نشرة الطقس المسائية 12-10-2023

سامي الجميل لـ "الجديد": نرفض إنجرار لبنان بالصراع العسكري دون أن يكون ناتجاً عن إرادة الشعب اللبناني بمؤسساته الشرعية ولا يحق لأي جهة أن تأخذ قراراً عن لبنان ككل