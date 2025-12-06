مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025

قدم مجلس الأمن
تقريره من على منصة لبنان
فلا الدول بممثليها قدمت مشروع قرار لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
على لبنان ولا استخدمت أي منها حق النقض "الفيتو" لصالح البلد المتأرجح بين كفتي التهديد والتصعيد// فلليوم الثالث تعيش الارض السياسية ترددات على مقياسين/ الميكانيزم بعد انضمام سيمون كرم اليها، وزيارة سفراء مجلس الأمن التي اختتمت أعمالها اليوم/ واذا كانت المواقف الداخلية قد أخذت مداها في الشق الأول/ فإن الأجواء الدبلوماسية خلصت الى ان قرار الحرب عند الاسرائيلي اصبح اليوم
اكثر تعقيداً وصعوبة بسبب الضغط الاميركي
انطلاقاً من الخطوة اللبنانية/ وعليه فإن الخطوة لم تأتِ مجانية كما وصفها الامين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم بالامس/ بل نقلت الكرة الى الملعب الاممي الذي بات عليه التحرك لإلزام اسرائيل باحترام قرار مجلس الامن 1701 ومندرجاته من اجل الاستقرار في لبنان والجنوب// والى جنوب النهر توجّه اليوم سفراء مجلس الامن في جولة قادتها اليونيفيل/ بين الناقورة واللبونة/ ومن هناك عاين السفراء بالعين المجردة موقع الاحتلال
المجاور لليونيفيل/ ليؤكدوا مساءً دعم استقرار وسيادة لبنان/ أما ما سيكون موضع نقاش وبحث طيلة العام في نيويورك فهو مرحلة ما بعد اليونيفيل/ وحولها قدّم رئيس الحكومة نواف سلام تصوّر لبنان وقد اشار الى الحاجة لقوة اممية ولو محدودة لسدّ اي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب// وإلى الجنوب در.. حيث سيكون على موعد مع جولات دبلوماسية تعاين الارض الميدانية وخطة الجيش ومراحلَها التنفيذية/ وفي معلومات الجديد أن الايام المقبلة ستشهد على زيارتين جنوبيتين بتنسيق مع الجيش اللبناني/ واحدة لوفد أممي والثانية للسفراء المعتمدين في لبنان مع الملحقين العسكريين/./ ومن لبنان الى قطر/ اذ توجهت الانظار الى منتدى الدوحة تحت شعار: ترسيخ العدالة من الوعود الى واقع ملموس/ وبمشاركة رؤساء وخبراء ودبلوماسيين من نحو مئة وعشرين دولة/ ومن هناك لمس لبنان استمرار قطر بدعمه سياسياً واقتصادياً// ولم تغب غزة عن المنتدى فكان وصف لرئيس الوزراء القطري بأن المفاوضات بشأنها تمر بمرحلة حرجة وان الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف اطلاق النار/ والمرحلة الثانية في غزة معطوفةً على ملفات المنطقة وجبهاتها تبقى معلقةً على اشباح تخترعها اسرائيل لتقاتلهم على حد توصيف الرئيس السوري احمد الشرع
اليوم.