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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 12-07-2026

2026-07-12 | 13:15
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مقدمة النشرة المسائية 12-07-2026

مقدمة النشرة المسائية 12-07-2026

ذا كان أول الغيث قطرة فأول الحزن دمعة / وفي المقام تجوز كل الاستعارات / فكيف إذا كانت في مرثيَّة أمير من رُتبة والد/ أخرج بلده من "وَحشة الجغرافيا"/ وأدخلها عصر التنوير في التاريخ/ وبنى نهضتها على بُقعة صغيرة من رمال/ لتصبح دوحة الخليج وبوابةَ العبور إلى كل الوطن العربي// لم تكن سيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سيرةَ رجل استفتاه شعبه "كدّفان الفقر" بل مسيرةُ مشروع وضع الإنسان في قِمة الأولويات وحجزَ لقطر دوراً رائداً على الخارطة الاقتصادية وأبعد منها تحولت الدوحة إلى عاصمة الوساطات وإلى لاعب أساسي في حل النزاعات وإلى ملتقى عالمي/ وإلى أول دولة عربية جمعت الكرة الأرضية حول الكرة الرياضية على أرضها/ وإن طالت اللائحة/ فإن لبنان كان له النصيبُ الأكبر والمقامُ الأرفع في قلبه/ ويا للأقدار كيف تلعب لعبتَها/ فقد تزامن رحيلُه في الثاني عشر من تموز/ مع مرور عشرين عاماً على اندلاع حرب تموز في نفس التاريخ / إذ وبعد انتهاء عدوان ألفين وستة كان الأمير الوالد الزعيم العربي الأوحد الذي زار الضاحية الجنوبية/ وعاين خراب الجنوب بالعين المجردة قبل أن يعمّر بيوتها ويُعْلي قناطرها وتسلمه بنت جبيل وعيترون وعيناتا وباقي قرى الجوار مفاتيح البيوت ليكون حارس بواباتها/ وتُردّد له على الدوام "شكراً قطر"// وحين أصيب لبنان "بداء الفراغ" السياسي/ وعز لقاء ذوي القربى داخل البيت الواحد/ جمع "شيخ الصلح" الأقطاب/ فكان اتفاق الدوحة الذي أنهى نحو عام ونصف من الفراغ الرئاسي/ وأرسى أسس العمل السياسي المشترك / وإذا كان للبنان النصيب الأكبر في قلبه وهو الذي تخرج من صفوف الدراسة منه ونسج اطيب العلاقات مع الشخصيات اللبنانية/ فقد ترك الراحل بصمة على خد غزة كأول قائد يخرق الحصار المفروض على القطاع/ وكما بلسم جروح لبنان / مسح على جروح غزة/ ليس من باب الواجب السياسي والإنساني فحسب/ بل من خلال رؤية عابرة للحدود منطلقها عروبيته المتأصلة وسعيه الدؤوب لوحدة الأمة العربية بالهوية والجغرافيا كما بالتاريخ واللغة والدين
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