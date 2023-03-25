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نجوم من العالم

علاقة عاطفية بين سيلينا غوميز وزين مالك.. وهكذا علقت جيجي حديد

2023-03-25 | 06:09
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علاقة عاطفية بين سيلينا غوميز وزين مالك.. وهكذا علقت جيجي حديد
علاقة عاطفية بين سيلينا غوميز وزين مالك.. وهكذا علقت جيجي حديد
قصة حب جديدة تعيشها الفنانة سيلينا غوميز مع مغني البوب والعضو السابق في فرقة "وان دايركشن" البريطانية - الإيرلندية، زين مالك، حيث شوهد الثنائي وهما يسيران معاً ويتبادلان القبلات أثناء تجولهما في مدينة نيويورك.
وبحسب ما قال شاهد عيان لموقع "Entertainment Tonight": "خرجت سيلينا وزين من مطعم في نيويورك الليلة الماضية عند حوالي الساعة 10:30 مساءً، سارا وهما يمسكان أيديهما وكانا يقبلان بعضهما البعض"، مضيفا: "بدا الأمر كما لو كانا مرتاحين معًا، وكان من الواضح أنه كان موعدًا غرامياً".
بدورها، أعلنت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، أنها تؤيد خطوة والد ابنتها "خاي"، وحبيبها السابق زين مالك في البحث عن شريكة جديدة، اذ قالت مجلة "Us Weekly" عن مصدر لم تكشف عن هويته: "ليس لدى جيجي حديد أي مشكلة فيما يتعلق بزين الذي يرغب في التعرف على أشخاص جدد".
وأضاف المصدر "طالما هو سعيد ومستقر وما زال يتمتع بشراكة جيدة في الأمومة والأبوة لابنتهما (خاي)، فـ جيجي حديد على ما يرام مع أي شخص يخرج معه".
 
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