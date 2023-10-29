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النشرة الجوية 29-10-2023
2023-10-29 | 14:12
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النشرة الجوية 28-10-2023
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وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار لـ وهلق شو : اقترحت على الرئيس ميقاتي تحضير مخيم على الحدود اللبنانية-السورية لإيواء النازحين السوريين في الجنوب لأنه لا يمكننا إستقبالهم في مراكز الإيواء المخصّصة للبنانيين
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2023-07-03
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مراسلة الجديد : الطيران الحربي شن غارة في منطقة الجميلة قرب مزرعة حسين داوود على الاطراف الشرقية لبليدا في القطاع الأوسط
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17:26
ما هي آخر التطورات المسائية في جنوب لبنان؟
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14:12
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