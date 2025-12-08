مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025

عامٌ على سقوط نظام الاسد/ دمشق تُقيمُ احتفالاتِها، والمنطقةُ تقومُ بأُولى خُطواتِها نحو مرحلةٍ من تاريخها// قبل عامٍ من الآن طَوى الليلُ آخرَ أوراقِ نظامٍ عَمّر نِصفَ قرنٍ وأكثر/ غادر الاسد وتغيّرَت أحجامُ اللاعبينَ في المنطقة، فكانتِ الواقِعةُ نُقطةً فاصِلة في مسار المعادلات/ فقُطعت جسورٌ كانت ايران تسلكُ خطوطَها براحةٍ وحُرية اذ كانت سوريا بالنسبة اليها/ ومن الناحية الجيوسياسية/ ممراً الى لبنانَ وفلسطين وخطَ دفاعٍ متقدماً في معاركِها// بعد اثنَيْ عَشَرَ شهراً/ ما زالتِ المرحلةُ الانتقالية في سوريا مُحاطَةً بتحدياتٍ ومخاطرَ تأتي من شَمالٍ شرقي ومن جنوبٍ غربي وتشكلُ اسرائيل ابرزَ وجوهِها// وبزِيِّه العسكري الذي ارتداهُ لحظةَ سقوطِ النظام دخلَ اليومَ الرئيسُ السوري احمد الشرع المسجدَ الأُموي بعد صلاةِ الفجر ليضعَ قِطعةً من ستار الكعبة مقدَّمةً من ولي العهد السعودي الامير بن سلمان في رِحابِ المسجد/ مؤكداً انَّ الثوارَ عَنوَنُوا تاريخاً جديداً للامَّةِ بأسرِها لحظةَ دخولِهِم دمشق// كلامُ الفجرِ في المسجدِ الأُموي استكمَلَه الشرع عصراً من قاعة المؤتمرات ملتزِماً بناءَ سوريا الجديدة ومعلِناً بَدءَ معركةِ الجَهد والاجتهاد// والى الجهود الاممية على خطوط النار اللبنانية/ وصل الموفدُ الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على جَناح النوايا في ابقاء الدورِ والحضورِ من ابوابِ الاصلاحاتِ والحدودِ والميكانيزم بعد خُطوةِ لبنانَ بتعيبن السفير سيمون كرم/ ناقلاً دعمَ الرئيس الفرنسي لهذه الخُطوةِ التي اعطاها اليومَ البطريركُ الراعي بَركتَه من قصر بعبدا متحدثاً عن زمنِ المفاوضات والسلام/ وعبر البريدِ الفرنسي السريع ابلغ رئيسُ الجمهورية الموفدَ الرئاسي الفرنسي رفضَه الاتهاماتِ التي تدّعي عدمَ قيامِ بدوره جنوبَ الليطاني مؤيداً ايَّ تدقيقٍ تقوم به لجنة الميكانيزم/ وبالتلازم اعطى السفير ميشال عيسى اليومَ اشاراتٍ اميركيةً باتجاه قائدِ الجيش اذ تحدث عن اتصالاتٍ لاعادة ترتيب زيارتِه الى واشنطن/ معرباً عن اعتقاده بأنَّ الزيارةَ سوف تتم// هي مشهديةٌ تختصرُ مرحلةَ بداياتٍ جديدة/ لكنَّ الدخولَ في التفاصيلِ العالِقة سيبدأُ اعتباراً من التاسعَ عَشَرَ من الشهر ِالحالي موعدِ الاجتماعِ المقبل للميكانيزم مسبوقاً بلقاءٍ باريسي سيجمَعُ الاطرافَ الاميركيةَ والفرنسيةَ والسعوديةَ على نيّة عقدِ مؤتمرِ دعمِ الجيش وتعزيزِ قُدُراتِه ومَهامِّه.