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قناة الجديد
2023
15:51
50 ألف دولار مقابل اختراق قمر صناعي عسكري!
10:10
علاجات للسمنة تُدر مبالغ طائلة على شركات أدوية..وعقبة تمنع استخدام الجميع لها
09:10
سلوك قد يدفع صاحبها للجنون! لماذا تحب القطط الأليفة الإلقاء بالأشياء على الأرض؟
07:25
وزير الثقافة: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ
06:02
العلاقات الإعلامية في حزب الله: خبر زيارة الحزب الى بلدة الكحالة لتقديم التعازي لآل بجاني غير صحيح على الإطلاق
نشرات الطقس
النشرة الجوية 13-08-2023
2023-08-13 | 12:53
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النشرة الجوية 13-08-2023
النشرة الجوية 13-08-2023
النشرة الجوية 13-08-2023
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2023-08-10
نشرة الطقس المسائية 10-08-2023
2023-08-10
نشرة الطقس المسائية 10-08-2023
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منوعات
15:51
50 ألف دولار مقابل اختراق قمر صناعي عسكري!
عربي و دولي
14:54
استعدادات واسعة لمواجهة زلزال إسطنبول الكبير
محليات
14:48
شومان: لزيادة التغذية بالكهرباء بقاعاً لري المزروعات في ظل موجة الحر
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2023-08-01
محمود نصر يتعرض لـ اصابة بالغة في "كريستال" وصورة له من المستشفى تقلق الجمهور: سلامتك
14:54
استعدادات واسعة لمواجهة زلزال إسطنبول الكبير
2023-08-12
عودة فيلم باربي إلى صالات السينما في لبنان.. هذا ما تم كشفه
2023-07-29
أسعد رشدان يهاجم السياسيين ويستشهد بعبارة وئام وهاب الشهيرة
04:20
حسين أيوب لـ"الجديد": الجيش اللبناني تصرف بواقعية في الكحالة و"حروف بيانه كانت منصاغة من ذهب"
2023-08-11
الأمن العام يعلن تعديل رسوم اصدار جوازات السفر
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بالفيديو
بالفيديو
12:59
مقدمة النشرة المسائية 13-08-2023
12:53
النشرة الجوية 13-08-2023
05:57
ناصيف زيتون نسي كلمات أغنيته خلال حفله في اهدن وهكذا تصرف
05:16
خطوبة وسام فارس وسارة ابي كنعان.. هكذا فاجأها بطلب يدها
2023-08-12
مقدمة النشرة المسائية 12-08-2023
2023-08-12
النشرة الجوية 12-08-2023
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07:25
وزير الثقافة: دع غيظك يقتلك يا نائب الغفلة ومشرّع الشذوذ
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خطوبة وسام فارس وسارة ابي كنعان.. هكذا فاجأها بطلب يدها
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05:16
خطوبة وسام فارس وسارة ابي كنعان.. هكذا فاجأها بطلب يدها
محليات
06:02
العلاقات الإعلامية في حزب الله: خبر زيارة الحزب الى بلدة الكحالة لتقديم التعازي لآل بجاني غير صحيح على الإطلاق
محليات
06:02
العلاقات الإعلامية في حزب الله: خبر زيارة الحزب الى بلدة الكحالة لتقديم التعازي لآل بجاني غير صحيح على الإطلاق
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03:26
فادي ابراهيم يتعرض لوعكة صحية خطيرة تستدعي نقله الى المستشفى
فن
03:26
فادي ابراهيم يتعرض لوعكة صحية خطيرة تستدعي نقله الى المستشفى
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08:12
بكلمات مؤثرة عائلة الإعلامي يوسف برجاوي تستذكر "أبو فراس" : "جسر البيت إنكسر"
كرة القدم
08:12
بكلمات مؤثرة عائلة الإعلامي يوسف برجاوي تستذكر "أبو فراس" : "جسر البيت إنكسر"
خاص الجديد
13:03
مراسل "الجديد": مسلحون يقتحمون مخفر الدرك في بلدة الهيشة وادي خالد ويهربون 3 موقوفين ويفرون إلى جهة مجهولة وقد توجهت قوة من الجيش إلى المكان
خاص الجديد
13:03
مراسل "الجديد": مسلحون يقتحمون مخفر الدرك في بلدة الهيشة وادي خالد ويهربون 3 موقوفين ويفرون إلى جهة مجهولة وقد توجهت قوة من الجيش إلى المكان
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