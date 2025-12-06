مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025

قدم تقريره من على منصة فلا الدول بممثليها قدمت مشروع قرار لوقف الاعتداءات على لبنان ولا استخدمت أي منها حق النقض "الفيتو" لصالح البلد المتأرجح بين كفتي التهديد والتصعيد// فلليوم الثالث تعيش الارض السياسية ترددات على مقياسين/ الميكانيزم بعد انضمام سيمون كرم اليها، وزيارة سفراء مجلس الأمن التي اختتمت أعمالها اليوم/ واذا كانت المواقف الداخلية قد أخذت مداها في الشق الأول/ فإن الأجواء الدبلوماسية خلصت الى ان قرار الحرب عند الاسرائيلي اصبح اكثر تعقيداً وصعوبة بسبب الضغط انطلاقاً من الخطوة اللبنانية/ وعليه فإن الخطوة لم تأتِ مجانية كما وصفها الامين العام لحزب الشيخ نعيم قاسم بالامس/ بل نقلت الكرة الى الملعب الاممي الذي بات عليه التحرك لإلزام اسرائيل باحترام قرار مجلس الامن 1701 ومندرجاته من اجل الاستقرار في لبنان والجنوب// والى جنوب النهر توجّه اليوم سفراء مجلس الامن في جولة قادتها اليونيفيل/ بين الناقورة واللبونة/ ومن هناك عاين السفراء بالعين المجردة موقع المجاور لليونيفيل/ ليؤكدوا مساءً دعم استقرار وسيادة لبنان/ أما ما سيكون موضع نقاش وبحث طيلة العام في نيويورك فهو مرحلة ما بعد اليونيفيل/ وحولها قدّم رئيس الحكومة نواف سلام تصوّر لبنان وقد اشار الى الحاجة لقوة اممية ولو محدودة لسدّ اي فراغ محتمل والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار في الجنوب// وإلى الجنوب در.. حيث سيكون على موعد مع جولات دبلوماسية تعاين الارض الميدانية وخطة الجيش ومراحلَها التنفيذية/ وفي معلومات الجديد أن الايام المقبلة ستشهد على زيارتين جنوبيتين بتنسيق مع الجيش اللبناني/ واحدة لوفد أممي والثانية للسفراء المعتمدين في لبنان مع الملحقين العسكريين/./ ومن لبنان الى قطر/ اذ توجهت الانظار الى منتدى الدوحة تحت شعار: ترسيخ العدالة من الوعود الى واقع ملموس/ وبمشاركة رؤساء وخبراء ودبلوماسيين من نحو مئة وعشرين دولة/ ومن هناك لمس لبنان استمرار قطر بدعمه سياسياً واقتصادياً// ولم تغب غزة عن المنتدى فكان وصف لرئيس الوزراء القطري بأن المفاوضات بشأنها تمر بمرحلة حرجة وان الوسطاء يعملون معاً لدخول المرحلة التالية من وقف اطلاق النار/ والمرحلة الثانية في غزة معطوفةً على ملفات المنطقة وجبهاتها تبقى معلقةً على اشباح تخترعها اسرائيل لتقاتلهم على حد توصيف الرئيس السوري احمد اليوم.