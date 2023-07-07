مشاهير عرب وأجانب ينضمون إلى تطبيق «ثريدز».. من هم؟

آلاف المشاهير انضموا إلى التطبيق من بينهم نجوم عالميين كالإعلامية أوبرا وينفري والنجم الأميركي ويل سميث، إضافة إلى كيم كارداشيان

وشاكيرا وكورتني كارداشيان وجينيفر لوبيز وآخرين.

سياسيّون ومشاهير عرب انضموا إلى التطبيق أيضًا منهم رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي.

ومن مشاهير الفن انضم كل من عمرو دياب وأنغام وأصالة ومايا دياب ونانسي عجرم، بالإضافة إلى هند صبري وحنان الترك وكندة علوش.

يُذكر أن التطبيق مُتاح في أكثر من 100 دولة علمًا أن أكثر من 55 مليون شخص انضموا إلى التطبيق بعد 24 ساعة على إطلاقه والعدد مرشح للارتفاع.

المصدر: Forbes