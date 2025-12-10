الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

2025-12-10 | 13:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

"بالعربي المشبرح" نَحَتَ عيسى رسمياً أولَ الكلام/ أما متى تَكتمِلُ الجملةُ الأميركية بالنسبة للأزمةِ اللبنانية؟ فهي رَهنُ النُّطقِ بالحُكم النهائي/ في محكمة الاستئنافِ الإسرائيلية/ المنعقدةِ على دوامِ عدمِ الالتزام باتفاق تِشرين والتهديدِ بالتصعيد/ على الرَّغم من كلِّ الخُطواتِ الإيجابية التي أقدَمَ عليها لبنان/ وآخِرُها "تلوينُ" الميكانيزم بشخصيةٍ مدنية// خُطوةُ ميشال عيسى متقدمةٌ وإنْ جاءت متأخِّرةً ما يُقارِبُ الشهر/ عن تسليم أوراقِ اعتمادِه كسفيرٍ أميركي في بيروت/ حيث عاد في عين التينة إلى أصله فتحدَّثَ بالعربية/ بعد لقاءٍ ضمَّه والرئيس نبيه بري ووفدَ مجموعةِ العملِ الأميركي من أجل لبنان/ ومن هناك أقام عيسى جداراً عازلاً بين العملِ السياسي والأمني/ ففَصَلَ المسارَ التفاوضي عن العسكري/ ورأى أنَّ انطلاقَ المفاوضات لا يعني أنَّ إسرائيل ستُوقِفُ اعتداءاتِها/ وإذ نَقل وُجهةَ النظرِ الإسرائيليةَ القائمةَ على أنَّ الأمْرَينِ مُنفصلانِ وبَعيدانِ عن بعضِهما البعض/ اشار إلى أنه يمكنُ من خلال التفاوضِ تقريبُ وُجُهاتِ النظر/ ومن عملية فتحِ الأبواب ليعطيَ كلُّ واحدٍ رأيَه/ أمَلَ السفيرُ الأميركي أن يَصدُرَ القرارُ ببسطِ سلطة الدولة جنوبَ الليطاني عن الحكومة اللبنانية وليس فقط عن قيادة الجيش/ وربطاً باستمرار المساعداتِ الأميركية للمؤسسة العسكرية أعاد عيسى فتحَ الأجواءِ الأميركية أمام قائد الجيش/ إذ إنَّ ورشةَ العملِ قائمةٌ لحصولها وإنْ لم يحدَّد تاريخُها بعد معتبراً أن قائدَ الجيش لديه رسالةٌ للأميركيين ومِنَ الأفضل أن يوصِلَها ويقولَها بنفسِه/ والأمرُ عينُه يَنطبقُ على الرئيس نبيه بري الذي أوصَلَ للوفد الأمورَ التي يجبُ أن يعرفَها/ وبحَسَبِ عيسى فإنَّ الأشياءَ تَصلُ إلى أميركا في بعضِ الأحيان مختلِفَةً عمَّا يجبُ أن تصل/ أما حزبُ الله فعليه أن يقومَ بواجباتِه وهو يعرفُها// وَضَعَ السفيرُ الأميركي نُقطةً على آخِر السطر/ في حين فَتَح الفرنسيُّ صفحةَ اليومِ الثالث التالي لزيارة جان إيف لودريان إلى لبنان/ والتي صَبَّت في قَنَوات المسلَّمات الدولية بشأن حصريةِ السلاح والإصلاحِ المالي ومؤتمرِ دعم الجيش المشروط بتنفيذ المطلوبِ من لبنان// أما المطلوبُ من إسرائيل فيبقى وُجهةَ نظرٍ وفي حُكم المؤجَّل معَ استمرارِ الاعتداءات وآخرُها الاعتداءُ المكرَّر على اليونفيل/ وبحَسَبِ بيانٍ صادر عن قيادة القواتِ الدولية فقد تعرَّضَ الجنودُ لإطلاق النار على دُفعتين من قِبل الجيش الإسرائيلي/ أثناء قيامِهم بدورية على طول الخط الأزرق/ ومعَ الإشارة إلى أنَّ كِلا الطرفين كانا داخلَ الأراضي اللبنانية/ طالب البيانُ الجيشَ الإسرائيلي بالتوقفِ عن السلوك العدواني تِجاهَ قواتِ حِفظ السلام// في مَقامٍ آخَر/ عاد رئيسُ الجمهورية من زيارة الدولة إلى سلطنة عُمان/ بعد افتتاحِ الطريقِ التجاري أمام اللبنانيينَ نحو الأسواقِ العُمانية لما توفّرُه السلطنة من إجراءاتٍ سريعة وإعفاءاتٍ جمركية/ وتسهيلاتٍ ضريبية/ وهو ما لم ينعكِسْ على خطِّ صوفيا-بيروت/ وعلى التعاونِ في التحقيقاتِ الجارية في مِلف المرفأ/ إذ رَفَضتِ السلُطاتُ البُلغارية بشكلٍ أوَّلي الطلبَ اللبناني لاسترداد مالك السفينة روسوس/ أما طلبُ استجوابِه من قِبل المحققِ العدلي على الأراضي البُلغارية فيَنتظِرُ البَتَّ فيه/ وبما أننا بلدُ المفاجَآت/ فإنَّ السَّارِقةَ عادت من "طاقة" المدينة .. وما أدراكُم مَنْ رنا قليلات.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 10-12-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

10-12-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 09-12-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 09-12-2025
2025-12-09
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025
2025-12-08
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
2025-12-07
مقدمة النشرة المسائية 06-12-2025
2025-12-06
مقدمة النشرة المسائية 05-12-2025
2025-12-05
مقدمة النشرة المسائية 04-12-2025
2025-12-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025