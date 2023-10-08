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أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": المقاومة لديها القدرة الكاملة للتصدي للعدوان الاسرائيلي ونحن في المرحلة الأولى من الحرب
أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": المقاومة لديها القدرة الكاملة للتصدي للعدوان الاسرائيلي ونحن في المرحلة الأولى من الحرب
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس لا تريد أن تمسك السلطة الفلسطينية وتكون بديلاً عن حركة فتح بل تريد المشاركة بهذا الأمر
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس لا تريد أن تمسك السلطة الفلسطينية وتكون بديلاً عن حركة فتح بل تريد المشاركة بهذا الأمر
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2023
09:22
مشاهد لطائرة "الزواري" الانتحارية التي دخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى
08:00
سيرين عبد النور تدعم الفلسطينيين ومتابع يهاجمها بسبب ديانتها
07:47
بالفيديو - حاجز محبة في الناقورة لتوزيع الحلوى تضامناً مع غزة.. ودورية لـ"اليونيفيل" تدوس على علمي "اسرائيل" واميركا خلال مرورها في المكان
07:11
عبد الباري عطوان : هناك اكثر من ألف اسير اسرائيلي وهيبة اسرائيل بالحضيض ولبنان له دور كبير
06:46
وسط أجواء خريفية... إليكم طقس الأيام المقبلة
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نشرة الطقس المسائية 08-10-2023
2023-10-08 | 13:00
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نشرة الطقس المسائية 08-10-2023
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النشرة الجوية 07-10-2023
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يحدث الآن
خاص الجديد
15:02
أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": المقاومة لديها القدرة الكاملة للتصدي للعدوان الاسرائيلي ونحن في المرحلة الأولى من الحرب
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15:02
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
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14:48
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
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14:48
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
15:02
أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": المقاومة لديها القدرة الكاملة للتصدي للعدوان الاسرائيلي ونحن في المرحلة الأولى من الحرب
15:02
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
2023-10-07
بالفيديو - جرافة فلسطينية تقوم بإزالة الجدار العازل على حدود قطاع غزة
11:11
تغطية مفتوحة لحظة بلحظة من الجديد مواكبة لأحداث فلسطين وجنوب لبنان
14:29
حسين أيوب لـ "وهلق شو": هذا المسار يُمكن أن ينهي حكومة العدو وصولاً إلى حل الدولتين
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بالفيديو
بالفيديو
14:28
حسين ايوب : هناك مشروعان في المنطقة المشروع الاول هو السعودي والمشروع الثاني هو الايراني
14:19
جان عزيز: هناك شيئا انكسر في الكيان.. وأين وكيف ستترجم حـ ـمـ ـاس ما أنجزته؟ #وهلق_ِشو
13:00
نشرة الطقس المسائية 08-10-2023
12:58
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023
12:52
كيف تبدو الاوضاع في المساء على الحدود اللبنانية - الفلسطينية؟
12:39
كيف يبدو المشهد المسائي على الحدود اللبنانية - الفلسطينية؟
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حزب الله يتبنى الهجوم على مواقع للاحتلال الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة
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