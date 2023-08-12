الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
27
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:36
متحور كورونا الجديد.. هذا كل ما تريد معرفته
15:14
فيديو - مسجد ينهار على المصلين ومقتل 7
14:31
امرأة تحطم الرقم القياسي بأطول "لحية" في العالم
10:20
فيديو يوّثق تحطم طائرة عسكرية غربي روسيا
05:46
"السعودية تقلب القواعد".. الخليجيون يتوجهون إلى المملكة لمشاهدة فيلم "باربي"
نشرات الطقس
النشرة الجوية 12-08-2023
2023-08-12 | 13:14
A-
A+
النشرة الجوية 12-08-2023
النشرة الجوية 12-08-2023
النشرة الجوية 12-08-2023
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 12-08-2023
النشرة الجوية 11-80-23
النشرة الجوية 08-08-2023
النشرة الجوية 12-08-2023
النشرة
نشرات الطقس
النشرة
الجوية
12-08-2023
العودة الى الأعلى
النشرة الجوية 11-80-23
اقرأ ايضا في نشرات الطقس
2023-08-11
النشرة الجوية 11-80-23
النشرة الجوية 11-80-23
2023-08-11
النشرة الجوية 11-80-23
النشرة الجوية 11-80-23
2023-08-10
نشرة الطقس المسائية 10-08-2023
2023-08-10
نشرة الطقس المسائية 10-08-2023
2023-08-09
نشرة الطقس المسائية 09-08-2023
2023-08-09
نشرة الطقس المسائية 09-08-2023
يحدث الآن
منوعات
16:36
متحور كورونا الجديد.. هذا كل ما تريد معرفته
عربي و دولي
16:16
الخارجية السورية: استهداف أميركي لحافلة عسكرية بدير الزور
عربي و دولي
15:14
فيديو - مسجد ينهار على المصلين ومقتل 7
زوارنا يقرؤون الآن
15:14
فيديو - مسجد ينهار على المصلين ومقتل 7
03:05
بالفيديو -توقيف شخص في الأردن لقيادته سيارته عن بعد
15:09
4 هزّات أرضيّة تضرب جنوب شرق تركيا في 3 أيام
2023-08-11
معلومات "الجديد": شاحنة حزب الله التي انقلبت في الكحالة موجودة لدى فوج المضاد للدروع في الجيش اللبناني - الفياضية
2023-08-11
امل عرفة ترد على صابر الرباعي وتوجه رسالة لـ صفاء سلطان
13:33
مارك ضو ردا على وزير الثقافة: بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
13:15
مقدمة النشرة المسائية 12-08-2023
13:14
النشرة الجوية 12-08-2023
09:02
شامل روكز : إختيار رئيس للجمهورية ضد الحزب يضعنا أمام مشاكل جديدة
08:37
شامل روكز عن حادثة الكحالة : عمل المقاومة مشرع في البيانات الوزارية وكل القوى السياسية كانت موجودة في الحكومات السابقة
07:49
غسان حاصباني عن تقرير التدقيق الجنائي : الخطوات الاساسية هي تعزيز الرقابة وتشديدها على مصرف لبنان
07:31
النائب غسان حاصباني لـ"الجديد": تقرير التدقيق الجنائي اكد الشكوك التي كانت موجودة ومن ناحية حوكمة مصرف لبنان يجب اعادة نظر شاملة بالانظمة المتبعة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
05:46
"السعودية تقلب القواعد".. الخليجيون يتوجهون إلى المملكة لمشاهدة فيلم "باربي"
منوعات
05:46
"السعودية تقلب القواعد".. الخليجيون يتوجهون إلى المملكة لمشاهدة فيلم "باربي"
محليات
04:51
خطفاه واقتاداه إلى جهة مجهولة و"المعلومات" تحرّره وتوقف احد الخاطفين
محليات
04:51
خطفاه واقتاداه إلى جهة مجهولة و"المعلومات" تحرّره وتوقف احد الخاطفين
منوعات
02:44
قتل زوجته وانتحر في بث مباشر!
منوعات
02:44
قتل زوجته وانتحر في بث مباشر!
محليات
13:33
مارك ضو ردا على وزير الثقافة: بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي
محليات
13:33
مارك ضو ردا على وزير الثقافة: بئس الزمن الذي لهكذا شخص منصب رسمي
محليات
11:40
ماريان الحويك الى تعزيز جبهة الدفاع ودخول المحامي أشرف الموسوي وكيلاً
محليات
11:40
ماريان الحويك الى تعزيز جبهة الدفاع ودخول المحامي أشرف الموسوي وكيلاً
فن
08:24
نادين نسيب نجيم في أقوى تصريح ضد طليقها هادي الأسمر
فن
08:24
نادين نسيب نجيم في أقوى تصريح ضد طليقها هادي الأسمر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023