها معَ الجانبِ الأميركي للعمل على تخفيف التوتر بين لبنانَ وإسرائيل// أما الموقفُ اللبناني فاختصره رئيسُ الحكومة نواف سلام/ بالتأكيد أن خُططَ نزعِ السلاح تسيرُ بشكل صحيح/ مجدداً استعدادَ للتفاوضِ مع إسرائيل مع التعويلِ على المساعدة الأميركية في الدفع نحو المفاوضات/ وعلى شَهادةِ حُسنِ السلوك بالسيطرة على طُرقِ تهريبِ المخدِّرات نحو الدولِ الخليجية وتحديداً إلى المملكةِ السعودية فإن لبنانَ يتطلعُ نحو إجراءاتِ المملكة العملية في رفعِ الحظر رسمياً عن الصادرات اللبنانية/ وكقيمةٍ مُضافة إلى الخُطوات التي تقوم بها الدولةُ اللبنانية/ فقد وُضع مرفأُ تحت رَقابة "السكانر" المسيَّرة بالذكاءِ الاصطناعي/لكنْ/ ثمَّةَ في البلادِ مَنْ يُديرُ إداراتِ الدولةِ بالغَباء الطبيعي/ وعن سابقِ ترصدٍ وتصميم في تلفيق الاتهامات/ والحَرفُ الأول من اسمه "كمال حايك"/ المتربِّعُ على عرشِ الصفَقات منذ العام 2002 تاريخِ تعيينِه مديراً عاماً ورئيساً لمجلس إدارةِ كهرباء لبنان/ ومنذ ذلك الحين أصبحَ الحاكِمَ المُطلَق على "التيار" / فَتح لوزراءِ الطاقة في كلِّ العهود خَطاً عسكرياً لإتمام الصفَقات/وتقلَّبَ على خطوطِ التوتر السياسية بحَسَبِ ما تَقتضيه المصلحةُ الشخصية/ حتى بات "حايك" الفسادَ بالكَمالِ والتمام/ وأينما ارتَفَعَت رائحةُ فسادٍ وهدرٍ كان للمديرِ العامِّ لـ"العتمة" بَصمةٌ فيها/ من العقودِ والمشاريعِ والدراساتِ والتوظيفات/إلى فضيحةِ الفيول المغشوش/والتي وافَقَ على تمريرِها معَ عِلمِه بنوعيةِ الفيول/واليومَ يقودُ كمال حايك حملةً ممنهجة ضد شركة mep/ بمؤازرةِ إعلامٍ مأجورٍ وغُبّ الطلَب / فَضَحَه حايك بالصوتِ وبتسجيل بعضمةِ لسانِه/ أما الردُّ عليه فلن يكونَ "بنكزة على الشاشة" بل بالوقائعِ والمستندات / التي قدَّمَتها شركة mep طَوعاً وبكامل إرادتِها إلى بعدما وَضَعت نفسَها تحت سقفِ القانون/ وبعدما تحوَّلَ كمال حايك من مديرٍ لمؤسسةٍ عامة إلى شريكٍ مُضارِبٍ في المناقَصات// وللحديثِ تتمة// وفي تتمةٍ لأحداثِ اليوم/ وَضَعتِ استخباراتُ الجيش في البقاع خاتمةً لأشهَرِ مطلوبٍ على اللبنانية/ نوح زعيتر الاسمِ الملاحَق بمئات من مذكِّراتِ التوقيف والأحكامِ الغيابية/ والمرادِفِ لزراعةِ المخدِّرات والإتجارِ بها والترويجِ لها / وتأليفِ العِصابات والاتجارِ بالسلاح/ وقَعَ في قبضةِ الدولة من دون مقاوَمة/ وبتوقيفِه اختُتمت قِصةُ "إسكوبار لبنان" //