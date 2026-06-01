مقدمة النشرة المسائية 01-06-2026

انشَطَرت طاولةُ واشنطن/ فتحوَّلتِ الضاحيةُ الجنوبية إلى طاولةٍ رديفة/ وعلى الإنذار بإخلائها عن بَكرةِ أحيائها/ تكرَّرَ المشهدُ وأُصيبتِ العاصمةُ صُعوداً نحو جبلِ "بتُخمةِ" نزوحِ أكبرِ كُتلةٍ بشرية/ وضِمنَ الدائرةِ الحمراء أَجرت إسرائيل "تمارينَ تدريبيةً" استباقيةً لمفاوضاتِ واشنطن فأَرْسَت معادلةً : الضاحيةُ الجنوبية مقابلَ أمنِ الشَّمال/ قبل أن تَتفرَّعَ عنها نُسخةٌ متحوِّرة بوقف حزبِ كاملَ عملياتِه العسكرية مقابلَ عدمِ قصفِ الضاحيةِ الجنوبية/ وفي هذه القناة جرى تصريفُ نتائجِ اجتماعِ البنتاغون "الفاشِل" بالمِعيَارَينِ اللبناني والإسرائيلي حيث اتَّسَعتِ الفَجوةُ بين مَطالبِ الطرفَين فمَلأَتها إسرائيل بالتهديدات وافتَتحتِ البازارَ الناريَّ على المفاوضات بشِقِّها السياسي لتحصيلِ المَكاسِب/ على مَسافة ساعاتٍ من انطلاق جولتَيْها في مقرِّ الخارجيةِ الأميركية// رمت إسرائيل كُرةَ اللهَب في ملعب "الراية"/ وحول حَلَقةِ النارِ هذه تحلَّقتِ الوَساطاتُ وتكثَّفَت الاتصالات/ وكَشفت مصادرُ دبلوماسيةٌ عربيةٌ مواكِبة للجديد عن مقترَحٍ عَرَضه وزيرُ الخارجية الأميركي ماركو روبيو على الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري/ ينصُّ على إعلانِ حزبِ الله وقفَ إطلاقِ النار في مقابل وقفِ التصعيد على بيروت والضاحية/ ومَعَ رفضِ الحزب هذه الصيغة/ تصاعَدَ الضغطُ حتى وصلتِ الأمورُ إلى ما وَصَلت إليه اليوم/ وإزاءَ هذا الواقع/ ونقلاً عن المصادرِ الدبلوماسية عينِها دَخلتِ القاهرة على الخط وأَعادت إحياءَ "مصطلح " الاحتواء معَ تطويرِه لمقاربة موضِعِ السلاح من ضِمنِ خريطةِ طريقٍ لليوم التالي لوقفِ إطلاقِ النار/ وبالتوازي معَ الجهودِ المصرية/ تصدَّرَتِ مشهدَ الحَراك/ ومن خطوط الإمداد التي واكَبَت الاتفاقَ على وقف إطلاق النار في نَيسانَ الفائت/ والمسعى الذي عمِلت عليه وتمَحوَرَ حول الخروج بخريطةٍ واضحة لنزع السلاح والانسحابِ الإسرائيلي كهدف نهائي لوقف إطلاق النار/ فَعَّلتِ المملكةُ دبلوماسيتَها الصامتة بسلسلة اتصالاتٍ ماراتونية أَجرَتها معَ الرؤساءِ الثلاثة/ تركَّزت بحَسَبِ معلومات الجديد/ على الحصولِ على ضَمانةٍ من بري لوقف الحزبِ خرقَ وقفِ إطلاق النار في حال إقرارِه/ تلقَّفَ بري المسعى السعودي وأعطى "صاحِبُ الأمانة" الضَّمانةَ وهو ما كشفه مستشارُه الإعلامي علي حمدان لموقع أكسيوس/ موضحاً أنه نيابةً عن بري أبلغَ السفيرَ الأميركي في بيروت ميشال عيسى بأنَّ حزبَ الله مستعدٌّ للالتزام التام بوقف إطلاقِ نارٍ شاملٍ وفوري ونحن على استعدادٍ لضمانه// خلال الأربعِ والعشرين ساعةً الماضية تسارعت الاتصالاتُ والتطورات/ وتزامَنَت معَ تأكيد بري أنَّ لبنان بحاجةٍ إلى مِظلةٍ إقليمية وعربية توفِّرُ له الدعمَ والمساندة وتشكلُ ضمانةً لتطبيق أيِّ اتفاق/ وإذا ما تحقَّقَ وقفُ إطلاقِ النار عندئذٍ يمكنُ انطلاقُ مسارِ التفاوض غيرِ المباشِر الذي يُفترَضُ أن تكونَ فيه جهاتٌ عربيةٌ ضامِنة وراعية ويمكنُ للسعودية أن تكونَ حاضِرة وكذلك قطر ومِصر من دون إغفالِ الموقف الفرنسي/ ومن الاتصالات تحولت عين التينة إلى "مِحَجَّةٍ" زارها اليومَ الرئيسُ السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط/ الذي خرج من اللقاء على الهمِّ المشترك والصبرِ في مواجهة التحدياتِ الراهنة والتمسكِ بالوَحدة الوطنية سِلماً أم حرباً/ وإن طالتِ الِمحنةُ سيتمُّ تجاوزُها/ وعلى حال الترقب أَحرَجَت إسرائيل لبنان لكنها لم تُخرِجْه عن مسار التفاوض/ وفي الوقت عينِه تحولتِ الساحةُ الداخلية إلى حَلَبةِ ملاكَمةٍ أميركيةٍ إيرانية/ ومع اختلال ميزانِ إسلام آباد/ وجَدَتِ الإدارةُ الأميركية متنَفَّسَاً لها في لبنان. وقال مصدرٌ مسؤولٌ فيها إن إيران تتعمدُ إطالةَ أمَدِ الصراع والمواجَهة في لبنان كي تَنسبَ لنفسِها الفضلَ في إنقاذ الموقف/ أما طهران فأوقفَ وفدُها التفاوضي تبادلَ الرسائلِ معَ أميركا عبر الوسطاء بسبب الهجَماتِ على لبنان. ونقلت وَكالة تسنيم عن مصادرَ أن إيران وجبهةَ المقاومة وَضَعتـا على جدول أعمالِهِما تفعيلَ جبَهاتٍ أخرى بينها مَضيقُ باب المندَب. ترمب وصف تعليقَ إيران تبادُلَ الرسائلِ بأنه أمرٌ مناسِب لأنها أفضلُ في التفاوض من القتال، ومعَ عدمِ تبليغِه المسبَّق بالأمر/ فقد وَصلتِ الرسالةُ بالبريد اللبناني.