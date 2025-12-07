مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025

الى مسقَطِ رأس الوساطات يعتزم رئيس الجمهورية جوزف عون التوجه بزيارة رسمية الثلاثاء والاربعاءِ المقبلين في اطار تعزيز العلاقات المتينة التي تجمع بين وسلطنةِ عُمان/ ومسقَط التي لعبت تقليدياً دور الوسيط بين المحاور وتحديداً واشنطن وطهران/ قد تشكل بالنسبة الى لبنان في هذه المرحلة/ منصةَ عبور الى مسار التهدئة الاقليمي المفترض/ وكان لافتاً ما نشره الاعلام العبري عن توصية اميركية لاسرائيل بالانتقال من التهديدات العسكرية الى الوسائل الدبلوماسية في كل من غزة ولبنان وسوريا/ وذلك من خلال اتصال هاتفي اجراه الرئيس دونالد ترامب برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو// ومن التوصية الاميركية الى النأيِ بالنفس الايراني على لسان المتحدث باسم الايرانية والذي اعلن انه لا يوجد اي تدخل من ايران في لبنان وان هو الجهة التي تتخذ قرارها بشأن سلاحها بشكل مستقل// على هذه الموجة من الهدوء النسبي/ يترقب لبنان زياراتٍ اممية يفتتحُها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين في زيارة تعكس مجدداً النية لتثبيت الحضور الفرنسي على خطوط الازمة اللبنانية/ وهو يأتي اليوم لمعاينة الوضعين الميداني والاصلاحي/ علماً ان الجانب الفرنسي مستمر بتركيز اهتمامه على مسألة الحدود وقد أصبح مزوّداً بخرائط اضافة الى ما سبق وحملته معها الموفدة الفرنسية آن كلير لو جاندر في زيارتها الاخيرة الى بيروت/ وترتكز فرنسا في مسعاها على التجاوب اللبناني السوري المشترك وعلى امكانية استغلال اللحظة الاقليمية المناسبة لاتمام الامر/ وعلى الخط اللبناني السوري اكد المبعوث الاميركي توم باراك ان واشنطن تبحث سبل حل المشكلات في البلدين/ ويجب ان نجمع ولبنان معاً لانهما يمثلان حضارة رائعة// والرسائل بالرسائل تُذكر/ اذ ان رسالة الاحد كانت اليوم من معراب واتت مزدوِجةً باتجاه رئيسي الجمهورية والحكومة ومفادها انه لا يوجد ما يبرر التأخير في حل الاجنحة العسكرية والامنية التابعة لحزب الله/ وبالبريد السريع بإتجاه عين التينة ابرق جعجع معجّلِاً مكرِراً بأنّ بري "تخطى كل الحدود"/ وفي عين التينة وضع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حدود التفاوض/ معلناً أننا لن نقبل بأن يكون تحت النار/ وأرفق الشرط بشهادةٍ منحها للسفير سيمون كرم فوصفه بالمحنك والمتمتع بالأخلاقية السياسية/./ ومن لبنان إلى سوريا.. فعشية الذكرى الاولى لسقوط نظام الاسد/ حيث الاحتفالات تعم المناطق والشوارع/ من دون اغفال التحديات التي تواجه مستبقلها/ وقد عبّر عنها اليوم وزير خارجيتها اسعد الشيباني معتبراً ان اسرائيل تشكل ابرز التحديات/ داعياً اياها الى وقف التدخل في الشأن السوري ومعلناً ان تدعم التوصل الى اتفاق بين الجانبين.