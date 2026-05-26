مقدمة النشرة المسائية 26-05-2026

الحَجيجُ على جبل عرفة/ وجبل المحامل يا لبنان// فهل يُعيدُ العيدُ للناسِ بعد اليومِ ما خَسِروا؟// معَ غروبِ شمسِ ينزِلُ حُجّاجُ بيتِ الحرام إلى "مُزدَلِفة" لأداءِ ثالثِ شعائرِ الحَجِّ المقدَّسة/ استعداداً لرَمْيِ جَمْرةِ العَقَبة الكبرى/ أما مَغربُ لبنانَ وفجرُه/ وعلى مدى ثلاثةِ أشهرٍ بعد عامٍ ونِصفِ عام/ فقد تحوَّل فيهما جنوبُه وبقاعُه إلى "أُضحيةٍ" لأعيادٍ حوَّلت مسارَها عن وتفصِلُ بينه وبينها خيامُ نزوحٍ وأنهارٌ من الدماء وآلافُ الجرحى والشهداء وحروبٌ لا ناقةَ لهم فيها ولا جَمل// الليلةَ تُرجَمُ الشياطين/ ولا مَن يَرمي الشيطانَ الرجيم بنيامين نتنياهو بحَصْوة/ وهو كلما غرِقَ في مستنقَع سياساتِه كلما صعَّد الضربَ على لبنان/ فساعةُ الغضبِ التي أوقَفَت شَعرَ رأسِه بعد المكالمة الساخنة مع ترامب عقِبَ التقاربِ الأميركي بمذكِّرة التفاهم/ انفجرت عقاربُها في وجه لبنان على شكل قرارٍ بتوسيع العمليةِ البرية وتجاوزِ الخط الأصفر نحو عُمقِ شَمالِ الليطاني وصولاً إلى مدينة النبطية وضربِ مَقبرتِها بعد إصدار أمرِ إخلاءٍ قَسري لما تبقَّى من سكانٍ فيها وفي قرى قَضائها/ وبعد ليلةٍ دامية نَزفَ فيها "قمر مشغرة" خمسةَ عَشَرَ شهيداً مدنياً/ أصيب سدُّ القرعون بغارة في الخاصِرة/ وعلى الجنونِ المتواصل أجرى نتنياهو ووزيرُ حربِه مشاوراتٍ على جبهتين لبنانيةٍ وإيرانية/ وعلى خلفية التصعيدِ في لبنان والاتفاقِ المحتمل بين واشنطن وطهران اجتماعٌ للطاقِمِ الوَزاري المصغر/ وعلى مَشارفِ لقاء الوفدَينِ العسكريين واللبناني في وِزارة الحرب الأميركية وَجَّهت تل أبيب عبر توسيعِ حدودِ الجبهة الجنوبية رسالةَ ضغطٍ إلى واشنطن للتمسك بفصل المِلف اللبناني عن مذكِّرةِ التفاهم مع طهران/ واستمرارِ الحربِ على لبنان كشرطٍ من شروط بقاءِ نتنياهو بعيداً عن قَوسِ المحكمة/ في المقابل تخطَّى لبنان حدودَ النار/ ورَسمَ الوفدُ العسكري اللبناني خريطةَ الطريق نحو اجتماع البنتاغون/ وبحَسَبِ مصادرَ متابِعة للجديد فإنَّ الاجتماعَ الأول في المسار الأمني هو بمَثابةِ استكشاف "النوايا"/ حول تثبيتِ وقف إطلاقِ النار/ وما أُثيرَ حول الاجتماع الأمني من مَخاوفَ غيرُ مبرَّر ومن علاماتِ استفهامٍ ليس في محلِّه خصوصاً وبحسبِ المصادرِ عينِها انها ليست بالنوع الجديد/ ولها سوابقُ في اجتماعات الناقورة/ وتجارِبُ في لجنة الميكانيزم/ وبدلاً من أن تكونَ موسَّعةً أصبحت محصورةً بوفدينِ وراعٍ أميركي واحد/ وبحَسَبِ المعلومات فإنَّ أهميةَ اجتماعِ البنتاغون تكمُنُ في أنَّ الوفدَ اللبناني بالبِزَّة المرقَّطة يشارك ومعه حَصانةُ الخُططِ التي نفَّذها على قبل تجدُّدِ الحربِ في الثاني من آذار/ وهو ما شكَّلَ عاملَ ثقةٍ وكان موضِعَ ترحيبٍ من الجانب الأميركي على الرَّغم من المطالبِ المتشددة// وعلى جِديةِ المفاوِضِ اللبناني وتفهُّمِ واشنطن تنطلقُ جولةُ الجُمُعة/ استدراكاً لعدم ذهابِ لبنان "فرق عملة" في عمليةِ الشدِّ بين وواشنطن/ وفي مرحلةٍ ضاعَ فيها بين المراسيل الجوالة من طهران إلى باكستان وقطر ومنها إلى واشنطن ذهاباً وإياباً/ وعلى "النوايا الطائرة"/ ومذكِّراتِ التفاهم التي لم تَرْسُ على بَرّ/ يَجمَعُ الرئيسُ الأميركي أعضاءَ إدارته غداً في منتجع كامب ديفيد لبحث السياسة الخارجية/ وضمناً حلحلةِ العُقدِ من الإفراج عن المَضيق إلى تحرير الأصول المجمَّدة/ إلى ما طرَحَه ترامب من تدمير اليورانيوم عالي التخصيب إمَّا داخلَ إيران أو في موقِعٍ آخَرَ مقبولٍ من الطرفين بإشراف دولي/ فهل يَهدأُ غُبارُ المعركة بعد على الغبار النووي؟؟