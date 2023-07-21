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"ساعدوني".. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من "الجحيم"

2023-07-21 | 15:46
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&quot;ساعدوني&quot;.. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من &quot;الجحيم&quot;
"ساعدوني".. 6 أحرف على قصاصة ورق تنقذ فتاة من "الجحيم"

نجحت مراهقة أميركية في إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها "ساعدوني".

وقالت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختطفت في تكساس، وتم إنقاذها جنوبي كاليفورنيا عندما رآها المارة داخل سيارة متوقفة، وهي تحمل ورقة تطلب فيها المساعدة.

وأضافت الشرطة في بيان صحفي، الخميس، إن عملية الإنقاذ حدثت في 9 يوليو الجاري جنوبي لوس أنجلوس، عندما شاهد المارة الفتاة داخل سيارة تحمل ورقة كتب عليها "ساعدوني"، فأبلغوا الشرطة على الفور.

نجحت مراهقة أميركية في إنقاذ نفسها من أيدي خاطفيها، بورقة صغيرة كتبت عليها "ساعدوني".

وقالت الشرطة إن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما اختطفت في تكساس، وتم إنقاذها جنوبي كاليفورنيا عندما رآها المارة داخل سيارة متوقفة، وهي تحمل ورقة تطلب فيها المساعدة.

وأضافت الشرطة في بيان صحفي، الخميس، إن عملية الإنقاذ حدثت في 9 يوليو الجاري جنوبي لوس أنجلوس، عندما شاهد المارة الفتاة داخل سيارة تحمل ورقة كتب عليها "ساعدوني"، فأبلغوا الشرطة على الفور.
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