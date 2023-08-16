الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

منوعات

فطريات الأظافر الأسباب والعلاج

2023-08-16 | 10:42
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
فطريات الأظافر الأسباب والعلاج
فطريات الأظافر الأسباب والعلاج

يعتبر فطر الأظافر من الأمراض المزعجة، لأنه كقاعدة عامة ، يصيب ظفرا واحدًا في البداية ومن ثم تنتقل العدوى بسرعة كبيرة إلى أظافر أخرى. في اليدين والقدمين.

ووفقا للأطباء، يبدأ فطر الأظافر بتضخم الظفر المصاب الذي بمرور الوقت يصبح صلبا وقاسيا. يتطور المرض بسرعة، ويمكن ملاحظة اصفرار الظفر المصاب. بعد ذلك يبدأ الظفر يتفتت ويمكن أن ينمو في الجلد على الجانبين مع ظهور رائحة كريهة.

يمكن للشخص أن يعرف ما إذا كان مصابا بفطر الأظافر بأخذ قطعة صغيرة من ظفره إلى المختبر لتحليلها وبعد 2-3 أيام يتسلم النتيجة.

ولكن كيف نقي أظافرنا من الإصابة بفطر؟
- تعتبر المسابح والحمامات أكثر أماكن انتقال العدوى. لذلك لا ينصح بالسير حفاة فيها.
- بالامتناع عن ارتداء حذاء شخص آخر.

- بتجنب ارتداء حذاء ضيق.

- يجب استخدام أدوات معقمة عند تقليم الأظافر.

- يمكن أن تنتقل العدوى من أحد أفراد العائلة إلى آخر.

ووفقا للأطباء، لا يشكل فطر الأظافر خطورة على الحياة. ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من داء السكري، قد يهدد حياتهم. لأن الظفر المصاب بالفطر هو بؤرة للعدوى، فالبكتيريا تلتصق به بسرعة. كما يمكن أن تتفاقم جميع الأمراض المزمنة على خلفية العدوى الفطرية وتتطور بشكل أكثر حدة.

ويجب عند الإصابة بفطر الأظافر معالجة الجلد والأظافر بانتظام بمستحضرات مضادة للفطريات، التي تؤثر في جميع أنواع الفطريات.

المصدر: روسيا اليوم 
مقالات ذات صلة
فطريات الأظافر الأسباب والعلاج

منوعات

فطريات الأظافر

فطر

الأظافر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة طيار أثناء رحلة من الولايات المتحدة إلى تشيلي .. هذا ما حصل للطائرة!
مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً

اقرأ ايضا في منوعات

مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً
Play
2023-08-15

مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً

تم القبض على مهرب الثعابين في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين

2023-08-15

مسافر صيني عثروا في جيوبه على 14 ثعباناً

تم القبض على مهرب الثعابين في ميناء فوتيان، وهو مدخل على الحدود بين البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ، جنوبي شرق الصين

في مصر .. قتل 3 من اقاربه بعدما سكب عليهم البنزين وأشعل النار
Play
2023-08-15

في مصر .. قتل 3 من اقاربه بعدما سكب عليهم البنزين وأشعل النار

أقدم شاب على قتل أفراد عائلته في منطقة عين شمس شرقي العاصمة المصرية القاهرة حرقا بعد أن سكب عليهم البنزين وأشعل فيهم النيران، مما نتج عنه مقتل 3 وإصابة 11 آخرين، وتبين لاحقا أن السبب خلاف على الميراث.

2023-08-15

في مصر .. قتل 3 من اقاربه بعدما سكب عليهم البنزين وأشعل النار

أقدم شاب على قتل أفراد عائلته في منطقة عين شمس شرقي العاصمة المصرية القاهرة حرقا بعد أن سكب عليهم البنزين وأشعل فيهم النيران، مما نتج عنه مقتل 3 وإصابة 11 آخرين، وتبين لاحقا أن السبب خلاف على الميراث.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023