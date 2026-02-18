مقدمة النشرة المسائية 18-02-2026

عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
مقدمة النشرة المسائية

2026-02-18 | 13:27
بعد صعوبةِ الرؤية.. للتعذُّر/ انتَهت عمليةُ البحثِ والتحَرِّي عن الهلال/ بأنْ دَخَلت دولٌ اليومَ مَدارَ شهرِ الصَّوْم/ فيما اختلَط شَعبان برمَضان لدى دولٍ أخرى/ وإنْ نَقَصَ شهرُ التَّوبةِ يوماً أو زادَ آخَر/ فلنْ يؤثِّرَ على روزنامةِ الأحداث/ ولا على ارتكابِ المَعَاصِي السياسيةِ وأخَواتِها من حروبٍ وكوارثَ من صُنع البشر/./ في المعنى الروحي تَلاقَى شهرُ الرحمةِ لدى الطوائفِ الإسلامية معَ شهرِ الصومِ الكبير لدى الطوائفِ المسيحية/ ما يُكسِبُ المناسَبَتَيْنِ بُعداً وطنياً جَمَعَه الدِّينُ بعدما فَرَّقته الدنيا/./ وفي السِّماتِ السياسيةِ ومفاعيلِها الاقتصاديةِ والأمنية/ تَنتظرُ القراراتُ الحكومية دخولَ حَيِّزِ التطبيق/ فخُطةُ الجيشِ استَحصَلَت على غِطاءٍ سياسيٍّ للانطلاقِ نحوَ مرحلتِها الثانية بلا عُقدةِ المُهَل/ وتشريعُ الإيراداتِ من خراطيمِ البنزين والضريبةِ على القيمة المضافة/ وهو في طريقِه نحو ساحةِ النجمة/ اصطَدَمَ بحاجزٍ "تيَّار" للطعنِ فيه أمامَ شُورى الدولة/ وما بَينَ مُعترِضٍ تائبٍ وآخَرَ يَعترِضُ بحَسَبِ المصلحة/ بعد ما جَناهُ في سلسلةِ الرتبِ والرواتب/ وتوظيفاتِها الزبائنية من خارجِ مجلسِ الخدمةِ المدنية/ وبين متحفظٍ أَمسَكَ العَصا من منتصَفِها/ دَخلتِ الشعبويةُ في مَزادِ البيعِ والشراءِ بين الحكومةِ والمجلسِ النيابي/ و"على الريحة" زادَ التجارُ الأسعارَ/ وانفَلَتَ السوقُ في ظِلِّ انعدامِ الرَّقابة وغيابِ دَورِ حماية المستهلك/./ وبما أننا في أولِ أيامِ شهرِ المَغفِرة/ كان لقاءُ القصرِ بين الرئيسِ والحاكِم/ بعد حملةِ "نشرِ الغسيل" على حِبال "السوشيل ميديا/ وحَضرتِ المداولاتُ التي أجراها كريم سعيد معَ القضاءِ الفرنسي والمتعلقة باحتمالِ حصولِ اختلاسِ أموالٍ عامة وأموالٍ غيرِ عامة من مصرفِ لبنان/ أما مفاعيلُ زيارتَي السعودية وميونخ وما تخلَّلَهما من لقاءاتٍ فاطَّلع عليها رئيسُ الجمهورية جوزاف عون من قائدِ الجيش رودولف هيكل/ قبل أن يستقبلَ هيكل سفراءَ الخُماسيةِ في اليرزة/ لبحثِ الاستعدادات لاجتماعِ القاهرة التحضيري تمهيداً لمؤتمرِ دعمِ الجيش في باريس/ وعشيةَ اجتماعِ مجلسِ السلام العالمي الأول برئاسة دونالد ترامب/ ناوَرَت روسيا بالذخيرة الحيَّة إلى جانب إيران في مضيق هِرمُز/ وبعد الإحاطةِ التي قدَّمها المفاوِضُ الإيراني لحكومته/ عن سَير المرحلة الثانية/ أعلنَتْ متحدثةٌ باسم الحكومة عن اتِّباعِ مَسارِ التفاوضِ والجاهِزيةِ الدفاعية بشكلٍ متواز/ وبالموازاة/ أَقلَعَت "مُسيرات" التهويل بالحرب من مِنصّاتِ التسريباتِ الأميركيةِ الإسرائيلية عن وصولِ الدبلوماسيةِ إلى حائط مسدود/ وعلى احتمال انهيارِ المفاوضات يجلسُ بنيامين نتنياهو عند ضِفة النهر "بانتظار مرورِ الجُثث"/./ وابتداءً من الليلة/ دَعُوا ما للسياسة للسياسة/ وبَرمِجُوا لياليَ رمضان على شاشة الجديد/ بأضخمِ إنتاجاتٍ "نُسِجت" "بخمس أَرواح" على نفَس "النويلاتي" الطويل/ ومعها يدُ "مولانا" تَمسَحُ على "اليتيم".
النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

18-02-2026

مقدمة النشرة المسائية 17-02-2026

