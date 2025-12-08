الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025

2025-12-08 | 13:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025

عامٌ على سقوط نظام الاسد/ دمشق تُقيمُ احتفالاتِها، والمنطقةُ تقومُ بأُولى خُطواتِها نحو مرحلةٍ جديدة من تاريخها// قبل عامٍ من الآن طَوى الليلُ آخرَ أوراقِ نظامٍ عَمّر نِصفَ قرنٍ وأكثر/ غادر الاسد سوريا وتغيّرَت أحجامُ اللاعبينَ في المنطقة، فكانتِ الواقِعةُ نُقطةً فاصِلة في مسار المعادلات/ فقُطعت جسورٌ كانت ايران تسلكُ خطوطَها براحةٍ وحُرية اذ كانت سوريا بالنسبة اليها/ ومن الناحية الجيوسياسية/ ممراً الى لبنانَ وفلسطين وخطَ دفاعٍ متقدماً في معاركِها// بعد اثنَيْ عَشَرَ شهراً/ ما زالتِ المرحلةُ الانتقالية في سوريا مُحاطَةً بتحدياتٍ ومخاطرَ تأتي من شَمالٍ شرقي ومن جنوبٍ غربي وتشكلُ اسرائيل ابرزَ وجوهِها// وبزِيِّه العسكري الذي ارتداهُ لحظةَ سقوطِ النظام دخلَ اليومَ الرئيسُ السوري احمد الشرع المسجدَ الأُموي بعد صلاةِ الفجر ليضعَ قِطعةً من ستار الكعبة مقدَّمةً من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في رِحابِ المسجد/ مؤكداً انَّ الثوارَ عَنوَنُوا تاريخاً جديداً للامَّةِ بأسرِها لحظةَ دخولِهِم دمشق// كلامُ الفجرِ في المسجدِ الأُموي استكمَلَه الشرع عصراً من قاعة المؤتمرات ملتزِماً بناءَ سوريا الجديدة ومعلِناً بَدءَ معركةِ الجَهد والاجتهاد// والى الجهود الاممية على خطوط النار اللبنانية/ وصل الموفدُ الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان على جَناح النوايا الفرنسية في ابقاء الدورِ والحضورِ من ابوابِ الاصلاحاتِ والحدودِ والميكانيزم بعد خُطوةِ لبنانَ بتعيبن السفير سيمون كرم/ ناقلاً دعمَ الرئيس الفرنسي لهذه الخُطوةِ التي اعطاها اليومَ البطريركُ الراعي بَركتَه من قصر بعبدا متحدثاً عن زمنِ المفاوضات والسلام/ وعبر البريدِ الفرنسي السريع ابلغ رئيسُ الجمهورية الموفدَ الرئاسي الفرنسي رفضَه الاتهاماتِ التي تدّعي عدمَ قيامِ الجيش اللبناني بدوره جنوبَ الليطاني مؤيداً ايَّ تدقيقٍ تقوم به لجنة الميكانيزم/ وبالتلازم اعطى السفير ميشال عيسى اليومَ اشاراتٍ اميركيةً باتجاه قائدِ الجيش اذ تحدث عن اتصالاتٍ لاعادة ترتيب زيارتِه الى واشنطن/ معرباً عن اعتقاده بأنَّ الزيارةَ سوف تتم// هي مشهديةٌ تختصرُ مرحلةَ بداياتٍ جديدة/ لكنَّ الدخولَ في التفاصيلِ العالِقة سيبدأُ اعتباراً من التاسعَ عَشَرَ من الشهر ِالحالي موعدِ الاجتماعِ المقبل للميكانيزم مسبوقاً بلقاءٍ باريسي سيجمَعُ الاطرافَ الاميركيةَ والفرنسيةَ والسعوديةَ على نيّة عقدِ مؤتمرِ دعمِ الجيش وتعزيزِ قُدُراتِه ومَهامِّه.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

08-12-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
2025-12-07
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 04-12-2025
2025-12-04
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2025
2025-12-03
مقدمة النشرة المسائية 02-12-2025
2025-12-02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025