الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

ملكة جمال عراقية تتأهب لدخول الكونغرس الأميركي .. فمن هي؟

2023-06-20 | 02:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ملكة جمال عراقية تتأهب لدخول الكونغرس الأميركي .. فمن هي؟
ملكة جمال عراقية تتأهب لدخول الكونغرس الأميركي .. فمن هي؟

من مسارح الجمال وساحات المعارك إلى أروقة السياسة، تشق العراقية سارة عيدان طريقها، وتأمل في تقديم وصفة "لإيقاظ الديمقراطيين" في مجلس النواب الأمريكي.
سارة عيدان (33 عاما) التي مثلت العراق في مسابقة ملكة جمال الكون في 2017، وهربت من بلادها التي مزقتها الحرب بحثا عن حياة أفضل في أمريكا، أعلنت مؤخرا، عزمها الترشح لانتخابات مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية كاليفورنيا، المقررة العام المقبل.
وتتطلع عيدان ، التي تصف نفسها بأنها ناشطة في مجال حقوق الإنسان ، إلى تحدي اعتقادها بأنها أكبر نقطة ضعف للديمقراطيين.


فمن تكون عيدان؟
ولدت في بغداد عام 1990، وشهدت مصاعب الحياة، الأمر الذي منحها منظورا فريدا عن الحلم الأمريكي.
 كان والدها مهندسا عسكريا في حزب البعث الذي تزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
لكن وجهات نظرها في المنزل لم تعكس هذا الخط الحزبي. بحسب ما ورد في صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.
تصف الحياة بأنها كانت صعبة للغاية في عهد صدام، وتقول إن الأسرة كانت تخشى باستمرار اتهامات "بعدم الولاء".
قبل انتقالها للولايات المتحدة، عملت سارة مترجمة متطوعة للجيش الأمريكي في العراق، حين كانت في الثامنة عشرة من عمرها.
تمكنت من مغادرة العراق إلى الولايات المتحدة عام 2010 ، وأصبحت فيما بعد مواطنة أمريكية في 2015.
لكن عائلتها بقيت في العراق لبضع سنوات قبل أن تغادره للإقامة في إحدى الدول العربية.
وتهدف سارة من خلال عزمها الترشح لمجلس النواب الأمريكي، إلى تحدي ما تعتبره أقصى اليسار و"إيقاظ الأصوات في الحزب الديمقراطي".
سبق لها أن انتقدت علنا، نائبة مينيسوتا إلهان عمر، وكتبت في تغريدة لها، عام 2019 ، "أنا لا أدافع عن أجندة الإخوان المسلمين المعادية لأمريكا وللسامية ، باستخدام هذه الديمقراطية لتعزيز أهدافك ... الاشتراكية الإسلامية لتقسيم بلدنا وإضعافه".
مضيفة "سأكون عكس إلهان عمر. أنا ديمقراطية وليبرالية ، لكنني لا أفكر مثلك - أنا لا أكره هذا البلد".
كما أعربت عيدان عن كراهيتها لما تعتبره هوس الحزب الديمقراطي بما يسمى "الامتياز الأبيض" وفشله في معالجة مخاوف السلامة العامة ومستويات الجريمة المتزايدة في لوس أنجلوس ، حيث تعيش حاليا.
مقالات ذات صلة
ملكة جمال عراقية تتأهب لدخول الكونغرس الأميركي .. فمن هي؟

فن و منوعات

منوعات

عراقية

تتأهب

لدخول

الكونغرس

الأميركي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لافتة غريبة على قبر محمد عادل قاتل المصرية نيرة أشرف.. هذا ما كُتب عليها !
اختفاء غواصة في موقع تحطم سفينة "تايتانيك"

اقرأ ايضا في منوعات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023