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بالفيديو - المئات على الأرض في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين
13:34
دولة عربية تتصدر قائمة أقوى 10 اقتصادات في أفريقيا لعام 2023
10:45
على وقع الهدنة... تظاهرات عالمية مستمرة دعماً لأهالي قطاع غزة
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2023-11-25 | 12:55
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النشرة الجوية 25-11-2023
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النشرة الجوية 25-11-2023
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16:15
إستعدوا للمنخفض الجوي... إليكم طقس الأيام المقبلة
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16:08
القسام تعلن تسليم 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و7 من الجنسيات الأجنبية
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2023-10-26
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2023-10-10
اطلاق عدد من الصواريخ من الاراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الاعلى في الاراضي المحتلة
2023-10-20
مظاهرات واسعة تعم الأردن دعماً لغزة
03:06
في هجوم هو الأكبر منذ بداية الحرب الروسية - الاوكرانية.. مسيّرات روسية تهاجم كييف
2023-11-24
بايدن: أشكر أمير قطر والرئيس المصري ورئيس الوزراء "الإسرائيلي" على شراكتهم لجعل ما قمنا به حتى الآن ممكنا
2023-11-02
نائب الوطني الحر يُفصح لـ "الأنباء" الإلكترونية عن موقف "التيار" من التمديد لقائد الجيش
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بالفيديو
12:58
على وقع الهدنة... الجديد تواكب المشهد من جنوب لبنان
12:55
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